Имя одиозного министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира не сходит с передовиц газет. На днях стало известно, что он едва не стал целью покушения ХАМАС. Причем подготовленного с использованием передовых технологий.

Иван Шилов ИА Регнум Итамар Бен-Гвир

Несмотря на то, что израильским спецслужбам удалось сорвать акцию, меньше проблем у истеблишмента от этого не стало. В Тель-Авиве задумались, как реагировать на угрозу в будущем.

Фигурант «ликвидационного списка»

Бен-Гвир считается наиболее радикальным министром нынешнего израильского правительства.

Вместе со своим тактическим союзником, министром финансов Бецалелем Смотричем он выступает за ужесточение политики в отношении палестинцев, «возвращение исторического контроля» над территорией Западного берега реки Иордан (де-факто — захват в обход предписаний ООН) и уничтожение сектора Газа.

За свою позицию он получил от палестинцев красноречивое прозвище «злой язык».

Правда, в отличие от Смотрича, который совершает выпады против палестинцев в основном с трибуны, Бен-Гвир постоянно участвует в сомнительных акциях, провоцируя напряженность между арабами и евреями.

Например, в начале августа он возглавил группу из более чем тысячи ортодоксов, которые поднялись на Храмовую гору и провели молитву, что стало грубым нарушением статус-кво между мусульманами и иудеями Иерусалима.

Не удивительно, что в «ликвидационных списках», составленных высшими функционерами ХАМАС в пропагандистских целях, Бен-Гвир занимает почетную позицию — сразу после премьер-министра Биньямина Нетаньяху и двух глав оборонного ведомства (бывшего и нынешнего) — Бени Ганца и Исраэля Каца.

Оставалось лишь найти толковых исполнителей.

Охота на министра

Палестинская ячейка, взявшаяся готовить покушение на Бен-Гвира, начала планировать атаку загодя. Уже осенью 2023 года ими были установлены контакты с представителями ХАМАС в Турции, а также создана тайная база в городе Хевроне (Западный берег реки Иордан), куда стекались сторонники и «сочувствующие».

При этом заговорщики выбрали крайне необычное орудие покушения — дроны, снабженные взрывчаткой. Финансовую помощь им оказали «турецкие друзья», перечислившие около двух тысяч долларов.

На эти средства они сумели приобрести два китайских квадрокоптера, которые переделали под несение кустарных боезарядов. По данным следствия, испытания ударных средств проводились недалеко от Хеврона с соблюдением необходимых правил конспирации.

Тестовые полеты оказались успешными, и заговорщики закупили еще одну партию беспилотников — по разным данным, от пяти до пятнадцати единиц. При этом взрывчаткой была снабжена только половина из них. Остальные превратили в средства воздушной разведки.

Их отправляли «работать» под покровом ночи — следить за основными дорогами и объектами вблизи дома Бен-Гвира.

Параллельно с этим несколько заговорщиков мониторили соцсети министра, пытаясь выявить его пищевые и социальные привычки, любимые места и маршруты движения. Фактически, за время подготовки ими было накоплено несколько «томов» личных данных.

Кроме того, для выявления тенденций палестинцы использовали бесплатные нейросети, которые обрабатывали массивы собранных данных.

Дроном или автоматом?

Несмотря на активные приготовления, заговорщики долго не могли решить, когда и где именно следует нанести удар. Бен-Гвир, несмотря на плотный график, передвигался под усиленной охраной и нередко менял планы прямо на ходу.

Время выбрали спонтанно: когда стало известно о намерении министра нацбезопасности в начале осени совершить молитву в Пещере Патриархов — склепе в древней части Хеврона, в котором, согласно Библии, похоронены еврейские праотцы, а также Адам и Ева.

Удар по важному месту паломничества противника (с перспективой ликвидации одной из наиболее ненавистных палестинцам фигур) сулил ХАМАС крупную тактическую победу, которую можно было позиционировать в том числе как ответ на многократное нарушение статус-кво вокруг Храмовой горы.

Однако на поверку план оказался амбициозным, но ненадежным: заговорщикам не удалось снять квартиру вблизи Пещеры, а подобранные ими новые «точки базирования» находились слишком далеко от цели. Возник риск, что дронам не хватит запаса хода или они будут сбиты еще на подлете.

Идея же «подсадить» оператора поближе к месту молитвы под видом стрингера одного из местных каналов и вовсе выглядела убийственной — возникал риск попасть на глаза охране Бен-Гвира и сопровождающим «в штатском».

К тому же кустарная взрывчатка оставалась нестабильной: в ходе ее испытаний двое заговорщиков получили травмы, что лишь усилило разногласия в их рядах. Зазвучали предложения обменять новомодные дроны на привычные автоматы и гранатомет, чтобы расстрелять кортеж на дистанции.

Впрочем, лидеру ячейки удалось отговорить сообщников от этого решения, и подготовка к удару по Хеврону продолжилась с условием, что «разведка» усилит работу по мониторингу маршрутов министра.

Однако, готовя операцию, заговорщики не предполагали, что уже находятся под колпаком Общей службы безопасности (ШАБАК). Причем, по собственной беспечности.

Роковой просчет

О планах покушения на Бен-Гвира израильские спецслужбы узнали в начале августа. Приставленная к министру охрана заметила появление несколько неопознанных дронов над его домом, о чем немедленно сообщила оперативникам ШАБАК.

Как выяснилось позже, это были те самые «разведывательные» коптеры, высланные отслеживать обстановку вокруг дома министра. Правда, в тот раз они вылетели почему-то при свете дня, а не ночью, как до этого, поэтому мгновенно попали в поле зрения.

Оперативникам ШАБАК не составило труда отследить точки запуска дронов и уже через несколько дней взять костяк группы с поличным, попутно захватив весь арсенал и средства связи.

Последнее в дальнейшем позволило выйти на группу «сочувствующих», помогавших активистам ХАМАС с подбором жилья и отмыванием денег.

В результате серии рейдов был задержан мэр Хеврона Тайсир Абу Снейнех, которому, как бывшему члену палестинского ФАТХ, вменяют поддержку покушения на Бен-Гвира.

Следствие подозревает, что Снейнех через доверенных людей помог заговорщикам закупить коптеры, не привлекая внимания израильских спецслужб. Вполне вероятно, что скоро в деле появятся и другие высокопоставленные фигуранты.

Неудобный вопрос

Несмотря на то, что это не первый случай использования ХАМАС в борьбе с Израилем ударных дронов, в том числе самодельных, это первая попытка применить беспилотник против израильских должностных лиц, подготовив и собрав «ударную базу» непосредственно под носом у местных силовиков.

Покушение на Бен-Гвира, пусть и неудачное, с использованием беспилотников поставило перед израильским руководством неудобный вопрос: как реагировать на эту угрозу в будущем.

Тем более, что рынок гражданских БПЛА в стране регулируется достаточно гибко, и приобрести квадрокоптер может любой желающий.

Остроты вопросу добавляет и тот факт, что заговорщики попали в поле зрения спецслужб случайно — из-за недостаточной бдительности палестинских «аэроразведчиков».

Не соверши они тогда дневной облет дома Бен-Гвира, срывать атаку квадрокоптеров с высокой долей вероятности пришлось бы уже на месте и с неизбежными жертвами среди паломников. Вероятность того, что их последователи допустят те же ошибки, минимальна.

Кроме того, у ХАМАС и других антиизраильских сил сохраняется доступ к черному рынку вооружений и, как следствие, возможность получать более эффективные средства из Турции и Восточной Европы, «напитываться» опытом операторов дронов, участвующих в других конфликтах.

Это кратно повышает риск использования БПЛА для точечных ликвидаций и заказных убийств.

В этом контексте «интифада дронов», которая еще пять лет назад оценивалась как «явление из области фантастики», может стать вполне реальной.