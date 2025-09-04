Визит Владимира Путина в Китай носил знаковый характер. И не только потому, что он продлился 4 дня.

Иван Шилов ИА Регнум

Содержание, картинка и даже антураж демонстрировали, что Россия вместе с Китаем заняли ведущую роль в формировании нового мирового порядка. Что Москва и Пекин являются не только ключевыми игроками на евразийском пространстве, но и консолидируют вокруг себя страны Глобального Юга (да и не только них) в построении альтернативных американским структур глобального управления.

Структур, построенных не вокруг идей доминирования (как делает Запад), а многополярности интересов и концепции справедливости. Равноправия и сотрудничества, выстроенного не вокруг сиюминутных интересов и желаний, а долгосрочных энергетических, экономических, технологических и торговых проектов. То есть, проще говоря, совместного развития.

И важно, что страны Глобального Юга, еще недавно с осторожностью относившиеся к каким-либо планам построения альтернативных американским моделей, все-таки подключились к российско-китайскому проекту.

Подключились потому, что поверили Москве — и в Москву. В транслируемые Россией идеи, направленные не на конфронтацию с кем-либо, а на поиск устойчивых решений для общего развития.

В ее демонстративный отказ вмешиваться во внутренние дела партнеров и заниматься принуждением к сотрудничеству. Ну и, конечно же, в ее готовность защищать свое право на сотрудничество от любых внешних посягательств.

Своего рода символом единства Глобального Юга стал парад, который прошел в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии.

Что бы там ни говорил Запад, это была победа прежде всего стран Глобального Юга — Китая и Советского Союза над нацизмом и теми, кто считал Юг «людьми второго сорта».

Десятки миллионов китайских и советских жизней были отданы за эту победу, и ни Москва, ни Пекин не позволят никому эту память исказить.

Китайский комплект

Помимо защиты прошлого Владимир Путин занимался в Китае и обеспечением будущего. Были подписаны десятки соглашений, договоров, меморандумов. И самым масштабным из них стало, конечно же, долгожданное соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири».

Газопровода, который фактически переориентирует российские газовые потоки с Запада на Восток. Который позволит не только продавать российские углеводороды надежному партнеру, но и станет серьезным стимулом для развития Сибири и Дальнего Востока.

Ряд подписанных соглашений касался финансового сотрудничества — Москва предлагала партнерам альтернативные институты финансового управления через ШОС, БРИКС и ЕАЭС, делая таким образом новые шаги в сторону деофшоризации и дедолларизации глобальной торговли.

Были и документы, касающиеся научно-технического сотрудничества (например, в области мирного атома). Договорились и по инициативам в банковской сфере, и по космосу — чего стоит один только проект интеграции российского научного прибора «Пылевой мониторинг Луны» в китайскую миссию «Чанъэ-7».

Не забыли об образовании — создание Российско-китайского Института фундаментальных исследований при МГУ и Пекинском университете, академический обмен между ВШЭ и Пекинским университетом, сотрудничество между МГТУ им. Баумана и университетом Цинхуа формирует единое образовательное и научное пространство двух стран.

Меморандумы же о сотрудничестве между «Российской газетой», ТАСС, «Национальной Медиа Группой», телеканалом RT и крупнейшими китайскими медиакорпорациями («Жэньминь жибао», «Синьхуа», Шанхайской медиагруппой и Медиакорпорацией Китая) создают единое информационное пространство, позволяющее формировать единую медийную повестку и вместе противостоять информационной гегемонии Запада.

Например, в том же украинском вопросе, который, по мнению Глобального Юга, возник из-за того, что Запад бесконтрольно расширял НАТО и отказывался учитывать российские интересы.

По сути, Москва и Пекин укрепляют комплексное стратегическое сотрудничество, которое охватывает все ключевые сферы — от трансграничной кооперации до космоса. И этим сотрудничеством не только укрепляют свои позиции, но и создают общий стержень для коллективного взаимодействия евразийских стран.

Друзья западные и восточные

Причем не только евразийских. Президент России всегда выступал за подключение к сотрудничеству на континенте и европейских стран. Это он еще раз подчеркнул в ходе встречи в Китае с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По сути, Москва готова сотрудничать со всеми европейскими силами и государствами, которые сохраняют свой суверенитет и действуют в национальных интересах. Поэтому в ситуации, когда Евросоюз пытается порвать все отношения с Россией, Москва и Братислава обсуждают перспективы сотрудничества в энергетике, включая модернизацию атомных электростанций на территории Словакии.

Встречался российский президент и с другим европейским лидером — президентом Сербии Александром Вучичем, который сейчас подвергается беспрецедентному давлению из-за стремления продолжать взаимодействие с Россией.

Сербия была, есть и останется ключевым партнером России на Балканах, и Владимир Путин дал понять, что Москва не оставит Белград в одиночестве. Ни в экономических вопросах, включая поставки газа, ни в вопросах безопасности и территориального суверенитета.

Не менее важными были переговоры с другим союзником — лидером КНДР Ким Чен Ыном. На этой встрече российский президент в первую очередь поблагодарил его за помощь в освобождении Курской области, а затем обсудил ряд сфер, где уже Россия готова оказать помощь союзникам из КНДР. Союзникам не на бумаге, а на деле.

Союзникам по общей истории, по стремлению противодействовать общим угрозам и строить общее будущее, основанное на коллективной неделимой безопасности и экономическом сотрудничестве.

Встречался Путин и с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Одной из самых интересных тем этих переговоров было обсуждение проекта строительства транспортного коридора, который пройдет из Белоруссии (с президентом которой Александром Лукашенко Путин тоже встречался) через Центральную Азию к Индийскому океану.

Важнейший для всего региона проект, который переориентирует транспортные и логистические потоки чуть ли не всей западной части Евразии, а также способствует стабилизации ситуации в послевоенном Афганистане, его восстановлению и интеграции в мировую экономику.

Неудивительно, что западные СМИ отреагировали на этот комплексный многосторонний визит форменной истерикой.

Писали о том, что санкции и давление не заставили Москву подчиниться, что Россия чуть ли не объединилась с Китаем для борьбы с Западом и гегемонистским мировым порядком. Устроила «заговор» с ним и с КНДР, если выражаться словами президента США Дональда Трампа.

Ну и кое-кто сквозь зубы признавал, что творцом итогов китайского саммита был сам Запад, который своим игнорированием и высокомерием толкнул Россию в сторону Китая. И, самое главное, продолжает своим конфронтационным подходом к глобальным делам толкать — причем как Россию к Китаю, так и другие страны Глобального Юга — друг к другу.

Стимулирует их объединяться для того, чтобы вместе противостоять неадекватной западной политике.

Не за счёт Москвы

При этом Россия всегда давала понять, что ей никакая конфронтация не нужна. Что она готова решать все вопросы с Западом, включая украинский, через дипломатию и переговоры. Была готова — и будет. Однако она не позволит решать его в интересах исключительно Запада.

«Каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой стороны, в данном случае Российской Федерации», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин четко обозначил, что никаких «обменов территорий» не будет, поскольку Москва сражается не за землю, а за людей. За их право говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры. Что никакой Украины в НАТО или НАТО на Украине в виде т. н. миротворцев тоже не будет.

И если Запад не готов решать конфликт на этих условиях, его будут продолжать решать российские войска.

«Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооружённым путём», — пояснил Владимир Путин.

Да, путь к свету в тоннеле может в итоге довести и до встречи Путина с Зеленским, однако российский президент не считает главу киевского режима легитимным руководителем Украины. Руководителем, имеющим право подписывать соглашения.

А если Зеленский хочет что-то обсуждать (а на большее у него полномочий нет), то пусть спокойно приезжает в Москву, и тогда эта встреча может состояться.

И лучше бы Зеленскому, конечно, принять предложение российского президента. Ведь если глава киевского режима будет тянуть, то встречаться с ним будет уже не Владимир Путин, а Александр Бастрыкин.

Или же — если западные «партнеры» посчитают, что Зеленский свою полезность для них исчерпал — апостол Петр.