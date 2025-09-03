Американская общественность всё чаще стала задаваться вопросом состояния здоровья своих ключевых государственных деятелей. Происходит это на фоне очевидного старения политического класса США.

На смену 82-летнему Джо Байдену пришёл 79-летний Дональд Трамп. Конечно, он поживее своего предшественника, но и его не оставляют скандалы, связанные с возрастом и здоровьем.

С момента прихода Трампа в большую политику прошло ровно десять лет. В июне 2015 года он спустился с эскалатора в своём небоскрёбе Trump Tower в Нью-Йорке и выступил с первой предвыборной речью перед сторонниками. Их тогда у Трампа было крайне мало, поэтому даже пришлось набирать платную массовку.

Если сравнить выступления Трампа десятилетней давности с нынешними, то начинают бросаться в глаза приключившиеся с ним перемены. Нынешний президент США стал говорить медленнее, тембр голоса несколько изменился, он гораздо чаще оговаривается.

Однако ему ещё очень далеко до угасающего когнитивного состояния Байдена последних лет президентства. Трамп пока не падает на сцене, и ему не подают карточки с указаниями, где стоять и что говорить.

Но оппоненты готовы ухватиться за любую оплошность, которая с ним происходит, и объявить это началом конца 47-го президента США. Причём зачастую это делают те самые демократы, которые яростно выгораживали Байдена.

Тем временем американское общество в целом испытывает острые последствия «политического газлайтинга», которому оно подвергалось в последние четыре года. Столько времени американцам объясняли, будто бы с Байденом всё замечательно и не стоит верить своим глазам.

Лишь постфактум выяснилось, что все решения за Байдена принимал узкий круг так называемого политбюро из ближайших советников и членов семьи. Они даже подписывали за президента почти все указы, используя специальную авторучку.

Никто в США не хочет повторения подобного безумия с не приходящим в сознание президентом, которым, как куклой, управляет его окружение. Поэтому теперь по касательной достаётся и Трампу: как только он проявит слабину или станет превращаться в позднего Байдена, его тут же начнут разносить.

Генеральную репетицию «разноса» можно было наблюдать в прошедшую неделю на фоне появления огромного количества слухов о состоянии здоровья Трампа.

Ещё несколько месяцев назад у него диагностировали хроническую венозную недостаточность, которая проявляется в больших тёмных пятнах на теле и руках. Болезнь часто встречается у людей старшего поколения и сама по себе не является смертельным диагнозом.

Однако это не помешало либеральным блогерам сходу начать служить по президенту панихиду. В тиктоке завирусились множество видео «врачей», которые убеждали зрителей в том, что Трампу якобы осталось жить не более шести-восьми месяцев.

Во многом такая повестка — попытка демократов выдавать желаемое за действительное.

После недавнего разгрома на выборах они оказались в очень депрессивном состоянии. И теперь оппоненты Трампа в отчаянии надеются уже на природу и биологические причины, которые могли бы свести нынешнего президента США в могилу. Своими-то силами торпедировать его политику попросту не получается.

В один момент Трамп даже сам начал подыгрывать этим настроениям — не зря он является отменным шоуменом.

Именно так можно объяснить тот факт, что на некоторое время он перестал появляться на публике. Его отсутствие на министерских заседаниях в Белом доме моментально привело демократов в исступление. Они были уверены, что уж сейчас-то Трамп точно недееспособен.

Подлил масла в огонь и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который прозрачно намекал на полную готовность взять бразды правления, если с Трампом что-то случится.

Кстати, это в полной мере олицетворяет собой близорукость нынешних эмоциональных качелей критиков Трампа. Даже если они окажутся правы и с Трампом что-то приключится, то следующим президентом станет Вэнс. А он даже более правый по взглядам, чем Трамп, да ещё и довольно молодой: всего лишь 41 год.

По меркам современного Вашингтона нынешний вице-президент — практически ребёнок. Вэнс и в сенат-то избрался, когда ему было только 38. При этом средний возраст конгрессменов в нынешнем созыве приближается к 60 годам, а сенаторов — к 65. И с ними тоже нередко случаются типичные для преклонного возраста невзгоды.

Взять того же бессменного экс-лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, у которого за последние годы случилось как минимум несколько инсультов. Только после этого Макконнелл всё же согласился уйти в отставку.

В обществе уже очень сильно проявляется усталость от вашингтонской геронтократии, которая выражается в том числе и в таком обострённом внимании ко всем её проблемам со здоровьем.

Конечно, в американской истории неоднократно президенты с возрастом сильно сдавали. Были серьёзные проблемы у Франклина Делано Рузвельта, Дуайта Эйзенхауэра и Рональда Рейгана. Но они зачастую проявлялись уже на излёте президентства, а не в течение всей каденции в Белом доме.

Как правило, после скандалов, связанных с состоянием здоровья президентов, им на смену избирали политиков относительно молодых, которые начинали попытки изменить статус-кво в Вашингтоне. В последний раз это случилось с победой Барака Обамы в ноябре 2008 года.

Вряд ли язык повернётся назвать президентство Обамы успешным. И неудивительно, что следующим президентом США стал Трамп, буквально обещавший отменить все реформы Обамы, а своего предшественника публично «уволить» и выставить из Белого дома.

Провалы обамовского времени привели к длительному эффекту избрания президентов постарше, у которых имелось больше жизненного и управленческого опыта.

Но почти десятилетний период доминирования возрастных политиков в Белом доме рано или поздно подойдёт к концу. Скорее всего, уже в рамках следующего электорального цикла и республиканцы, и демократы выставят кандидатов помоложе. У республиканцев очевидный претендент в преемники Трампа — это Вэнс. Ему в тандем прочат нынешнего госсекретаря Марко Рубио, которому сейчас 54 года.

У демократов в начинающейся президентской гонке сейчас лидируют 57-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, 43-летний Пит Бутиджич и 35-летняя конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

Последняя представляет молодое левое крыло Демпартии, которое нынче постепенно набирает вес. Их представитель Зохран Мамдани — индиец, мусульманин и социалист — вскоре может стать новым мэром Нью-Йорка.

Смена поколений в американской политике рано или поздно случится. И произойти она может уже в 2028 году. После этого стоит ждать и серьёзных изменений статус-кво, причём как во внутренней, так и во внешней политике.

Трамп уже дал толчок перестройке США, но он, как человек возрастной, всё ещё имеет инерцию мышления и продолжает верить во многие старые постулаты американской политики. Молодое поколение же относится к ним более прагматично.

Подход Трампа хорошо иллюстрируется его отношением к другим странам: президент постоянно жалуется, что они его не слушают. Попытки оказать давление тарифами или санкциями приводят к обратному эффекту.

Но Трамп по привычке продолжает считать США абсолютным мировым лидером, которого все должны слушаться. И выйти из этой ментальной парадигмы он вряд ли сможет.

А вот республиканцам помоложе гораздо проще подстроиться под новую реальность. Не зря тот же Рубио ещё весной признал наступление многополярного мира. Они вместе с Вэнсом уже вряд ли будут пытаться судорожно держаться за уходящую однополярность.

Вашингтон может очень долго жить в мире иллюзий, но рано или поздно придётся от них отказываться и возвращаться в объективную реальность. И есть вероятность, что это случится только после давно назревшей смены поколений.