Рвущее душу фото: Карпаты, расщелина в скале, а над ней — человек, упершийся руками и ногами, чтобы стать мостиком для детей, переходящих через препятствие.

Иван Шилов ИА Регнум

Десятки украинских общественных и политических деятелей, а также просто рыдающих по убиенному во Львове Андрею Парубию граждан репостят эту картинку, где пример служения, конечно же, показывает сам покойничек. Поскольку в свои молодые годы Парубий был воспитанником военно-патриотической организации «Пласт», постоянно проводившей «вышколы» в карпатских горах и прочие тематические походы.

Его уже ставят в один ряд с Коновальцем, Бандерой, Шухевичем и Олегом Ольжичем, довольно известным писателем и деятелем ОУН*, сотрудничавшим в Киеве с немецкой оккупационной властью.

Сравнение с «рыцарями духа», вознесенными в пантеон нового украинского исторического мифа, выглядит весьма натянутым. Все же масштаб личности картавого бандеровца, взлетевшего в кресла спикера Верховной рады и секретаря главы СНБО исключительно благодаря госперевороту, весьма ничтожен, и он был лишь исполнителем чужой злой воли.

Тем не менее это совершенно не случайное и очень важное сравнение.

Дело в том, что из перечисленных выше деятелей трое (за исключением староватого для этих дел Коновальца) тоже были членами «Пласта». И все умерли не своей смертью. Поскольку основная задача этой галицкой копии скаутов на протяжении уже более ста лет — поставлять живую силу для «освободительной борьбы».

Её члены пополнили Легион сечевых стрельцов в армии Австро-Венгрии (и само название было придумано «пластовиками»), потом — развитие сети в интересах подпольной Украинской военной организации (УВО), ставившей целью террористическую борьбу против Польши. Следом совершенно логично были ОУН* и боевое крыло её бандеровского филиала — УПА*.

А уже в 1990 году «Пласт» заработал как кузница кадров для будущего захвата власти на Украине и активного разжигания войны, которая составляла смысл жизни «сознательного патриота». Собственно, и Парубий всегда рассказывал, что его дед якобы был пулеметчиком в Украинской галицкой армии и сражался против поляков, а дядья состояли в УПА*.

Так что если вы хотели знать, как же таким, как он, удалось получить всю полноту власти на Украине и погрузить её во мрак, где единственным солнышком является надежда на радостную смерть в бою, то ответ — вот он.

Систематическая боевая и идеологическая подготовка молодежи, идущая непрерывно с 1911 года.

От идей к террору

30 июля 1930 г. на дороге из галицкого местечка Бибрка в с. Глебовичи случилось важное событие: пятеро бойцов УВО совершили вооруженное нападение на польскую государственную почтовую карету с целью грабежа. Показали оружие, но никого не убили, поскольку задача была не просто забрать деньги, но и пояснить идеологическую позицию.

В ходе преследования, организованного польской полицией по горячим следам, был настигнут несущий добычу, а потому отставший от остальных 23-летний Грицько Писецкий, сын авторитетного в Галичине священника Ивана Писецкого. Он был тяжело ранен в перестрелке и принципиально застрелился.

Под плащом полицейские увидели форму «Пласта»: Писецкий состоял в этой организации еще с учебы в гимназии в Станиславове (ныне Ивано-Франковск), а после поступления во Львовский университет перешел в курень старших пластунов «Лесные Черти».

соцсети Галицкие «пластуны» 1920-х гг., крайний справа — Стефан Бандера

Там же вступил в УВО.

Инцидент стал поводом для окончательного запрета «Пласта» во II Речи Посполитой: по всей Галичине в помещениях организации прошли обыски и аресты. Что, впрочем, не мешало организации дальше существовать на подпольном положении и продолжать ковать кадры для террористических ячеек.

К примеру, 3 августа того же 1930 года на горе Маковка в Карпатах юный Стефан Бандера принял третью Пластовую Присягу на знамени отряда «Червона Калина». А приняли его в организацию еще в 1922 году в возрасте 13 лет, и там же идейно воспитывались его братья.

А в плане идей галицкий вариант всемирно известных британских скаутов очень сильно отличался от оригинала.

В австро-венгерской Галичине его основали 19-летний львовский студент Иван Чмола и 21-летний Пётр Франко, сын известного писателя Ивана Франко, с целью развития национального самосознания украинцев — в противовес молодежному «Союзу польских харцеров», тоже «скаутам».

Название было выбрано «как у запорожских казаков», в честь разведчиков-пластунов, по предложению третьего сооснователя, галицкого физкультурника Ивана Боберского.

Одновременно у себя во львовской украинской гимназии организовал пластовый кружок 25-летний Александр Тисовский, автор той самой присяги.

И буквально с момента своего основания «Пласт» начал заниматься боевой подготовкой — упражняться с макетами «крисов» («винтовка» на местном диалекте), стрелять из револьверов, ходить в походы и использовать сине-желтый флаг в рамках развития национального самосознания.

Образ врага сформировался уже к началу Первой мировой войны, когда Чмола легализовал свои кружки как общество «Украинские сечевые стрельцы» (УСС). Именно на этой основе и был создан Легион УСС в австрийской армии, и сам Франко стал ее офицером.

Сотни пластунов пошли «воевать с москалями», ведомые идеей «освобождения братьев-украинцев», которая не могла попасть в их головы внезапно — кто-то целенаправленно с этим работал.

Впоследствии уже трансформированные Сечевые Стрельцы действовали в составе армии УНР, поскольку и в Киеве Чмола заблаговременно сделал «закладки». Например, в состав Центральной рады входил как минимум один видный член «Пласта», начавшего бурно развивать свою сеть в Надднепрянщине — галичанин Юлиан Охримович, нелегально поселившийся в Киеве накануне Первой мировой для «национальной» работы со студенчеством.

После поражения УНР Верховный Пластовой совет во Львове восстановил свои ячейки во всех украинских гимназиях теперь уже польской Галичины, развернули работу филиалы на Волыни и в чехословацком Закарпатье. Но костяк воспитательского корпуса составили «ветераны освободительной войны», одновременно строившие тайную «Украинскую военную организацию» — чтобы перевернуть польское государство, занявшее территорию бывшей Западно-Украинской народной республики.

Все молодежные организации (а кроме «Пласта» их было еще несколько) начали совершенно конкретно заниматься подготовкой к войне — в первую очередь против Польши, а во вторую — против «москалей», идеологические основы для чего уже заложили Мыкола Михновский и Дмитрий Донцов.

Журнал «Пластовый путь» писал, что создатели «Пласта» «имели перед собой большую цель переродить психику украинского народа». Результатом становился такой тип человека, каким был упомянутый выше Писецкий или другой молодой человек — Николай Лемик, которого инструктировали и готовили лично Роман Шухевич и Бандера.

Молодой человек безо всяких колебаний застрелил руководителя канцелярии советского консульства во Львове Андрея Майлова, чтобы потом, опять же, озвучить политическую позицию на суде и пойти на пожизненное — как образцовый герой.

Кадровый резерв терроризма

Известный общественный деятель украинской диаспоры (и, конечно же, «пластун») Ярослав Падох в честь 75-летия «Червоной Калины» написал такие слова:

«После «пацификации» (силового «умиротворения», организованного в Галичине польской властью. — Прим. ред.), решениями Пласта и ряда других украинских учреждений как реакция стало более сильное и безоглядное сопротивление против польского захватчика, которым руководил прежде всего член Отряда, Краевой проводник ОУН* Степан Бандера».

соцсети Националисты, обвиняемые в убийстве министра Перацкого

И на скамье подсудимых после убийства польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого рядом со «Стефком» сидели его пластовые товарищи — минимум девять из 12 обвиняемых, в том числе две девушки, следившие за Перацким.

Членами «Пласта» были улизнувший тогда от польского правосудия Мыкола Лебедь (создатель СБ ОУН*), Лев Ребет, один из лидеров ОУН*, прибывший в составе «походной группы» во Львов вместе с немцами в 1941 году, последний командующий УПА* Васыль Кук и оба начальника главного военного штаба — Дмытро Грицай и Олэкса Гасин.

Организацию опекал митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий — духовный лидер галицкой дивизии СС.

Пластовики были истинной опорой ОУН*, костяком офицерского состава УПА*, активом немецкой оккупационной власти. А с возрождением на Украине в 1990 г. — одним из главных инструментов рекрутинга молодежи в разного рода националистические организации орденского типа.

Так же, как юный Стефко Бандера слушал у обязательного вечернего костра истории про карпатского мстителя Олексу Довбуша и борцов за Украину, теперь уже новое поколение молодежи разучивало и исполняло песни западноукраинских националистов, впитывало легенды об УПА*. Благо всё это предание было тщательно сохранено и передано огромной зарубежной структурой «Пласта», воспитывавшей диаспору.

Характерно, что и в новое время влияние здесь сохранила Украинская греко-католическая церковь.

соцсети Юный Парубий в «мазепинке» на сборах «Пласта»

Поэтому «украинские скауты» регулярно практиковали коллективные молебны, а утро начинали с общего чтения «Отче наш» и молитвы за Украину. Которую дополняла «политинформация» в течение дня.

Неудивительно, что и юный Парубий на старых фото поднимает где-то в лесу сине-желтый флаг, тогда еще символ борьбы с «советской оккупацией».

Уже к первой «революции», оранжевой, был готов актив, пробующий свои силы не только в походах по горам, но и в политике. Как-то очень не случайно, что жена «помаранчевого президента» Виктора Ющенко гражданка США Катерина Чумаченко оказалась воспитанницей «Пласта» и при ней он получил огромную господдержку.

Так что к следующей революции, «гидности», на Майдан вышел уже слаженный боевой актив.

В «Обращении руководства «Пласта» по случаю годовщины захвата власти в Киеве перечисляются важные достижения: первым вышел с флагом на Майдан 21 ноября 2013 г. пластун-журналист с 5 канала, первые палатки поставили пластуны, они же стали сооснователями массы известных майдановских организаций и нескольких «сотен самообороны». Они всегда были в первых рядах штурмовых отрядов и понесли потери при расстреле «мирных протестующих».

За организацией которого стоял именно Парубий, не пожалевший побратимов, зная, что они будут рады «отдать жизнь за Украину».

соцсети То самое фото: Парубий «служит опорой нации»

«Когда очередное воскресное вече снова услышало от вождей лозунги вместо плана действий, он позвонил мне в больницу, где я отходил от ушибов: Юрко, я больше не могу. Мы с ребятами идем. Так началась Груша (расстрел «майдановцев» на ул. Грушевского в Киеве. — Прим. ред.) Ее огонь Парубий с единомышленниками направил в движение добробатов, ушедших на фронт останавливать россиян»,— пишет по случаю похорон бывший социалист и майдановский министр МВД Юрий Луценко.

Публично признавая, что это был замысел, трансформированный уже в следующее преступление.

А старшие товарищи пластунов, пошедших воевать, как в старые времена, вошли в новое руководство страны — к примеру, систему здравоохранения Украины похоронила именно пластунка Ульяна Супрун, выписанная из США.

Их руками был сделан важный перелом: Украина повернула в сторону самоубийства. И они уже не очень нужны — на место «скаутов» пришли новые молодежные организации, где сразу дают камуфляж и автомат, готовят скорее умереть «за Украину».

Но достижения «Пласта» в деле уничтожения бывшей промышленной, космической и мультикультурной державы обязательно должны быть оценены «по заслугам».

*экстремистская организация, запрещенная в России