Как только ни извращались в заголовках европейские медиа, освещая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. И «военный спектакль в Пекине»…и «встреча негодяев», и «воссоединение класса диктаторов и автократов»… Одним словом, западные СМИ не жалели темных красок, описывая встречу, объединяющую лидеров двух третей населения Земли.

Иван Шилов ИА Регнум

Саммит ШОС, в котором в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу участвуют еще 16 стран, начался в воскресенье, за несколько дней до грандиозного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны.

Особое внимание было приковано к фигуре российского президента: после краткосрочной встречи на Аляске стало понятно, что миф об «изоляции» Владимира Путина на международной арене не выдерживает никакой критики.

Ну и, конечно же, болезненный интерес на Западе вызывает военная мощь Поднебесной, все более укрепляющейся в роли не только регионального игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и глобальной супердержавы. Все европейские медиа замерли в ожидании технологических новинок Народно-освободительной армии Китая, которые должны быть продемонстрированы на военном параде.

Почему-то на Западе думают, что для государств ШОС в центре внимания саммита в Тяньцзине должны быть две темы — война на Украине и то, как себя следует вести с американским президентом Дональдом Трампом, угрожающим странам Шанхайской организации сотрудничества запретительными тарифами. Не умаляя важности этих сюжетов, для государств, входящих в организацию, повестка саммита ими явно не исчерпывается.

«У Си Цзиньпина и Владимира Путина общая цель — создать новый мир, в котором будут править их диктаторские системы. Они обсудят, что произошло в этом направлении за последние месяцы и как они действуют дальше», — объясняет эксперт по Китаю и России газеты Bild Адриан Гайгес. 64-летний журналист когда-то изучал китайский язык и десять лет прожил в КНР, однако большой любви к Китаю это ему, судя по всему, не добавило. Во всяком случае, его книга «Фронт против свободы», посвященная российско-китайским отношениям, не дает повода упрекнуть его в излишней китаефилии.

Гайгес считает, что Путин наверняка также расскажет своему китайскому коллеге о встрече с Трампом на Аляске. Якобы, это представляет интерес для Си, «потому что он тоже когда-нибудь встретится с Трампом и будет придерживаться той же тактики: льстить Трампу, чтобы добиться уступок от США», — рассказывает эксперт, явно зеркаля поведение западноевропейских лидеров в их отношении к американскому коллеге.

Что же касается Украины, то хотя в Европе не ожидают от Китая открытой поддержки России в конфликте на манер оказанной КНДР, ни у кого не вызывает сомнений, что Пекин и Москва продолжат развивать двусторонние экономические связи.

Также, по мнению журналистов главного немецкого таблоида, опыт специальной военной операции на Украине может быть имплементирован Поднебесной при моделировании вторжения на Тайвань.

«Танец дракона со слоном»

Сообщения немецких СМИ о встрече в Тяньцзине в сквозят тревогой.

«Мы переживаем время, когда Китай может откинуться на спинку кресла и расслабиться — в настоящее время во многих областях все складывается в пользу Пекина, и глава государства Си Цзиньпин может наслаждаться своей растущей властью». — сообщает читателям газета Lausitzer Rundschau, давая понять, что для Запада такие времена не сулят ничего хорошего. Несмотря на призывы китайского лидера «принять честность и справедливость и избавиться от менталитета холодной войны» отказаться от «блокового мышления… в китайском стиле» Европа явно не готова.

Особое место пресса уделяет еще одному крупнейшему игроку — лидеру Индии Нарендре Моди.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет о роли Индии: «Фраза «Политика — это искусство возможного» хорошо описывает, почему Моди отправился в Китай с первым за семь лет с государственным визитом. … Будучи премьер-министром самой густонаселенной страны мира, он способствует тому, чтобы мир больше не вращался только вокруг Вашингтона».

Frankfurter Rundschau пытается обесценивать китайско-индийский диалог, акцентируя внимание на том, что противоречия двух держав слишком велики: «На встрече в Китае они определенно не стали ближе к своим благородным целям, таким как сотрудничество в области политики безопасности. На саммите дракон Китай танцевал со слоном Индией, что вызвало большой медиа-эффект. Но ни пограничные конфликты между двумя государствами, ни их экономическое соперничество так и не были разрешены. … Альянсу, создаваемому по образцу ЕС и НАТО, просто не хватает общих ценностей». Таким образом франкфуртское издание стремится смягчить для читателей пилюлю — слон с драконом не смогут объединиться и раздавить европейскую посудную лавку. Но коллеги из других немецких СМИ предпочитают нагнетать.

Рукопожатие Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, — первое после прихода к власти в Америке Дональда Трампа. Встреча между двумя лидерами длилась сорок минут, что несомненно, стало хорошим знаком для ШОС как организации, основанной на паритетных началах без ярко выраженного гегемона.

В Тяньцзине Моди объявил о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено на пять лет. По словам Моди, отношения улучшились благодаря тому, что обе стороны начали разводить свои войска в приграничном районе Гималаев. В 2020 году Индия и Китай все еще вели кровавые стычки, в которых были жертвы.

Примечательно, что китайский лидер упомянул о том, что его встреча с Моди в Казани в октябре прошлого года «оживила и возобновила» отношения. Это случилось незадолго до вступления Трампа в должность главы Белого дома.

Таким образом, в реальности американский президент не стал триггером для сближения Индии и Китая, однако ускорил его, поскольку оскорбил Нью-Дели запредельными тарифами, пренебрежительными высказываниями об экономической модели страны и демонстративно дружелюбными отношениями с Пакистаном, с которым у Индии совсем недавно случился краткосрочный, но весьма кровопролитный конфликт.

В прошлом году Моди отменил свое участие в саммите ШОС. Когда Индия по ротации председательствовала в этой организации в 2023 году, Моди заставил провести ежегодный саммит виртуально, тем самым лишив формат важности.

Но теперь он приехал в Тяньцзинь, когда в ШОС председательствует Китай. Это — очень позитивный сигнал для организации и в то же время — повод для уныния тех игроков, кто рассчитывал сыграть на противоречиях Пекина и Нью-Дели.

Символически момент вряд ли может быть более благоприятным для Си Цзиньпина. Пока Трамп отталкивает важных союзников и подрывает сплоченность Запада, Китай поддерживает взаимовыгодные отношения с Россией и видит, как Индия в последнее время вынуждена проводить политику минимизации рисков по отношению к США.

«Правильный выбор, — говорит Си, — заключается в том, чтобы Дели и Пекин были друзьями».

В присутствии Моди глава китайского государства призвал в Тяньцзине к «большей демократии в международных отношениях», под которой он обычно подразумевает ослабление американо-западного доминирования.

Согласно официальному заявлению, Моди, напротив, ратует за стратегическую автономию Индии, «которая не должна рассматриваться глазами третьей страны», под которой индийцы также подразумевают США, но при этом не хотят отторгать Вашингтон.

Далее Моди пропагандирует «многополярный мир и многополярную Азию». На Западе этот сигнал считывается как-то, что косвенно Индия продолжает явно выступать против китайского доминирования и дистанцируется от Пекина.

«Общая картина не изменилась, — говорит Шубхаджит Рой, глава отдела внешней политики газеты Indian Express в Тяньцзине — Китай остается главной угрозой Индии и ее главным стратегическим соперником. Даже Трамп не изменит этого».

Невербальные сигналы

Британская The Independentс горечью отметила, что на саммите Владимир Путин был замечен в дружеской беседе с Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Моди держал российского лидера за руку, когда они шли к китайскому председателю, а затем они, обменявшись приветствиями и дружно рассмеявшись какой-то шутке, вместе поехали на машине к месту проведения двусторонних переговоров.

Теплое отношение Моди к Путину на Западе было воспринято как явное проявление солидарности перед лицом карательных тарифов Трампа.

«Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу, — сказал Моди. — Наше тесное сотрудничество важно не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания».

Британцы акцентировали внимание читателей на том, что лидеры Си и Путин поочередно критиковали Запад во время саммита, цель которого, якобы, заключалась в том, чтобы поставить Пекин в центр региональных отношений.

Сильные кадры с участием трех лидеров на саммите запечатлели мощную историю углубления альянсов между Индией, Китаем и Россией — ключевыми членами блока БРИКС. Их растущее товарищество, похоже, готово бросить вызов западной хватке на горле мировой торговли в ответ на тарифные войны американского президента.

Президент Си раскритиковал «запугивающее поведение» некоторых стран, имея в виду США. «Задачи в области безопасности и развития, стоящие перед государствами-членами, стали еще более сложными», — добавил он в своем выступлении.

«Глядя в будущее, в условиях турбулентности и трансформации в мире, мы должны продолжать следовать духу Шанхайского сотрудничества… и более эффективно выполнять функции организации», — сказал Си.

Российский лидер, по мнению британцев, использовал свое выступление, чтобы «оправдать наступление России на Украину, возложив всю вину на альянс НАТО».

Redaktionsnetzwerk Deutschland задаётся риторическим вопросом о значении саммита, проходящего на другом краю земли: «Какое отношение все это имеет к нам?»

И тут же втолковывает аудитории: «то, что там обсуждается, влияет на силу — или слабость — Запада, на мир и безопасность в Европе и на экономику Германии». Раньше немцам обо всём этом можно было не беспокоиться, но внезапно отвечавшие за их безопасность американцы во главе с Дональдом Трампом стали непредсказуемы. И беда не только в том, что теперь неясно, чего европейцам от него ожидать, а то, что по мнению издания «президент Соединенных Штатов, который рубит свою собственную благородную демократию, дает толчок деспотам».

Kölner Stadt-Anzeiger заключает: «Германия и Европейский союз должны разумно маневрировать и искать оставшихся союзников как на Западе, так и на Востоке. И не только немецкое правительство должно сомкнуть ряды в связи с международной угрозой. В противном случае существует большая опасность того, что люди не смогут осознать необходимость борьбы: за культурное и политическое процветание, которое означает свободу. За жизнь, отличную от жизни в России или Китае».

Последняя цитата особенно красноречиво описывает парадигму западноевропейского либерального мышления, упорно не замечающего негативных автократических тенденций властей в Брюсселе и европейских столицах.