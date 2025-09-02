Уже больше года в Германии не утихает шумиха вокруг дела о «межгосударственном киднеппинге». На скамье подсудимых Кристина Блок — влиятельная бизнесвумен и наследница крупной сети ресторанов, в 2024 году попытавшаяся выкрасть двух детей у бывшего мужа-датчанина и тайком переправить их обратно в ФРГ (так называемое «Дело Блоков»). Даже с учетом того, что дело постепенно выходит на финишную прямую, в нем периодически появляются новые шокирующие вводные.

Иван Шилов ИА Регнум

Например, на состоявшемся в конце августа 2025 года заседании прозвучали обвинения в адрес бывших высокопоставленных израильских силовиков. Якобы именно они превратили «гуманитарную операцию» в преступный акт, поспособствовав демонизации Блок.

Израильтяне, впрочем, считают иначе.

Операция «Дети»

Семейный конфликт начался в 2021 году. Бывший муж Блок, датчанин Стефан Хенсель отказался возвращать ей детей после уик-энда в Копенгагене. А также якобы «настроил против матери», запретив взаимодействовать с ней даже по телефону.

В течение следующих полутора лет Блок пыталась вернуть детей через суд и даже добилась соответствующего постановления у себя на родине, но Копенгаген проигнорировал эти решения. В Дании же немка проиграла во всех инстанциях и была признана «неблагонадежным родителем».

В результате сложилась парадоксальная ситуация: каждый из родителей получил «исключительное право опеки» над детьми, но только на территории своей страны.

Отчаявшись искать подход к бывшему мужу, Блок решилась на дерзкий шаг — выкрасть у него детей и вернуть на территорию Германии, где право исключительной опеки присуждено только ей.

План выглядел авантюрно, но в целом надежно: дом Хенселя, где тот проживал с детьми, располагался на юге Дании, вблизи границы с ФРГ. Полноценного пограничного контроля между странами нет. Это давало шанс провернуть дело до того, как местные правоохранители поднимут тревогу и закроют выезды.

Оставалось лишь найти авантюристов, которые согласились бы на столь рискованное дело в самом центре Европы.

План не сработал

Согласно материалам дела, исполнителем «сложной операции» по вывозу детей из Дании по итогу была выбрана CGI Group, зарегистрированная в Израиле, одно из старейших предприятий страны, работающих в сфере охраны и деловой разведки.

Руководит фирмой Яаков Пери, до середины 1990-х годов возглавлявший Общую службу безопасности (ШАБАК) Израиля. Также в состав правления фирмы входят бывшие высокопоставленные сотрудники элитных подразделений израильской армии, контрразведки и «Моссада».

Операция обошлась Блок в несколько сотен тысяч евро, а на ее планирование и подготовку ушло несколько месяцев. Для похищения выбрали рождественские каникулы (начало января 2024 года), когда дети постоянно находились в отцовском доме и были на виду у исполнителей заказа.

Помимо захвата детей, отставники должны были подбросить Хенселу компромат — подложные фотографии, на которых последний изображен насильником и педофилом. Судя по всему, такой шаг должен был запутать следствие и дать Блок весомый аргумент, оправдывающий похищение в глазах общественности.

Однако план не сработал.

Из-за возникшей суматохи оперативники не успели заложить компромат и вынуждены были действовать грубо: связать детей и бежать с ними через границу, не заботясь о комфорте последних, а также якобы периодически угрожая им.

Не было у наемников и времени хорошо обыскать транспортируемых — и заметить радиомаячок, прикрепленный к одежде одного из детей.

Это позволило датским правоохранителям оперативно выследить похитителей и «раскрутить» всю цепочку вплоть до главного заказчика. Уже 4 января полиция нагрянула к Блокам и предъявила бизнесвумен обвинение в киднеппинге.

Как итог, «похищение века» длилось не больше недели и по итогу стоило трем израильским агентам (двум отставникам «Моссада» и одному военному разведчику) свободы.

Правда, известно об этом стало лишь несколько дней назад — разбирательство шло в закрытом режиме под постоянным кулуарным давлением Тель-Авива.

При этом Блок все еще настаивает, что не была в курсе деталей операции. Якобы израильтян в тайне от нее самой наняла ее мать, скоропостижно скончавшаяся за девять месяцев до похищения. Бизнесвумен же узнала о произошедшем лишь после того, как наемники пересекли границу и позвонили ей, чтобы сообщить адрес «точки встречи».

Проверить эту версию не представляется возможным, поскольку не осталось ни одной записи, подтверждающей участие старшего поколения Блоков в организации похищения. 83-летний ресторатор Ойген Блок, отец обвиняемой, уклоняется от комментариев прессе.

Сомнительная репутация

CGI Group ожидаемо отрицает выдвинутые в свой адрес обвинения, хотя и признает, что несколько ее сотрудников оказались «в личном качестве втянуты в преступную схему». Не уверены в правдивости доводов Блок и немецкие правоохранители.

Некоторые из них настаивают на более детальной проверке показаний отставного силовика Августа Ханнинга, который сейчас проходит по делу свидетелем защиты. Бывший глава Федеральной службы разведки Германии (БНД), по данным прокуратуры, находился в приятельских отношениях с Блоками и мог предложить нанять израильтян, чтобы обеспечить основным фигурантам надежное алиби и защитить их от возможного шантажа со стороны исполнителей.

Следствие предполагает, что Ханнинг взял на себя заботу по организации похищения и мог обещать израильским силовикам протекцию и гарантированный уход от преследования — поскольку операция якобы была согласована с местными властями и соответствовала немецкому законодательству.

Такая версия, по крайней мере, объясняет, почему похитители уходили из Дании в ФРГ, практически не шифруясь и не слишком беспокоясь о противодействии со стороны местных правоохранителей.

Впрочем, даже если версия о вмешательстве Ханнинга и введении им в заблуждение наемников на поверку окажется правдивой, репутацию CGI Group едва ли можно назвать безупречной. За время существования фирма несколько раз оказывалась вовлеченной в скандалы — как внутри страны, так и за ее пределами.

Например, в 2006 году аффилированные с фирмой подрядчики участвовали в расстановке «слуховых окон» в системе информационной защиты правительства Канады, что позволило израильской разведке много лет получать информацию о настроениях в Оттаве и выкачивать конфиденциальные документы прямо под носом властей.

В 2020 году люди Пери попались на сборе закрытой информации о лидере партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганце (на тот момент — второго по «политическому весу» человека в Израиле) по заказу офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

А в 2024 году фирма фигурировала в списках «потенциальных лоббистов» интересов Катара в Израиле (в рамках скандала «Катаргейт»). Немало и скандалов, где роль отставников так и не удалось доказать.

Однако не стоит ожидать, что «Дело Блоков» окажет негативное влияние на позиции фирмы: команда Пери пользуется протекцией высших чиновников и является «ценным активом» в политическом портфеле премьер-министра Израиля.

В случае, если немецкое правосудие попытается добиваться санкций против CGI Group, официальный Тель-Авив задействует государственный ресурс, чтобы отбить обвинения.

С другой стороны, скандал способен затормозить дальнейшее расширение организации. В частности, привлечь пристальное (и ненужное) внимание европейских правоохранителей к «итальянскому офису» CGI Group, открытому в начале 2025 года под началом отставного израильского дипломата Орена Зива. Что, в свою очередь, усложнит теневую работу фирмы в интересах израильского правительства.