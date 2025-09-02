Хотя венгерский нефтегазовый концерн MOL, который эксплуатирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, ещё 28 августа сообщил, что поставки российской нефти в обе страны по трубопроводу «Дружба» возобновлены после перебоев, вызванных украинской атакой, этот «важный объект для энергетической безопасности Евросоюза» (формулировка Еврокомиссии) остаётся в центре внимания.

Иван Шилов ИА Регнум

Во вторник, 2 сентября, словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Словакия «очень жёстко» реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Фицо сказал, что планирует выразить решительный протест в связи с атаками Киева на предстоящей 5 сентября встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — предложил в ответ Владимир Путин словацкому коллеге.

Российский лидер также отметил, что Москва очень ценит «ту независимую внешнюю политику», которую проводят Фицо и его правительство. И именно этот курс Словакии, которая, напомним, является страной НАТО, с одной стороны, делает возможным прямой диалог с Россией, а с другой — делает её потенциальной мишенью для украинских ударов.

Те силы на Западе, которые ориентированы на суверенитет и национальные интересы на этом пути, неизбежно входят в противоречие с «глубинным государством» и его ставленниками как на международной арене, так и на внутриполитическом треке. Именно эти процессы сейчас особенно обострились во всей Центральной Европе, и украинские удары по инфраструктуре транспортировки углеводородов лишь часть общей картины политического противостояния в регионе.

Ранее Роберт Фицо говорил о том, что Словакия обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он отмечал, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод через населенный пункт Вояны на востоке республики. По его словам, у Словакии есть право рассматривать методы прекращения поставок иностранного газа на Украину, поскольку поставки «оказывают еще большее давление на цены на газ».

Пока ни Братислава, ни Будапешт еще не готовы к подобным радикальным действиям, ограничиваясь заявлениями, в крайнем случае — санкциями в отношении исполнителей. Так, 28 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт решил «запретить командиру воинского подразделения, которое осуществило недавние чрезвычайно серьезные атаки на нефтепровод «Дружба», въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону», но не назвал имя украинского военного.

Однако через несколько часов политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан подтвердил, что речь идет о Роберте Бровди, командующем Силами беспилотных систем Украины. Уроженец Ужгорода Бровди является этническим венгром и с началом СВО вдруг вспомнил об этом, выбрав себе позывной Мадьяр.

Бровди и на этот раз не преминул акцентировать внимание на своём этническом происхождении. «Затолкайте себе в задницу, господин «танцор на костях», ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас», — написал он.

«А за ограничение шенгена — не берите на себя больше, чем можете утащить, — странный у вас юмор. И спецагент вы не в Топ-10, потому пока станьте в очередь», — добавил Бровди.

В защиту Мадьяра сразу же высказался министр иностранных дел Украины Андрей Сибига: «Петер, если российский нефтепровод для тебя важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральное падение. Венгрия стоит на неправильной стороне истории».

Несколькими днями ранее, 25 августа, главы МИД Украины и Венгрии вступили в перепалку из-за высказываний Владимира Зеленского и недавних украинских атак на нефтепровод «Дружба».

Казалось, лишь перепалкой всё закончится и на этот раз. Однако Петер Сийярто украинскому коллеге оперативно не ответил, а в венгерско-украинский конфликт неожиданно решил влезть глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Командир Мадьяр: если вам нужен отдых и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу», — написал он в соцсети.

После этого глава МИД Венгрии эмоционально ответил коллегам с Украины и из Польши.

«Это не наша война! Мы не несём за неё ответственности, мы её не начинали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал он в ответ Сибиге.

Ответ Сийярто Сикорскому был ещё короче: «Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины!»

Возникает вопрос: зачем правительству Польши, пусть и законно, обходить правила Шенгенского соглашения? Варшава имеет право — в виде исключения — выдать Бровди польскую национальную визу, по которой тот сможет попасть в Польшу.

Похожая ситуация была в ноябре 2017 года: тогда Польша запретила въезд в Шенген одиозному депутату Львовского областного совета Святославу Шеремете, который организовал торжественное перезахоронение военных дивизии СС «Галичина» и сам щеголял на мероприятии в эсэсовской форме. Но уже через несколько месяцев Шеремета оказался в Германии по приглашению правительственной структуры, и на протесты Варшавы в Берлине не отреагировали.

Теперь правительство Польши собирается дать подобную дипломатическую пощёчину уже Венгрии Виктора Орбана.

И это несмотря на то, что Роберт Бровди не только стоит за атакой на энергетическую инфраструктуру Европы, но ещё и является известным мошенником. Именно Бровди, которого приближённый к Виктору Януковичу донецкий бизнесмен Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский) в 2013 году назначил руководителем Государственной продовольственной зерновой компании Украины, придумал и реализовал схему хищения китайского кредита на 1,5 миллиарда долларов.

Но Варшаве очень уж хочется отомстить Будапешту за то, что Венгрия в декабре 2024 года предоставила политическое убежище депутату Сейма от оппозиционной партии «Право и Справедливость» (ПиС), бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому.

Впервые с 1989 года польский политик получил политическое убежище за границей, причём в стране, входящей в ЕС и НАТО. При этом Балаш Орбан тогда отметил, что убежище Романовскому предоставлено из-за отсутствия гарантий справедливого суда в Польше.

«Это не первый раз, когда Венгрия принимает польских беженцев, и, хотя мы опечалены тем, что это снова необходимо, справедливость требует от нас действий», — подытожил советник Виктора Орбана.

На всё это накладывается ещё и польский внутриполитический контекст.

Дело в том, что Виктор Орбан в ходе недавней избирательной кампании открыто поддержал нынешнего президента Польши, выдвиженца ПиС Кароля Навроцкого. 29 мая, за два дня до президентских выборов в Польше, в своей речи на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште премьер-министр Венгрии приветствовал своего идеологического союзника, заявив: «Да здравствует Навроцкий!» А через несколько дней после выборов Орбан назвал победу Навроцкого «продолжением наступления патриотов».

«С венгерской точки зрения я считаю результат фантастически хорошим, ведь в Польше действует проукраинское, провоенное, пробрюссельское либеральное правительство», — сказал венгерский премьер 6 июня. «Можно сказать, что «Вашингтон-экспресс» прибыл в Варшаву», — добавил он, намекая на близость консервативного суверенистского мировоззрения нового президента Польши команде Дональда Трампа.

Естественно, Навроцкий находится в жёстком клинче с либеральным правительством Дональда Туска, причём с Радославом Сикорским у президента конфликт особый — глава государства отказывается утверждать кандидатуры послов Польши, предложенные главой МИД. К примеру, полноценных глав польских дипломатических миссий нет не только в Киеве, но и в Вашингтоне, куда Навроцкий прибудет для встречи с Дональдом Трампом 3 сентября.

Вот только попытка Сикорского использовать в своих целях такого персонажа, как Мадьяр, чревата для Польши серьёзными последствиями. Не далее как 18 июля на натовских учениях LANDEURO 2025 в Висбадене Роберт Бровди заявил, что четыре боевые группы его беспилотников «за 15 минут могут превратить любую базу НАТО в Пёрл-Харбор».

Сегодня Мадьяру и его хозяевам не нравится политика Будапешта — и украинские беспилотники атакуют нефтепровод «Дружба», по которому получает нефть Венгрия.

Но если завтра киевским властям не понравится уже политика Варшавы — например, ограничение социальных выплат беженцам с Украины, с чем согласны и правительство, и президент Польши, — то кто даст гарантию, что боевые дроны не прилетят по какому-нибудь важному для поляков объекту? Тем более что угрозы «жечь хаты» уже прозвучали от одного из украинских беженцев, оперативно депортированного за свои откровения на родину.

Конечно, пока что более вероятной остаётся украинская провокация на венгерском направлении.

Ещё в начале мая этого года силы венгерской ПВО сбили украинский беспилотник около границы двух стран, причём неподалёку от объектов нефтегазовой инфраструктуры Венгрии. Потому неудивительно, что на фестивале в венгерском посёлке Тихань в минувший уик-энд Петер Сийярто заявил, что в ближайшее время следует ожидать, что украинцы «совершат самую грубую, самую темную провокацию, чтобы втянуть Венгрию в войну». Получивший международную известность Мадьяр к этому давно готов.