На днях израильской армии удалось нанести палестинскому сопротивлению серьезный удар. В секторе Газа был ликвидирован Абу Убейда — официальный спикер «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама», военного крыла ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

Человек, чье лицо всегда было закрыто платком-куфией, много лет отвечал за информационную и пропагандистскую работу движения, внеся большой вклад в раскрутку образа «непримиримых палестинцев» из сектора Газа.

С его гибелью ХАМАС рискует серьезно потерять в позициях — особенно в случае, если последователи убитого спикера не успеют принять дела до того, как их вычислят израильтяне.

Человек в куфии

Несмотря на то, что личность спикера ХАМАС долгое время была покрыта мраком и общественности был известен лишь его подпольный псевдоним (отсылающий к соратнику пророка Мухаммеда «покорителю городов» Абу Убейде ибн аль-Джарраху), большинство израильтян знакомы с этой фигурой не понаслышке.

Именно Убейда в 2006 году раструбил новость о пленении израильского старшины Гилада Шалита, а в 2011 году — когда между израильскими властями и ХАМАС была заключена «деловая сделка» — зачитывал в прямом эфире список из 600 палестинцев, освобожденных Тель-Авивом в обмен на Шалита.

Однако по-настоящему звездный час Убейды наступил осенью 2023 года, когда ХАМАС начал масштабную антиизраильскую операцию «Потоп Аль-Акса».

«Человек в куфии», как называли его мировые информационные агентства, стал фигурировать в сводках почти каждый день и по частоте упоминаний в СМИ обогнал примерно половину израильских политиков. А по цитированиям выступлений почти догнал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, оставив коллег по сопротивлению далеко позади.

За время операции в Газе израильские социологические агентства как минимум несколько раз отмечали тревожную тенденцию: из-за слишком частого появления на передовицах газет Убейда стал восприниматься как «амбассадор» и главный идеолог конфликта в Газе (хотя на деле он таковым, скорее всего, не являлся, а лишь распространял нарративы руководства ХАМАС).

Пока «Человек в куфии» жив, безопасно себя не ощущал каждый четвертый опрошенный. Во многом потому, что на фоне постоянно погибающих функционеров спикер ХАМАС выглядел для израильтян «неуязвимым и недосягаемым».

Считается, что за несколько лет конфликта в секторе Газа на Убейду было совершено по меньшей мере полтора десятка покушений, в том числе с использованием местной агентуры и передовых систем слежки с интегрированным ИИ.

Однако безрезультатно: вплоть до конца августа 2025 года спикеру ХАМАС удавалось уходить с линии огня.

Дотянуться до него удалось случайно — в ходе бомбардировок города Газа один из снарядов угодил в дом, где, по предположениям израильских лоялистов, «мог скрываться» Убейда. Несмотря на то, что сведения о ликвидации еще требуют окончательного подтверждения «с земли», премьер-министр Нетаньяху уже поспешил раструбить о серьезной победе на весь мир.

Напряженная тишина

Представители ХАМАС оспаривают победные реляции официального Тель-Авива, в том числе через распространение тезиса, что удар ЦАХАЛ пришелся по мирному кварталу, а под видом Убейды был устранен рядовой палестинец, не имевший к сопротивлению никакого отношения.

Подобная реакция стандартна для ХАМАС. Она призвана создавать неопределенность вокруг ключевых фигур. Так, например, гибель Мухаммеда Синвара, убитого израильтянами в мае 2025 года, движение подтвердило лишь на днях; его брат Яхья числился в «неопределенном статусе» почти четыре месяца. Иные погибшие ожидали поминовения и того дольше.

Однако, в отличие от братьев Синвар, Исмаила Хании и других высокопоставленных функционеров движения, ликвидированных ЦАХАЛ и израильскими спецслужбами, долго скрывать гибель Убейды будет гораздо сложнее. Во многом из-за специфики его поста.

«Человек в куфии» не покидал экранов более десяти лет, комментируя как успехи, так и неудачи сопротивления. Через него же проходили заявления о новых назначениях и перестановках внутри движения.

А потому любое появление «альтернативных спикеров» станет косвенным подтверждением того, что израильский удар достиг цели или по крайней мере надолго вывел одну из самых раскрученных фигур ХАМАС из игры, что сильно ударит по боевому духу сторонников движения как в Газе, так и за пределами анклава.

Между тем Израиль в полной мере использует связанное с гибелью Убейды «затишье» на информационном фронте, чтобы заполнить эфир собственными угрозами и многообещающими заявлениями.

Так, глава израильского Генштаба Эяль Замир пригрозил скорой гибелью оставшимся в живых лидерам ХАМАС, в том числе тем, кто «скрывается за рубежом». При этом пример ликвидации Убейды был приведен им в качестве доказательства непримиримости израильских силовиков и готовности постоянно охотиться за ключевыми целями.

Пассажи о неминуемом возмездии, судя по всему, имеют конкретного адресата. И это Изз ад-Дин Хаддад — командир «северных гарнизонов» сектора Газа, принявший управление боевыми действиями в мае 2025 года, после смерти двух предыдущих руководителей ХАМАС.

Хаддад являлся близким соратником братьев Синвар и водил дружбу с Убейдой (с подачи последнего Хадада даже стали называть «Призраком аль-Кассама»), постоянно выступал с воззваниями к палестинцам за пределами Газы поднять оружие против израильтян. В глазах Тель-Авива он столь же опасен, что и предыдущие руководители.

Однако есть у израильских силовиков и одна непубличная задача — сорвать укрепление у «пропагандистского руля» немногочисленных учеников Убейды.

В случае, если это удастся сделать, информационно-пропагандистский курс ХАМАС утратит преемственность, что сделает группировку уязвимой для встречных имиджевых атак и «расшатывания изнутри».