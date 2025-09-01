Отношения Турции и Израиля, которые с октября 2023 года находятся в стадии кризиса, переходящего временами на уровень вражды и едва ли не прямого военного столкновения, вышли на новый уровень напряженности.

Иван Шилов ИА Регнум

Каждая операция ЦАХАЛ в Газе оценивается Анкарой как продолжение «геноцида палестинского народа», а при характеристике израильского премьера турецкие политики соревнуются друг с другом в подборе ярких эпитетов. Первое место среди мировых лидеров и, наверное, внутри Турции в этом виде спорта по праву может занять Реджеп Тайип Эрдоган.

«Гитлер нашего времени», «мясник Газы», «фашисты», «исламофобы», «террорист», «оккупант» — так он называет Беньямина Нетаньяху и членов его кабмина.

В ответ следуют не менее колкие обзывательства: «змея», «человек из братьев-мусульман» (запрещены в РФ), «повторит судьбу Саддама Хусейна». Самый безобидный «комплимент» выдал глава МИД Израиля Гидеон Саар, назвавший лидера северного соседа «султаном с имперскими амбициями».

К личным оскорблениям с обеих сторон привыкли, но куда более серьезными ударами являются конкретные действия.

С началом войны в секторе Газа Турция начала ограничивать экономические отношения с Израилем. В апреле глава Минторга республики Омер Болат хвастался тем, что его страна стала первой, кто ввел против него эмбарго. В ноябре 2024 года Эрдоган объявил о разрыве дипломатических отношений.

Тель-Авив такое поведение не смутило. ЦАХАЛ не прекратила бомбить Газу. Более того, израильтяне начал вести себя вызывающе в Сирии, где после свержения Башара Асада турецкий лидер почувствовал себя полноправным хозяином. Израильская авиация наносила удары не только по турецким базам, но и по президентскому дворцу в Дамаске.

Тогда в мае Турция запретила Нетаньяху пролет борта № 1, и он под предлогом обострения ситуации в Газе не смог нанести визит в Баку, где, по слухам, мог встретиться с Эрдоганом. Серия встреч израильских и турецких силовиков в азербайджанской столице по инициативе Дональда Трампа так и не привела к нормализации двусторонних отношений.

В июньской войне Израиля и Ирана турки заняли сторону Тегерана, а намерения израильтян начать новую масштабную операцию в секторе Газа еще больше обострили ситуацию.

В последних числах августа казалось, что хуже быть уже не может.

Да, все отношения разорваны, Турция постоянно угрожает «исламской армией», пытается консолидировать мусульманские страны по линии ОИС, а Тель-Авив не отказывается от агрессии против Сирии, будь то под предлогом защиты алавитов и друзов или купирования там турецкой военной машины, но от лобового столкновения стороны воздерживаются.

Однако на днях Нетаньяху умудрился достичь еще более глубокого дна в эскалации с Анкарой.

В интервью американскому подкастеру армянского происхождения Патрику Бет-Дэвиду премьер сначала сказал, что Кнессет якобы признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом (хотя израильский парламент не принимал такой акт). А затем на уточняющий вопрос о том, почему ни один из глав кабмина Израиля не сделал до сих пор этого, ответил: «Я только что признал. Вот, пожалуйста».

Понятно, что Кнессет вряд ли добьется сиюминутного консенсуса по данному вопросу, предыдущие подобные попытки, например в 2011 и 2018 годах, провалились. Однако заявление Нетаньяху все равно далекоидущее.

Для турецких властей вопрос интерпретации событий 1915 года имеет принципиальное значение. Возможно, даже более принципиальное, чем тема нынешних массовых убийств палестинцев в Газе.

Действующий президент ассоциирует свое правление с Османской империей и считает себя наследником не Мустафы Кемаля Ататюрка, а султанов. Любое высказывание иностранного представителя по теме армян воспринимается им как личное оскорбление. Не говоря уже о престиже Турции, ее целостности и финансах.

Потенциальное признание «геноцида армян в Османской империи» могло бы обязать Анкару выплачивать многомиллиардные компенсации армянам, и дискуссии о создании «Западной Армении» получили бы юридическое обоснование.

Ответом стал «перевод стрелок» и разрыв всех отношений с Израилем.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил: то, что «пытается сделать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, — это не что иное, как попытка скрыть свой собственный геноцид», имея в виду убийство более 60 тысяч жителей Газы.

Что касается разрыва отношений, то здесь возникли неоправданные спекуляции.

Ряд журналистов и СМИ написали о решении Турции в настоящем времени. Но на деле Фидан сказал следующее: «Турция прекратила всю торговлю с Израилем, не позволяет турецким судам заходить в израильские порты и закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов». Речь идет о решениях, принятых еще в прошлом году. Ничего нового не происходит.

Формально Турция прекратила и политические, и экономические связи с Израилем. Разница состоит только в том, что после слов Нетаньяху перспективы потенциальной нормализации через бакинские встречи становятся более туманными.

Вряд ли Эрдоган в ближайшей перспективе будет направлять свою делегацию в третьи страны для диалога с оппонентом с целью улучшения связей. Такие встречи станут еще менее вероятными в свете того, что ЦАХАЛ может перейти к более решительным шагам по уничтожению ХАМАС и палестинской государственности.

Говоря о разрыве связей, не стоит забывать, что здесь не обходилось и не обойдется без исключений.

Наблюдатели отмечают, что запрет полета не касается пролета частных израильских лайнеров через турецкое воздушное пространство, что подтверждается известным мониторинговым сайтом Flightradar.

Что до торговли, то, по данным Центрального статистического бюро Израиля, несмотря на заявления о полном эмбарго, в первые полгода 2025 года экспорт на $400 млн из Турции в Израиль все же состоялся. Большая доля из этой суммы, вероятно, приходится на поставки азербайджанской нефти, на что Эрдоган вынужден закрывать глаза, дабы не обидеть своих союзников в Баку.

Признание трагических событий времён Первой мировой геноцидом отравит и без того обострившейся турецко-израильские отношения, усугубит кризис, но едва ли станет каким-то казус-белли для более серьезных действий.

Системные проблемы отношений двух стран остаются теми же, и они связаны с региональной геополитикой.

Израиль не хочет допустить усиления Турции в приграничных странах — Сирии и Палестине. Партнерство Эрдогана с Трампом, а также монархиями Персидского залива, Египтом и Ираном в рамках исламской солидарности с палестинцами воспринимается Тель-Авивом в качестве угрозы.

С другой стороны, экспансия Израиля в Палестине, Ливане и Сирии, поддержка курдского сепаратизма, а также полное купирование влияния Ирана при поддержке США может превратить его в «Великий Израиль» (с которым Нетаньяху недавно себя ассоциировал) и нанести урон по влиянию Анкары на Ближнем Востоке.

По опыту прошлых кризисов можно допустить, что при текущем статус-кво Израиль и Турция будут балансировать на грани войны, но не будут рисковать прямым конфликтом по объективным причинам. Турция — вторая армия в НАТО с 80-милионным населением, а Израиль — де факто ядерная держава с поддержкой Соединенных Штатов.