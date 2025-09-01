С началом осени в российской медицине вступает в силу ряд существенных изменений.

ИА Регнум

Новые правила затрагивают миллионы пациентов по всей стране: меняется порядок получения льготных лекарств, расширяются полномочия среднего медперсонала, врачи получают право официально выписывать БАДы, расширяются показания для дневного стационара после приема скорой помощи.

Кроме того, при поездках в регионы, где не представлена ваша страховая компания, можно будет получить помощь своего медстраховщика дистанционно.

Как эти нововведения отразятся на качестве и доступности медицинской помощи?

Врачебные полномочия для фельдшера

Пожалуй, самое обсуждаемое изменение касается перераспределения обязанностей между врачами и средним медперсоналом. Теперь администрация медицинских организаций может официально передавать фельдшерам и акушерам часть врачебных функций.

Психотерапевт Дмитрий Дюков в разговоре с ИА Регнум выразил мнение, что это решение имеет и выгоды, и свои минусы.

«Во-первых, действительно медицинская помощь станет доступнее. Во-вторых, конечно, сохраняются риски того, что она, скорее всего, потеряет в качестве, но зато больше людей смогут получить помощь», — размышляет эксперт.

Что конкретно смогут делать фельдшеры?

Проводить осмотры пациентов с уже установленными диагнозами, снимать ЭКГ, а главное — выписывать рецепты на сильнодействующие препараты. Последнее особенно значимо для онкологических больных и пациентов с хроническими болевыми синдромами, которым раньше приходилось неделями ждать врачебного приема для получения обезболивающих.

При этом важно отметить: даже при делегировании части функций фельдшерам главврач медицинской организации по-прежнему несет полную ответственность за качество медпомощи, а система контроля качества диагностики и лечения сохраняется в полном объеме.

Дюков видит более уместным решением компромисс: среднему медперсоналу можно доверить первичную диагностику и сбор анамнеза, но постановку диагноза и назначение лечения оставить за врачом. «Врачу будет быстрее перепроверить собранные данные, чем самому собирать анамнез и ставить диагноз на основании того, что собрал и подготовил для него средний медперсонал», — объясняет психотерапевт.

Педиатр с десятилетним опытом работы в экстренной медицине Лилит Лерникова в интервью для ИА Регнум высказала более жесткую позицию: по её мнению, возлагать данные функции на средний медперсонал некорректно, «потому что уровень их образования абсолютно другой».

Врач отмечает, что есть единичные фельдшеры, которые действительно работают на уровне врачей, но их крайне мало.

БАДы и льготные лекарства

Второе существенное нововведение легализует то, что и так происходило годами — врачи получили официальное право выписывать биологически активные добавки.

Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma, в комментарии ИА Регнум отметил, что не видит в этом ничего революционного.

«Врачи давным-давно рекомендуют БАДы — определенные, естественно, при определенных состояниях. Рекомендуют их по собственной инициативе и по советам медицинских представителей фармкомпаний», — говорит эксперт. Поэтому, по его оценке, документ отстал от реалий лет на 15–20.

Иначе оценивает ситуацию доктор Дюков.

Он не видит медицинской целесообразности в назначении БАДов и считает это чисто коммерческой историей. По словам психотерапевта, среди его коллег-врачей никто не выписывает добавки и не одобряет их использование. Единственное исключение — мелатонин, который в США зарегистрирован как лекарство и имеет доказанную эффективность.

Педиатр Лерникова занимает промежуточную позицию. Она признает, что в современном мире идет мода на БАДы, но предупреждает об опасности бесконтрольного приема.

«Если одному пациенту назначается пять-семь БАДов от некомпетентных специалистов, это может привести к токсическому гепатиту», — предостерегает врач. Она приводит пример из практики: ребенок поступил с ОРВИ, но печеночные показатели были сильно завышены из-за того, что мама давала ему шесть БАДов в день, купленных на маркетплейсах.

Беспалов же допускает, что это может быть только первым шагом к более глубокому погружению БАДов в систему госгарантий. Если в будущем государство начнет обеспечивать определенные категории льготников биологически активными добавками бесплатно, это приведет к серьезным изменениям на рынке.

Но пока 98–99% всех БАДов приобретаются за счет средств самих пациентов.

С 1 сентября также меняются правила отпуска льготных препаратов. Теперь аптеки обязаны вести специальный журнал учета предъявленных рецептов и фиксировать факт отсутствия нужного лекарства. При этом устанавливаются жесткие сроки: обычные препараты должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней, срочные — за три дня, а если требуется специальная закупка — не более чем за 30 дней.

«Это действительно важная вещь, но важная она не столько для функционирования рынка, сколько как сервисная составляющая — как некая мера, призванная навести порядок в административных вопросах получения льготной лекарственной помощи», — комментирует Беспалов.

Он напоминает, что раньше пациенты часто сталкивались с ситуацией, когда при отсутствии препарата в аптеке врач просто не выписывали рецепт, оставляя людей без необходимой помощи.

Теперь появились четкие ориентиры для аптечных учреждений. Это значимый шаг для того, чтобы не пациент страдал от недоработок административной машины, а система ускоряла свою работу и обеспечивала необходимую лекарственную помощь.

Однако Лилит Лерникова считает, что 10 дней для обычных и три дня для срочных препаратов — это нереально короткие сроки: «Даже в Москве за три дня не могут доставить срочный препарат, что уж говорить про другие регионы».

Она обращает внимание, что проблема не в изменении правил выдачи рецептов, а в сложностях с поставками многих препаратов.

Дневной стационар и страховая защита

Еще одно нововведение касается работы приемных отделений больниц.

Теперь расширяются показания для дневного стационара: после доставки пациента скорой помощью врач сможет оставить его под наблюдением на несколько часов или до конца дня, даже если нет показаний для полноценной госпитализации.

Лерникова, работающая врачом приемного отделения скорой помощи в Москве, считает это очень нужным изменением. По ее словам, стандартных двух часов в приемном отделении часто катастрофически не хватает, особенно в период эпидемий.

«Расширив время условий дневного стационара, мы можем обследовать пациента как нужно — убедиться, что все хорошо, и отпустить домой или убедиться, что есть опасность, и оставить в больнице», — объясняет врач.

Правда, она предупреждает о росте нагрузки на медперсонал. При сохранении прежнего штата сотрудников, которые и так работают на пределе возможностей в периоды эпидемий, качественно реализовать это нововведение будет сложно.

Еще одно изменение касается медицинского страхования при поездках по стране.

Теперь, находясь в другом регионе, где не работает ваша страховая компания, можно будет обратиться за помощью к своему «родному» страховщику дистанционно. Специалисты обязаны будут проконсультировать о положенной медпомощи и разъяснить права пациента.

Лерникова отмечает, что проблем с получением экстренной медицинской помощи в других регионах обычно не возникает — российская система здравоохранения оказывает такую помощь всем без исключения. Сложности могут быть только с плановой помощью, например с получением льготных лекарств в чужом регионе.

Пока новые правила гарантируют только информационное сопровождение — консультации и разъяснения. Но даже такая поддержка может оказаться полезной для пациентов, которые сталкиваются с отказами или не знают своих прав.

Готова ли система к переменам?

Специалисты отмечают, что медучреждения пока не полностью готовы к внедрению всех изменений.

Для более плавной реализации нововведений необходимо параллельно работать над решением кадровых вопросов и обучением персонала.

Дюков подчеркивает необходимость периода адаптации как для медицинской системы, так и для населения. Будут свои выгоды и недостатки, возможны какие-то громкие инциденты. Главное — сохранить личную профессиональную ответственность врача за постановку диагноза и назначение лечения.

Важный вопрос поднимает Лерникова: насколько сами пациенты готовы доверять среднему медперсоналу свое здоровье, понимая разницу в уровне образования и опыта? Время покажет, станут ли сентябрьские нововведения шагом вперед в развитии отечественной медицины или создадут новые проблемы для и так перегруженной системы здравоохранения.

Как бы то ни было, изменения неизбежны и всем участникам процесса — врачам, фельдшерам, фармацевтам и пациентам — придется учиться жить и работать по новым правилам.

От того, насколько слаженно и профессионально это будет сделано, зависит здоровье миллионов россиян.