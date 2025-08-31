Латвийская полиция задержала серийного педофила, надругавшегося над большим количеством детей. Однако это не первый латвийский «педофилгейт»: мерзких преступников такого рода ловили в республике и раньше — и всякий раз это сопровождалось громким скандалом.

ИА Регнум

Нынешний педофил оказался сотрудником учебного учреждения, а среди его предшественников был священник, а слухи ходили даже про министров.

«Консультировался» в интернете

В августе сотрудники латвийской полиции задержали 36-летнего мужчину, за восемь лет совершившего сексуальные преступления в отношении не менее 180 детей. Имя его пока не называется. Он работал в различных учебных заведениях региона Земгале, бывшая начальница охарактеризовала подозреваемого, как «ответственного, отзывчивого, доброжелательного и вежливого человека».

Другие знакомые описывали его, как «вдохновляющего и отзывчивого», а также хорошего отца, любившего рассказывать о своих трех детях. Никто до поры не представлял, какие бесы гнездятся за этим внешне пристойным фасадом. «Никогда не было никаких признаков, даже слухов о нем…», — растерянно сказал один из коллег подозреваемого.

Оказалось, что у этого субъекта было «хобби»: он разыскивал несовершеннолетних девочек и, пользуясь своими коммуникативными навыками, устанавливал с ними дружеские отношения. Затем злодей всяческими правдами и неправдами уламывал этих детей на то, чтобы раздеться перед веб-камерой.

Работая удаленно, вне коллектива, педофил мог часами общаться с детьми в онлайн-чатах, не рискуя быть пойманным коллегами. Злоумышленник записывал видео с обнаженными детьми, создавая порнографические материалы, а потом распространял их.

В период с 2016-го по 2024 год он записал как минимум 266 таких видеороликов. Всего же у него было обнаружено не менее 5885 преступных файлов, содержавших как материалы насилия над детьми, так и сцены сексуальных действий человека с животными

Но одними видеороликами дело не ограничилось: в 2016-м мужчина совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней, оставленной ему на попечение. В ходе расследования выяснилось, что насильник активно получал в интернете «практические консультации», которые потом применял в реальной жизни.

Для того, чтобы установить личности всех жертв, полицейским пришлось приложить много стараний — определенную помощь им оказали в «Европоле». И работу по поимке педофилов латвийской полиции пришлось проводить далеко не впервые.

Рижский извращенец

В свое время в Латвии нашумели похождения так называемого «педофила из Иманты», получившего такое прозвище за то, что он бесчинствовал именно в этом микрорайоне Риги. В начале 2014 года в Иманте было совершено несколько нападений на девочек, которых педофил поджидал в лифтах многоквартирных домов и угрожал им газовым пистолетом.

Пострадавшим было от восьми до десяти лет, преступления всколыхнули весь город. В распоряжении полиции имелся образец ДНК преступника, однако он не совпал ни с одним из имевшихся в базе данных. Для проверки были задержаны около сотни мужчин, но виновного среди них так и не нашли.

Полиция тогда составила фоторобот преступника и ввела усиленные патрули в микрорайоне. На ноги поднялось почти все мужское население Иманты, которое тоже подключилось к патрулированию. После этого нападения на некоторое время прекратились, и эксперты решили, что насильник затаился или покинул страну.

Однако, октябре того же года преступник вновь объявился. В феврале 2015 года полиция сообщила, что проверила уже 600 подозреваемых по этому делу. В августе наконец-то был задержан виновный — двадцатилетний Наурис Пикштейнс. Но помимо имени об «имантском педофиле» и по сей день мало что известно.

Всего в качестве потерпевших в деле фигурировали семь девочек. Первоначально говорилось о том, что педофил может получить пожизненное заключение, однако ему дали двадцать пять лет. Помимо тюремного срока, Пикштейнса обязали выплатить компенсацию морального ущерба пострадавшим в размере 67 тысяч евро — и ещё 6 тысяч евро государству.

Как разъяснил тогда глава латвийского Общества юристов Рихард Бунка, столь относительно мягкое решение могло быть принято в силу того, что в тюрьмах страны не хватало мест для содержания преступников, отбывающих пожизненное заключение — на тот момент их было в стране пятьдесят два человека.

Организованная группа педофилов

В октябре 2009 года полиция Риги получила сигнал о возможных случаях педофилии в одном из столичных детских домов. Полицейские задержали ранее не судимого 55-летнего Оскарса Штамерса, работавшего сторожем на проходной в детской больнице. Под напором доказательств он признался, что уже несколько лет растлевает мальчиков.

А попозже Штамерс «раскололся» и насчёт «соратников», с которыми разделял свое «увлечение». По этой наводке в апреле 2010-го полиция задержала 48-летнего священника Евангелическо-Лютеранской церкви Латвии (ЕЛЦЛ) Агриса Павилса Левалдса.

Бессемейный Левалдс состоял в священническом сане с 1986 года. Свою трудовую карьеру он начал учителем в школе, затем в течение четырех лет являлся благочинным общины католической церкви в городке Айзпуте под Лиепаей. В 2009 году Левалдс был изгнан из рядов католиков — когда пошли слухи о его нехороших пристрастиях.

Однако он сумел прибиться к ЕЛЦЛ, где получил место помощника викария диоцеза в Даугавпилсе. Сам глава латвийских католиков Янис Пуятс тогда предупреждал коллег-лютеран: «С Левалдсом у вас могут быть проблемы». К сожалению, кардинал не пояснил, о проблемах какого рода идет речь…

Вскоре после Левалдса попался очередной «соратник», ранее судимый за махинации 36-летний мужчина, отсидевший срок. Как выяснило следствие, свой «кружок по интересам» все трое поддерживали в течение пяти лет.

Жертв они искали в детских домах, больницах или просто на улице среди несовершеннолетних мальчиков, в том числе среди детей с проблемами умственного развития. Их предварительно накачивали алкоголем, или заставляли заниматься развратными действиями под угрозой побоев. В качестве «награды» предлагали конфеты, одежду, мобильники и пополнение баланса телефона.

Тройка педофилов действовала сообща — если кто-то из них совращал ребенка, то тут же сообщал об этом подельникам. География проживания жертв разврата оказалась широка — фактически вся Латвия.

Руководство латвийских лютеран, стараясь хоть немного замять скандал, заявило: «Левалдс был только лишь вспомогательным священником без постоянного прихода. В епархии работает и другое духовенство».

Суд вынес группе педофилов обвинительные приговоры, хоть и не столь уж суровые: в частности, Штамерс получил четыре с половиной, а Левалдс — три года и восемь месяцев тюрьмы.

Поражение Капитана Акулы

Еще ранее, в сентябре 1999 года на латвийском телеканале LNT показали сюжет о действующей в стране педофильской сети. Одними из её членов назвали директора агентства Misis Latvija Айнарса Эйсакса и работника фирмы Izimeks Ингуса Тунса.

В том же самом телесюжете упоминалось, что услугами развратителей могли пользоваться и некоторые члены правительства, имен которых не назвали. В передаче показали мальчиков со специально затушеванными лицами и измененными голосами, поведавшими о сексуальных отношениях с высокопоставленными чиновниками.

Эйсакс потребовал возбудить против журналиста LNT Вайриса Сташанса уголовное дело — и его иск получил ход. Однако озвученной информацией заинтересовались в Сейме. Там была создана специальная комиссия, которую возглавил бывший министр внутренних дел Янис Адамсонс.

В молодости Адамсонс, колоритная личность, числился в пограничной службе советского Тихоокеанского флота, где заработал прозвище «Капитан Акула», приклеившееся к нему на всю последующую жизнь.

В середине 90-х структуры МВД под его началом разгромили несколько крупных бандитских группировок, то есть как специалист Адамсонс был вполне компетентен. Возглавляемая им парламентская комиссия быстро пришла к выводу, что журналисты LNT не лгали.

Расследователи сосредоточилось на рижском модельном агентстве Logos centrs, под вывеской которого и осуществлялась преступная деятельность. В итоге, по словам Адамсонса, следственная комиссия вышла «на большую международную сеть, на фирмы, которые специализируются на использовании в порнобизнесе несовершеннолетних».

Адамсонс утверждал, что центр этой сети находился в Братиславе, а филиалы — во всех постсоциалистических государствах, в том числе и в России. «Нити педофилии и поставки живого товара тянутся в Финляндию, Норвегию, Швецию, Россию, Словакию, Германию, Данию, Великобританию, США», — утверждал политик.

Также возглавляемая им комиссия установила, что Эйсакс, Тунс и их подельник Юрий Юрьев в советское время тайно работали на КГБ.

17 февраля 2000 года Капитан Акула с трибуны Сейма заявил, что к делу о педофилии причастны премьер-министр Андрис Шкеле, министр юстиции Валдис Биркавс, гендиректор Службы госдоходов Андрей Сончик, директор рижской классической гимназии Роман Алиев. По словам Адамсонса, он собрал свидетельские показания, позволившие высказать такое обвинение.

Новость попала на первые полосы мировой прессы. Министр юстиции Биркавс объявил голодовку и тут же передал в прокуратуру заявление о защите чести и достоинства. Президент Вайра Вике-Фрейберга назвала 17 февраля «черным днем» для Латвии и ее международного образа.

В тот же день Вике-Фрейберга встретилась с Адамсонсом и попросила в кратчайший срок представить все имеющиеся у него доказательства ответственным органам. Но экс-министр заявил о своем недоверии латвийской прокуратуре.

Недоверие оказалось оправданным: все названные чиновники отделались испугом, уголовные дела в их отношении не возбуждались. Правда, их политическая карьера была разрушена: вскоре правительство Шкеле вынуждено было подать в отставку.

Эйсакс и его сообщники получили относительно небольшие сроки заключения — от двух с половиной до пяти лет. А вот Капитану Акуле долго и изощренно мстили.

В течение многих лет ему устраивали все новые «подлянки» — то признавали бывшим агентом КГБ, то обвиняли в «распространении заведомо ложных сведений», пока в 2021 году не повесили на него «шпионаж на Россию» и не упекли больного раком политика в тюрьму на восемь с половиной лет.