Израиль продолжает наращивать плотность ударов по Йемену — 28 августа огневому налету подверглась столица Сана, где якобы проходило собрание высокопоставленных начальников йеменского сопротивления.

Иван Шилов ИА Регнум

Официально израильская операция стала ответом на браваду хуситов и их заявления о запуске серийного производства баллистической ракеты с разделяющейся боевой частью «Палестина-2» (под личиной которой, как считают эксперты, скрывается передовая иранская ракета «Хорремшехр»).

Это создало угрозу безопасности нового уровня для Израиля, которую ЦАХАЛ поспешил купировать.

Однако на деле значение операции куда выше.

Удар по Сане стал де-факто первой удачной акцией ВВС ЦАХАЛ на йеменском направлении с 2023 года и поставил хуситов перед сложным выбором: либо ослабить внутреннюю поддержку, «закрутив гайки», либо продолжать действовать как прежде, надеясь, что израильтянам «просто повезло».

«Капля удачи»

Военная операция, получившая с подачи министра обороны Исраэля Каца название «Капля удачи», началась с ложного захода израильской авиации на южные районы йеменской столицы, где нет ни одного объекта, который может быть отнесен к потенциальной военной инфраструктуре «Ансар Аллах».

Однако, как сообщают очевидцы, после нескольких ударов «по пустырям» самолеты резко изменили курс и отбомбились по району Хадда к югу от Саны. Целью удара стало «неприметное здание», которое было полностью уничтожено; разбор завалов продолжался уже несколько часов.

Израильский Генштаб не стал делать из события тайны и заявил, что целью удара являлось «тайное собрание руководства хуситов». Высокопоставленные мятежники якобы смотрели во время налета телевизионную речь руководителя движения Абдул-Малика аль-Хуси и не ожидали, что сами станут целью удара.

Так, среди потенциально ликвидированных целей фигурируют министр обороны «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Атифи и начальник генштаба Мухаммад аль-Гамари. Оба высокопоставленных офицера так или иначе курировали национальную ракетную программу и занимались определением целей операция возмездия против Израиля.

Кроме того, в ходе авианалета «с высокой долей вероятности» погиб и премьер-министр «Правительства перемен и созидания» (коллективного органа, созданного хуситами для взаимодействия с другими странами) Ахмед Галеб ар-Рахави. Последний якобы и выступил организатором роковой встречи.

Также сообщалось, что вместе с хуситами от воздушного удара ЦАХАЛ пострадали несколько «гостей» — иранских (и, по некоторым данным, палестинских) функционеров, прибывших в Сану для обмена профильным опытом. Однако это так и осталось на уровне слухов, которые поставили под сомнение даже представители израильского Генштаба.

Министр обороны Кац недвусмысленно назвал операцию «гибелью первенцев», сделав таким образом отсылку к библейскому сюжету и намекнув на скорое расширение ударных акций, если хуситы не сложат оружие.

Анализ потерь

Несмотря на то, что руководство йеменского движения опровергает заявления Израиля о гибели высокопоставленных функционеров, называя произошедшее «очередной серией ударов по гражданским объектам», есть ряд косвенных признаков, указывающих на результативность израильской операции.

Первый — быстрое изменение тональностей публикаций местной прессы.

Так, уже в первый час после израильских ударов по Сане местные издания вышли со статьями о «скором возмездии» за гибель активистов сопротивления и особенно «министра-миротворца» (как иногда называли ар-Рахави хуситские журналисты за его вклад в межйеменское урегулирование).

Однако спустя время они перевыпустили те же статьи с уже с отредактированными заголовками и без каких-либо упоминаний имен и регалий пострадавших в ходе атаки; упор в новых версиях текстов был сделан исключительно на ущерб мирному населению Йемена от авианалета.

Во-вторых, в арабоязычном сегменте Сети через пару часов после израильского удара в каналах прохуситски ориентированных блогеров появилось несколько некрологов молодых военных, погибших в ходе «агрессии против мирных жителей Саны». Они, судя по знакам отличия, могли служить адъютантами погибших хуситских командиров.

Наконец, «Правительство перемен и созидания» отменило все публичные и рабочие мероприятия, подразумевавшие участие ар-Рахави, на ближайшие несколько недель — это говорит о том, что даже если хуситский премьер и не погиб, то как минимум был серьезно ранен.

Охота за Абдул-Маликом

Между тем, для высшего руководства «Ансар Аллах» куда важнее понять, какие факторы помогли израильтянам добиться результата.

Пока хуситы обратили внимание только на то, что самолеты противника уже во второй раз заходили в Йемен со стороны суши (а не с моря, как заявляет израильский Генштаб), через воздушное пространство Саудовской Аравии — что в понимании руководства «Ансар Аллах» выглядит как повод для возобновления обстрелов саудовского приграничья.

В Эр-Рияде брошенное обвинение не комментируют и в целом пытаются не замечать начинающуюся дестабилизацию Йемена.

Вопрос, как именно израильтяне смогли подобраться к хуситской верхушке так близко, тоже остается открытым.

Кац и его приближенные в Генштабе заявляют, что вычислили местонахождение высокопоставленных фигур «Ансар Аллах» без помощи агентуры «на земле» — с опорой исключительно на искусственный интеллект и другие передовые технические средства разведки — однако этот тезис вызывает сомнения.

Особенно с учетом того, что «Моссад» и другие израильские спецслужбы пытались «заходить» в Йемен уже несколько раз, но терпели неудачу. Местные жители считают такую «ложную скромность» признаком продолжающейся дезинформации и попыткой усыпить бдительность руководства «Ансар Аллах».

Стоит ожидать серьезной активизации контрразведывательной работы хуситов — в частности, поиска «агентов Тель-Авива» среди местного арабского населения.

Пока основные подозрения падают на местную интеллигенцию, традиционно поддерживающую тесные связи с саудитами и эмиратцами — хотя руководство хуситов всеми силами пытается избежать ненужных репрессий и дестабилизации общества.

Велик соблазн списать успех Тель-Авива на «случайное везение» и закрыть вопрос.

С другой стороны, в «Ансар Аллах» понимают, что израильская военная акция в отношении Йемена — далеко не последняя.

Опыт других проирански ориентированных сил наглядно показал, что в Тель-Авиве не успокоятся, пока не дотянутся до лидера, Абдул-Малика аль-Хуси. А это значит, что каждый следующий налет может стать для него последним. И при такой постановке вопроса возможное недовольство отдельных слоев общества уже не кажется большой проблемой.