Новые возможности Украинского института национальной памяти (УИНП) с превращением его в «историческую инквизицию» патриотически настроенная общественность приветствует громкими аплодисментами.

Иван Шилов ИА Регнум

«Считаю, что это мегашаг по обеспечению национальной безопасности украинского народа на века вперед», — восторженно пишет в соцсети эксперт Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба.

21 августа 2025 г. 273 депутата Верховной рады Украины проголосовали за законопроект № 13 273 «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа». Ради такого важного дела объединились все фракции — голоса дали депутаты фракций «Слуга народа», «Голос», «Евросолидарность», «Батькивщина», а спикер Стефанчук оперативно провел голосование.

Бывшие директора УИНП буквально сияют: мы-де тоже пытались повысить статус этого органа власти, но не смогли, а тут такой прорыв, «исторический день».

«И хотя первоначально разработанный в 2023 году командой института законопроект не содержал положения о выводе его из сферы управления министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины непосредственно под правительство и предоставление специального статуса, народные депутаты решили, что в условиях войны и беспрецедентных угроз от Московии это нужно сделать»,— сообщает экс-глава института Антон Дробович.

Новый закон (подписанный Зеленским 29 августа) значительно жестче и радикальнее ранее принятых. Так что же за спешка и к чему это всё?

Полномочия УИНП теперь становятся всеобъемлющими и «сквозными».

На законодательном уровне даются определение таким понятиям, как «политика памяти», «места памяти», «рашизм», «преступления против украинского народа» и т.д. Если раньше эти слова употребляли как бытовые или вообще придуманные жаргонизмы, то теперь они вводятся в официальный оборот.

Тот же «рашизм» определен как«гибридная тоталитарная идеология, объединяющая элементы русского шовинизма, империализма, коммунистических и нацистских практик».Текущий российско-украинский конфликт предписано называть «войной за независимость Украины», отсчет которой будут вести от 19 февраля 2014 г.

Закон от 21 августа также вводит понятие «историческая антиукраинская пропаганда».

Под этим понимается «распространение заведомо недостоверной информации об истории Украины». К примеру, если человек скажет, что в советское время у всех была нормальная работа, людям бесплатно давали квартиры, а жить было хорошо, то его запросто могут объявить антиукраинским пропагандистом и подвергнуть уголовному преследованию.

Ведь закон прямо обозначает целью государственной политики борьбу с «заведомо недостоверной информацией об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа».

А под такую трактовку можно подогнать вообще всё.

Мова, культура, традиции названы элементами национальной безопасности. Поэтому все оставшиеся еще целыми памятники будут приведены «в соответствие с законами о деколонизации, декоммунизации и государственном языке».

Практически это означает, что если на памятнике погибшим бойцам Красной армии есть надписи на русском языке, советская символика или слова «Великая Отечественная война», то это все нужно убрать.

Надписи должны быть только по-украински и располагаться «в центре».

А так как это сделать нереально, то памятники будут просто демонтировать.

Именно об этом прямо говорит один из тесно сотрудничающих с Львовским городским советом активистов-неонацистов Антон Петровский. И довольно легко предположить, что случится со знаменитым Дюком, одним из символов Одессы. Ведь на его памятнике укреплена табличка с надписью:

«Герцогу Еммануилу де Ришелье, управлявшему съ 1803 по 1814 годъ Новороссiйским краемъ и положившему основанiе благосостоянию Одессы. Благодарные къ незабвеннымъ его трудамъ жители всехъ сословiй сего города и губерний Екатеринославской, Херсонской и Таврической».

Крамола — практически в каждом слове.

Закон предусматривает сквозную реализацию политики памяти в деятельности музеев и учебных заведений — то есть регулировать ее в ручном режиме.

«У УИНП теперь право вмешиваться в любой вопрос гуманитарных тарифов, навязывая тавро «антиукраинской пропаганды». Он будет решать, насколько разрешено в научном диалоге, в публичной риторике, в принципах образования и в вопросах сохранения памятников. Такой власти еще не было в нашей конституции. Такая власть была когда-то в Святой Инквизиции», — отмечает эксперт Национального института стратегических исследований Ольга Михайлова.

В частности, институт теперь должен обнародовать на своем сайте перечень лиц и событий, содержащих символику «российской имперской политики», и перечень «дозволенных» позиций, постоянно корректируя реестр.

Например, таким лицом может быть объявлен Владимир Высоцкий, а событием — освобождение УССР 26 октября 1944 года.

А для реформирования школьного курса «Защита Украины» уже активно задействуют различные украинские нацистские военные формирования, в том числе и 12-ю бригаду национальной гвардии Украины «Азов»*. В частности, над новыми школьными программами и учебниками работает известный неонацист, капитан «Азова» Роман Пономаренко — автор множества книг о разного рода нацистских пособниках, дивизии СС «Галичина» и бандеровцах.

По мнению нынешнего директора УИНП Александра Алферова, активное участие в сохранении национальной памяти Украины, прежде всего при воспитании молодежи, должна играть церковь — ПЦУ и УГКЦ.

А те только рады стараться: ярким примером тут может служить священник УГКЦ из г. Городок Львовской области Михайло Гредиль. Он, не стесняясь, носит нацистскую символику, создал современный украинский гитлерюгенд — молодежную организацию «Апостольская чота».

Под его «чутким» руководством подростки собирают для ВСУ деньги, проходят военизированную подготовку, занимаются благоустройством могил УПА* и галицких эсэсовцев, собирают о них материалы для публикаций.

А заодно смолоду учатся бороться со «всем русским и советским» — выявлять и уничтожать русскоязычную литературу, выявлять тех, кто общается на русском языке, слушает русскую музыку или смеет ностальгировать по Советскому Союзу.

Координаты будущих жертв передаются «старшим братьям» — бойцам нацистских формирований и СБУ.

Продолжатся и переименования.

Создается такой механизм, чтобы можно было завершить этот процесс, не спрашивая мнения общин и местной власти — «до побачення, Новомосковская и Червоноградская громады», радостно анонсируют активисты.

Вероятно, исчезнут с карты Днепропетровская и Кировоградская области. А этой самой местной власти (включая органы местного самоуправления) предлагается утвердить собственные программы национальной памяти — добровольно-принудительно.

А если улица, скажем, названа в честь одного из новых «героев», менять это теперь нельзя на протяжении 10 лет.

Местным советам предоставляется полгода для устранения «символов российской и советской имперской политики». Если не справятся — в дело вступят председатели областных госадминистраций.

Еще одно нововведение — награды, которые ввели УНР и Украинский главный освободительный совет (УГОС), признаются государственными наградами Украины.

Здесь особенно интересно то, что УГОС был создан в июле 1944 г. на территории Старосамборского района Львовской области, который на то время находился под нацистской оккупацией. Практически все его члены были сотрудниками оккупационного режима или сотрудничали с нацистами.

А причин, вызывавших необходимость создания «Святой Инквизиции», несколько.

Конечно же, это симпатии электората, прежде всего на Западной Украине, в свете возможных выборов.

Во-вторых, на переименование улиц, снос памятников, написание новых учебников и прочее выделяются громадные средства.

Только в 2023 г. на демонтаж конструкций комплекса погибшим в Великой Отечественной войне в с. Зашкив (Львовская обл.) потратили 100 тыс. гривен! А это только одно маленькое село.

Но самое главное — фиксация «достижений» перед угрозой проигрыша в войне.

Лучше всего эту мысль выразил живущий (конечно же) во Львове известный украинский журналист и грантовый критик Отар Довженко:

«Такое ощущение, что окно возможностей для дерусификации Украины и возвращения украинскому языку и культуре их законного места в стране/государстве может закрыться в ближайшие годы, если не месяцы.

Так как Россия прекрасно знает правильный ответ на вопрос «какая разница?» [один из мемов пропаганды в отношении мовы. — Прим. ред.] Требование прекратить дерусификацию и уравнять права русского и украинского языка в общественном пользовании неизбежно будет в любом пакете мирных соглашений».

Идейные авторы ужесточения политики памяти боятся, что вопросы статуса православной церкви, русского языка, культурно-исторических вопросов станут в тяжелой ситуации предметом торга, который общество сочтет приемлемым. И все результаты его более чем десятилетнего изнасилования тоталитарной идеологией пойдут прахом — конкурировать за умы и сердца украинизаторы не умеют и не хотят.

Им нужна безраздельная власть и принуждение к тому, что они считают правильным.

«Конечно, трудно предсказать, будет ли это перспектива года или пяти, но если Украина не рухнет под давлением России и война закончится мирным соглашением, то это точно произойдет. Вот почему сейчас считаю дерусификацию самым важным процессом в тылу (после поддержки военных, конечно).

Все, что сейчас можно сделать в этом направлении, надо делать без промедления, без колебаний и лишних сантиментов. Все, что успеем дерусифицировать, то наше. На «ласковую украинизацию» и заботу о божьих одуванчиках, которым неприятно и не хочется употреблять украинский язык, уже нет времени», — резюмирует Довженко.

Таким образом, новый закон о чрезвычайных полномочиях Института нацпамяти — это внутреннее признание провала и готовности к капитуляции.

Но к такой капитуляции, чтобы самый главный итог всей этой омерзительной истории Украины после Майдана — превращение её в карикатуру на украинский народ и неадекватное, вопящее существо, сшитое по галицким лекалам, — остался неизменным в тех границах, которые удастся сохранить по итогам войны.

Которую и начали именно ради победы безумных идей, не имевших никакого шанса без крови и смерти.

*признаны террористическими и экстремистскими организациями, запрещены в России