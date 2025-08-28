Трансгендерное безумие продолжает раскалывать американское общество. Иногда оно доводит и до серьёзных трагедий. Так случилось в штате Миннесота.

Иван Шилов ИА Регнум

Там произошёл так называемый «шутинг» (массовый расстрел) в местной католической школе.

Его устроил трансгендер, который, очевидно, был психически неуравновешенным. Он не скрывал и своих либеральных убеждений вкупе с ненавистью к нынешней власти в лице Дональда Трампа.

Преступник из Миннесоты ещё в 2020 году устроил «смену гендера» c мужского на женский. Он выбрал мишенью школу, где работала его мать.

В своём манифесте стрелок критиковал Трампа, Илона Маска и Израиль.

В Миннеаполисе, где случилась трагедия, ситуация с преступностью остаётся очень проблемной. Именно там стартовали погромы БЛМ летом 2020 года, после которых приняли решение резко сократить состав полиции.

Ночь перед шутингом была очень напряжённой из-за разгула криминала, поэтому свободных нарядов полиции было мало. Они приехали на место стрельбы запоздало и не смогли остановить убийство детей.

Стрелок в конце концов сам покончил с собой — он, очевидно, давно имел суицидальные наклонности и мысленно уже распрощался с жизнью. Преступник «вдохновлялся» другими нападавшими на школы — как в США, так и в России.

Демократы, стоящие во главе штата, тут же возложили ответственность за трагедию на Трампа и республиканцев, которые, мол, создают в США «атмосферу ненависти» в отношении секс-меньшинств.

Миннесота ещё в 2023 году провозгласила себя «убежищем для трансгендеров» и ввела законы, которые могут привести к тюремным срокам за их дискриминацию.

При этом нынешняя трагедия — уже далеко не первый случай террора со стороны «особенных людей».

В 2023 году похожее преступление уже случилось в Теннесси, который одним из первых штатов начал ограничивать соответствующую «повестку». В ответ один из трансгендеров устроил нападение на католическую школу и убил нескольких детей. Таким образом он якобы протестовал против «ущемления прав».

А в Колорадо успели арестовать ещё одного трансгендера, который хотел устроить стрельбу сразу в нескольких религиозных школах и церквях.

Задержанный пытался собрать бомбу и напечатать на 3D-принтере оружие. У него в закромах обнаружили много антитрамповской агитации и даже «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса.

Но, по крайней мере, все это становится известным: в период каденции Джо Байдена правительство США старалось игнорировать любые случаи насилия со стороны трансгендеров.

Хотя уже тогда правоохранительные органы признали их одной из главных радикализируемых групп населения в Америке. У них массово встречаются психические проблемы, которые затем ещё и обостряются приёмом гормональных препаратов. Поэтому эти граждане в один момент могут сорваться и устроить нечто вроде нападения на школы.

Однако до самого последнего момента трансгендерам не уделялось так много внимания со стороны правоохранителей, как, например, радикальным исламистам или ультраправым неонацистам. Сейчас ситуация явно начнёт меняться.

Белый дом уже характеризует происходящее как кампанию террора в отношении католиков. Для многих в команде Трампа это имеет и личное значение — ведь там много консервативных прихожан католической церкви, включая нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса.

А за те полгода, что прошли с момента инаугурации Трампа, американское правительство начало постепенно закручивать гайки в отношении трансгендерного лобби.

Первым делом трансперсонам запретили службу в рядах Вооружённых сил США. Хотя раньше туда зазывали возможностью проводить бесплатные операции по смене пола за счёт Пентагона. Затем администрация Трампа аннулировала и федеральные субсидии на проведение гормональной терапии.

Это тут же ударило по финансам многих госпиталей, специализирующихся на операциях по смене пола. Они начали закрываться — только за весну и лето 2025 года уже несколько десятков детских учреждений, ориентированных на трансгендеров, разорились.

Вокруг таких медицинских учреждений вспыхивало очень много скандалов — там активно навязывалась гормональная терапия несовершеннолетним, причём нередко без учёта мнения родителей. В отдельных штатах вроде Калифорнии врачам даже запретили сообщать родителям, что их ребёнок захотел поменять свой пол.

Врачи, проводящие операции по его смене, признавались, что для них это очень выгодный бизнес. Ведь сама процедура обходится в сотни тысяч долларов, а затем человек на всю жизнь подсаживается на очень дорогие гормональные препараты.

Многие потом разочаровываются в выборе, столкнувшись с острыми проблемами со здоровьем. В первую очередь под ударом оказываются дети, ведь их пичкают специальными блокаторами пубертата, которые не дают им нормальным образом расти.

Но в «демократических» штатах трансгендерная повестка начинает внедряться с самого раннего возраста — иногда даже шести-семилетним первоклассникам.

В «республиканских» же штатах запущена большая кампания по запрету операций по смене пола несовершеннолетними. Как раз в этом году было принято знаковое решение Верховного суда США, который разрешил отдельным штатам ограничивать трансгендерность среди детей. К этому стремятся уже порядка двух десятков американских штатов.

Довольно сильно поменялось и отношение общества, уставшего от продвижения расово-гендерной идеологии.

На текущий момент большинство американцев воспринимают трансгендеров в негативном ключе, их образ жизни представляется аморальным.

Две трети населения США выступают против операций по смене пола несовершеннолетним и участия трансгендеров в женском спорте. Команда Трампа уже пообещала не выдавать визы в Америку спортсменам-«трансам».

В Штатах неоднократно вспыхивали скандалы вокруг того, как они побеждали в женских соревнованиях, например по бегу или плаванью. У них может быть понижен тестостерон, но строение мускулатуры всё равно отличает бывших мужчин от женщин-спортсменок и даёт им значимое преимущество.

На предстоящих в 2028 году Олимпийских играх в Лос-Анджелесе мы наверняка увидим настоящие баталии вокруг возможности участия трансгендеров в соревнованиях.

Американский крупный бизнес тоже почувствовал, куда ветер дует, и стал менее активно спонсировать радикальную «повестку». Прошедшие в этом году гей-прайды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) столкнулись с нехваткой денег из-за оттока корпоративных спонсоров.

Наоборот, многие большие бренды вроде Nike стали чаще выпускать рекламу с ориентацией на семейные ценности. Disney отказывается от героев-трансгендеров в своих будущих фильмах.

Маятник общественных настроений качнулся в другую сторону, и теперь возможность использовать смену пола как некий социальный лифт закрывается.

Это вполне ожидаемо должно привести к сокращению доли трансгендеров среди населения США. Хотя обратить запущенные 10–15 лет процессы будет довольно сложно. За прошедшую декаду число тех, кто пережил смену пола среди мальчиков, выросло на 1000%, а среди девочек — на 4400%. Вокруг них уже сформировалась многомиллиардная индустрия.

Корпорации «Большой фармы» зарабатывают очень большие деньги, подсаживая американцев на гормональные препараты.

В прошлом таким же образом шли процессы навязывания обезболивающих и антидепрессантов, что привело к нынешнему наркотическому кризису в США. От него гибнут по 100 тысяч американцев ежегодно. Последствия трансгендерного кризиса наверняка будут не менее плачевными.

Однако команда Трампа настроена в этом вопросе идти до конца, понимая, что общественное мнение на их стороне. Не зря Белый дом недавно анонсировал кампанию по оздоровлению американцев.

А нынешний виток насилия со стороны трансгендеров только добавляет аргументов желающим обуздать расово-гендерный разгул в США.