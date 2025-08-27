Какие-то истории украшают первые полосы, а иные — пусть и достойные славы в десятки раз больше — стыдливо прячутся под хроникой событий на Ближнем Востоке или военного спектакля в Карибском море. Именно так и произошло с арестом в США сотрудника израильской службы кибербезопасности Артема Тома.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя почему «сотрудника»?

Том на тот момент являлся главой отдела в Национальном киберуправлении Израиля и прибыл в Лас-Вегас для участия в международной конференции специалистов по информационной безопасности.

Профессиональные знания, тем не менее, не помогли ему избежать ареста, проведенного в рамках секретной операции полиции Лас-Вегаса и ФБР. А попался израильский специалист по кибербезопасности — как и многие до него — на, мягко говоря, фривольном общении с пятнадцатилетней девушкой в Интернете.

Чудесное освобождение

В рамках отдыха от конференции израильтянин договорился о приятной встрече, на которую условился взять презерватив. На этом девушка, судя по информации в открытых источниках, очень настаивала в переписке. Позже, встретившись с ней, Том отвез новую подругу в «Цирк дю Солей», а потом и был арестован — никто, правда, не пишет, в какой именно момент.

Арест состоялся в рамках операции, нацеленной на преследование лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Девушка оказалась подставным лицом, а переписку с Томом вели американские оперативники. Позднее израильтянин утверждал, что всерьез был уверен в совершеннолетии партнерши и ничего не знал.

В заключении он, впрочем, пробыл недолго.

Будучи госслужащим другого государства, киберспец всё же не воспользовался дипломатическим иммунитетом, внес залог — 10 000 долларов, — и был освобожден с предписанием явиться на судебный процесс в последних числах августа.

Естественно, Артем Том, не став искушать судьбу и воспользовавшись отсутствием контроля и каких-то предписаний, немедленно покинул США и вернулся домой.

Никто не задержал его на 24 часа, не надел электронный браслет и не приставил полицейского, как обычно делается в таких случаях.

Самое интересное — никто даже оперативно не назначил судебное заседание, которое воспрепятствовало бы выезду предполагаемого преступника из страны.

Свидетели сообщают, что Том даже не скрывал на первичном рассмотрении дела, что у него скоро самолет в Израиль — но судья будто бы не обратил на это никакого внимания.

И вот тогда начались скандалы.

Народ имеет право знать!

Окружной прокурор округа Кларк в Неваде, раздавая интервью, заявил, что дело рассматривалось по стандартному протоколу. Ему будто бы вторили представители всесильного Госдепа, сообщая, что в данный процесс никак не вмешивались.

Тем не менее представитель генпрокурора США в штате Невада Сигал Чаттах позволила себе вставить шпильку в соцсетях.

Она написала, что власти штата были обязаны конфисковать паспорт человека, бежавшего из страны. Он должен быть «немедленно возвращен, чтобы предстать перед судом».

Кроме того, Чаттах дала понять, что генеральный прокурор США Пэм Бонди была крайне возмущена и даже позвонила самой Чаттах и директору ФБР Кэшу Пателю.

Не стали молчать и другие известные сторонники Республиканской партии. Например, конгрессмены Марджори Тейлор Грин и Томас Мэсси, а также журналист Такер Карлсон.

Свою долю «пинков» получила и сама Чаттах, родившаяся в Израиле. Некоторые обвинили ее в том, что она сама освободила преступника-земляка.

Тем не менее появлялась и противоположная информация: отдельные СМИ писали, что Артема Тома никто не арестовывал. Он всего лишь был допрошен и вернулся в Израиль, «как и планировалось».

А тем временем резюме нашего героя пропало с популярных рекрутинговых сайтов, а на израильских ресурсах появилась информация о том, что он сам то ли взял временный отпуск на работе, то ли вовсе уволен по соглашению сторон. В общем, фигурант скандала явно «залёг на дно».

И вот на этом моменте местные ресурсы переключились на крайне неудобную тему — о расколе внутри движения MAGA («Америка прежде всего»).

Педофилы и раскол

Больше всех в создании «смуты» усердствовала конгрессмен Грин. Именно она первая вбросила в информационное пространство идею о том, что к освобождению любителя юных девочек причастны представители американского правительства.

Честно говоря, мысль довольна очевидна, особенно учитывая, что Артем Том — как пишут отдельные медиа — трудился в команде самого Биньямина Нетаньяху. Да и особое положение израильских чиновников в Штатах давно не сильно кого-то удивляет.

Однако сейчас ситуация несколько иная.

Задержание израильтянина произошло на фоне неприятного брожения, связанного с делом другого знаменитого преступника — Джеффри Эпштейна, который поставлял несовершеннолетних девушек сильным мира сего. Команда Дональда Трампа так и не сдержала предвыборных обещаний и не опубликовала знаменитый список клиентов, посещавших «остров педофилов».

Более того — начали делать намеки, что списка такого и вовсе не существует.

Это стала подтверждать подельница Эпштейна — Гислейн Максвелл, — которой внезапно сменили условия содержания во Флориде на более мягкие в Техасе. Максвелл даже стала делать странные заявления в духе того, что Билл Клинтон (участник «списка Эпштейна», гуляющего в интернете), принц Эндрю и сам Дональд Трамп никогда не позволяли себе ничего неподобающего.

Общественное мнение приняло данную информацию без особого энтузиазма.

Истории такого рода не слишком ярко (за счет активной внешней «заглушки»), но демонстрируют определенный раскол внутри Республиканской партии, которая изо всех сил пытается демонстрировать силу и единство в борьбе с конкурентами-демократами.

При этом в отдельных вопросах Трамп ничуть не грамотнее своего предшественника Джо Байдена, которого он так любит костерить в приступах самопиара.

К чему может привести подобный подход — пока не слишком понятно, но весьма сомнительно, что члены Демократической партии не сохранят истории Эпштейна и Тома до лучших времен, когда их можно будет использовать для своей выгоды.