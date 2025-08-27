Внутри израильского общества нарастают противоречия.

Иван Шилов ИА Регнум

Взятый правительством Биньямина Нетаньяху «правый крен» спровоцировал не только расширение оппозиционного лагеря (и переход в него части политических тяжеловесов, ранее поддерживавших правящую коалицию), но и усилил трения официального Тель-Авива с многочисленными консервативными и маргинальными силами.

Последние всё чаще пытаются «гнуть свою линию» в противовес официальному курсу властей, провоцируют расколы. И в большинстве случаев следы таких акций ведут к «главному ястребу» Израиля — министру нацбезопасности Итамару Бен-Гвиру.

Поселенцы-радикалы

24 августа израильскими спецслужбами были арестованы семеро израильтян, входящих в организацию радикально настроенных поселенцев «Молодежь Холмов». Задержанные обвинялись в нападении на силовиков и солдат, а также в попытках «вести незаконную протестную деятельность» на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, часть поселенцев подозревается в попытке поджога штаба контрразведки ШАБАК, совершенной в середине июля 2025 года, что выводит скандал за рамки обычных для Западного берега столкновений анархистской молодежи с правоохранителями.

Полицейский главк не стала сглаживать углы и назвал череду нападений «террористическими актами», чем немало всколыхнул правую общественность.

Израильские «ястребы» во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром сочли происходящее на Западном берегу «охотой на ведьм», пообещав «добиться справедливости» во всех инстанциях.

И включение Бен-Гвира в конфликт на стороне «Молодежи Холмов» не стало сюрпризом.

Воинствующий министр ранее неоднократно призывал дать поселенцам право самостоятельно определять «пределы самообороны» на Западном берегу, решая спорные вопросы в том числе силой. По мнению главы миннацбезопасности, это «соответствует духу» израильской поселенческой политики первых лет существования страны.

Хотя Бен-Гвир и его однопартийцы не стали ходатайствовать о немедленном освобождении задержанных активистов, подконтрольные им медиа тут же раструбили, что охота за «молодыми пассионариями» укрепляет веру противников Израиля (Ирана и ХАМАС) в раздробленность и слабость еврейского государства.

Кроме того, дружественная политику партия «Религиозный сионизм» устами входящих в неё почтенных религиозных авторитетов призвала нейтральных поселенцев «всячески помогать» воинствующей молодежи.

Опальный раввин

Впрочем, привечает Бен-Гвир не только лихую молодежь.

На днях его новым «подзащитным» стал раввин с правым уклоном Авиад Гадот, подвергшийся «гонениям» со стороны армии и «насильно вычеркнутый» из воинских списков.

Официальной причиной отставки считают публичные выпады раввина в адрес военного генпрокурора Ифата Томера-Йерушалайми — последний якобы юридически ограничивал полномочия израильских патрулей на Западном берегу и запрещал солдатам ЦАХАЛ применять оружие «без крайней необходимости».

Гадот назвал это «преступной халатностью», за что и был оперативно исключен из армейского резерва. Решается вопрос о полном прекращении сотрудничества армии с опальным раввином.

Впрочем, нападки Гадота на Томера-Йерушалайми стали скорее формальным поводом для его отстранения.

Куда важнее для ЦАХАЛ было прервать «двойную игру» раввина на теме призыва в войска ультраортодоксов (так называемых «харедим»).

Организация «Торат-Лехима», в руководство которой входит Гадот, неоднократно критиковала армейских военачальников за намеренное завышение данных о числе вступивших в армию ультраортодоксов, недостаточное внимание к их нуждам и нарушение их базовых прав.

Также сторонники Гадота были несколько раз замечены на акциях протеста — включая митинги у аэропорта Бен-Гурион в августе 2025 года, где выступали в роли провокаторов (хотя организация ранее поддержала судебную реформу, подразумевающую в том числе призыв ортодоксов).

Несмотря на то, что Бен-Гвир не питает особых симпатий к протестующим харедим (и даже несколько раз подвергался нападениям ультраортодоксальной молодежи), в этом споре он поддержал Гадота.

И на то есть вполне логичное объяснение.

С 2022 года партия Бен-Гвира через «Торат-Лехима» влияет на настроения в среде консервативной молодежи, а сама организация даже использовалась как прикрытие для выплаты вознаграждений солдатам-ортодоксам, проявившим особое рвение в подавлении «палестинского инакомыслия».

Само собой, министр нацбезопасности не хочет терять столь ценный рычаг влияния в военной и религиозной среде, а потому начал кампанию давления на министра обороны Исраэля Каца (с заходом в том числе через офис премьера), чтобы тот вернул Гадота обратно в резерв.

Паломничество с нюансом

Между тем в Израиле назревает новая точка напряженности — и тоже с выраженным религиозным подтекстом.

В конце сентября согласно иудейскому календарю будет отмечаться «иудейский Новый год» (Рош ха-Шана). В рамках его празднования харедим традиционно совершают массовые паломничества в украинскую Умань — традиционный «центр силы» хасидов.

Накануне важной даты по всему Израилю поползли слухи, что силовики готовят ловушку для ортодоксов-уклонистов в аэропорту Бен-Гурион — ключевой воздушной гавани страны.

Одним из разработчиков этого плана называют Бен-Гвира, который курирует работу служб безопасности аэропорта по линии министерства нацбезопасности. Ему же якобы принадлежит идея «показательно арестовывать» уклонистов (особенно тех, чей срок неявки по повестке превысил полтора года), чтобы максимизировать общественное порицание в их адрес.

Вместе с тем министр, ранее прослывший поборником прав паломников за рубежом, вряд ли будет признавать участие в неоднозначной акции силовиков.

Более того, в случае общественного резонанса одиозный министр окажется в первых рядах критиков и переложит ответственность за «перегибы» на руководство ЦАХАЛ.

Тонкий расчет

Зачем Бен-Гвиру — и без того имеющему не самую лучшую репутацию у израильского избирателя — собирать маргинальные силы, превращая собственную фигуру в «магнит для негатива»?

Здесь прослеживается тонкий расчет.

Благодаря столь «самоотверженному заступничеству» министр нацбезопасности собирает вокруг себя те категории избирателей, от которых отказались союзные партии — будь то воинствующая молодежь или ультраортодоксы-пацифисты, — и постепенно готовит из них «таран» для будущей избирательной кампании в Кнессет.

В 2022 году Бен-Гвир уже использовал маргинальный ресурс для нарушения процедуры голосования на избирательных участках в арабских поселениях (под предлогом наблюдения активистов «Молодежи Холмов» за прозрачностью процедуры) и благодаря этому прирастил своей партии пару мандатов.

Ничто не мешает провернуть ему этот фокус на ближайших выборах (плановых или досрочных) еще раз — с той лишь разницей, что в этот раз маргиналов будет кратно больше, их ряды пополнятся в том числе «опальными» религиозными авторитетами, а объектом давления станут не только арабские силы, но и парламентская оппозиция.

Попутно Бен-Гвир пытается еще и опередить правящую партию «Ликуд» (возглавляется премьер-министром Биньямином Нетаньяху), чьи лозунги за последние несколько лет стали более консервативными, а ее отдельные члены (например, Тали Готлиб) сами пытаются нарастить политический вес за счет заигрываний с «Молодежью Холмов» и другими неоднозначными организациями.

Даже с учетом того, что ближайшие парламентские выборы в Израиле намечены на 2026 год, у израильских «ястребов» есть повод ускорить формирование новой электоральной базы. Тем более что на днях ведущие оппозиционеры в лице Бени Ганца и Яира Лапида выступили с идеей создания «правительства равенства бремени» — компромиссного кабинета, который займется решением ключевых проблем безопасности страны и начнет новый электоральный цикл «с чистого листа».

Но ни Бен-Гвиру, ни его ближайшему соратнику министру финансов Бецалелю Смотричу в переходном правительстве места нет. Равно как нет места и в кабинете, который хотят создать по итогам выборов 2026 года.

А это значит, что рассчитывать израильские «ястребы» могут только на себя.