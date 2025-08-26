Угроза отключения «Старлинка» не так взволновала украинскую патриотическую общественность, как намерение президента Польши Кароля Навроцкого внести в законодательство страны положение о запрете «бандеровской символики», приравняв её к символам нацизма и коммунизма.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Навроцкого, последовательно сделавшего карьеру на теме исторической памяти, руководящим и направляющим лозунгом законопроекта должен быть: «Стоп бандеризму».

Кроме того, он предложил внести изменения в закон об Институте национальной памяти — создать Комиссию по расследованию преступлений против польского народа в части, касающейся преступлений ОУН-УПА. Причем, парадоксальным образом, шаги направлены «на противодействие российской пропаганде и построение польско-украинских отношений на основе справедливости, правды, взаимного уважения и партнерства».

Навроцкий подчеркнул, что решения о запрете символики указанных организаций, отправке в тюрьму украинцев за её публичную демонстрацию и ужесточении правил получения гражданства, отвечают интересам польского общества и направлены на построение справедливых и правдивых отношений с Украиной.

А гвоздь в крышку гроба забил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Если Украина не разберётся с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведёт эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский Союз не будет. Я выражал очень ясный и твёрдый протест в тех случаях, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень ясно и чётко»,— заявил он 26 августа.

Единственный ответ, который пока поступил со стороны официальных властей Украины, это анонимный комментарий представителя МИДа агентству «Интерфакс-Украина». Неназванный чиновник предположил, что политика польского руководства может «спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребует реагирования с украинской стороны».

А пока Украина анализирует правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение своих граждан в Польше.

Между тем, в СМИ и социальных сетях нарастает истерика, едва ли сравнимая с майскими заявлениями уже бывшего президента Анджея Дуды о неприемлемости для него красно-черных ленточек и таких фигур, как Роман Шухевич. Активисты-патриоты уже видят серьезный политический кризис, проклинают «заядлого украинофоба» Навроцкого, прогнившее польское обществе в целом, давят на педали вины перед страданиями украинского народа и наличия общего врага.

Потому, что это «действительно громкий скандал — запретить символику, связанную с борьбой за свободу и независимость, фактически означает пренебрежение к исторической памяти миллионов украинцев», как сообщает одно из популярных изданий.

Одиозный экс-глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной Рады Владимир Вьятрович даже нашел сходство мышления президента Польши «с видением Путина, который уничтожение всего украинского называет денацификацией».

А его коллега по оригинальному видению мира, сын известного режиссера и бывший народный депутат от партии «Свобода» Андрей Ильенко даже видит некий позитив.

«Навроцкий — симптом опасной болезни части польского общества, которая не сделала никаких выводов из 4 разделов Польши. Напомню, ее делили не украинцы, а несколько другие государства. Но сам того, наверное, не желая, Навроцкий своими действиями противодействует ассимиляции украинцев в Польше. Даже часть из них подтолкнет к украинскому национализму и возвращению домой»,— сообщил он расстроенной и обозленной публике.

Впрочем, представить себе картину, как около миллиона украинцев из принципа бросят всё и поедут домой, в объятия родной власти и ТЦК, представить себе сложно. При этом практически все комментаторы очень аккуратно обходят момент: за какую же именно символику поляки будут наказывать, в том числе, депортацией из страны?

А это во всей истории самый интересный момент.

Как известно, изначально флагом ОУН* был голубое полотнище с изображенным на нем золотым тризубом, у которого вместо центрального элемента — меч. Однако после раскола, когда «революционное крыло» под водительством Степана Бандеры откололось и осудило старое руководство в незаконном присвоении власти, ошибочной политике и неумении организовать борьбу, оно отказалось и от старой символики.

В апреле 1941 года в Кракове состоялся II-й Большой Сбор ОУН (б), принявший огромный программный документ, определявший цели, задачи и идеологические постулаты. Там же содержалось решение, которое касается дня сегодняшнего.

Сборы постановили использовать только «общенациональный Трезубец Владимира Великого в форме, введённой Центральной Радой» и «отдельный организационный флаг чёрного и красного цветов». Его описание и пропорции должна была принять отдельная комиссия, но до этого дело не дошло.

УПА* активно использовала в своих материалах определенное цветовое сочетание (например, значок в виде белого креста в черном треугольнике на красном фоне) и тризуб. Но при этом повсеместно применялось и изображение желто-голубого флага, который тоже был увержден как государственный в УНР в 1918 году. Именно он использовался в квазигосударстве «Украинская Держава», провозглашенной ОУН (б) во Львове 30 июня 1941 г.

Только проблема в том, что та же самая символика в настоящее время является государственной на Украине. Именно тризуб Центральной Рады принят постановлением Верховной Рады № 2137-XII «О государственном гербе Украины» от 19 февраля 1992 г. А сине-желтый биколор официально утвержден 18 сентября 1991 г.

Разного рода украинские историки и геральдисты сейчас бросили все силы на отрицание того, что именно черно-красный флаг, взбесивший поляков после его демонстрации на концерте 11 августа в Варшаве, не имеет никакого отношения к «бандеризму». Мол, не было официально утвержденного знамени — только «организационное», хотя какая здесь разница?

«В первой половине 1990-х среди национально-демократических сил отношение к красно-черным флагам было от сдержанно-прохладного к отрицательному. Доминировала мысль, что это выдуманный молодежью флаг, поскольку живые на тот момент руководители ОУН-УПА* отрицали факт его использования.

К примеру, последний командующий УПА* Василь Кук в личном разговоре со мной в начале 1998 года заявил, что красно-черные флаги на его памяти никогда не использовались. А потом даже оговорился, что впервые увидел их в начале 1990-х. А лидер Демократической партии Украины и один из глав национально-демократического движения Дмитро Павлычко [известный украинский советский поэт — ред.] часто шутил, что красно-черный флаг появился именно благодаря его стихотворению «Два кольори», — рассказывает одиозному журналу «Тиждень» зам. директора по научной работе Национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тинченко.

Ну, допустим, это всё правда, и претензий к «знамени борьбы за свободу» у поляков быть не должно.

Но тогда совершенно очевидно, что запрету подлежит официальный государственный герб Украины и её флаг, оскверненный использованием в интересах террористической организации. Самая главная магия, так и не осознанная украинскими «патриотами» состоит в том, что хорошо понятно соседям: всё, что связано с идеологией ОУН* и её «героями», означает разрушение и смерть.

Именно это является сутью всех проблем, в том числе, приведших Украину туда, где она сейчас находится.

*экстремистская организация, запрещенная в России