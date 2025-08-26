«Государство всеобщего благосостояния в Германии больше не является финансово устойчивым. Социальное государство в том виде, в каком оно существует сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить с экономической точки зрения»,— заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в субботу на партийной конференции в Нижней Саксонии.

Иван Шилов ИА Регнум Канцлер Германии Фридрих Мерц

Но эти слова прозвучали поминальной молитвой по социально-экономической модели ФРГ, которая многие годы вызывала всеобщее восхищение.

Германский лидер выступил за коренную переоценку системы социальных выплат, поскольку расходы продолжают расти, превысив прошлогодний рекорд в €47 млрд.

Ни о какой взаимосвязи с продолжающимся финансированием Украины и экономическим шоком, вызванным отказом от покупки дешевых российских энергоносителей, канцлер прогнозируемо упоминать не стал.

Экономика Германии — некогда безусловного лидера ЕС в области высокотехнологического экспорта, основанного на продукции автомобильной, машиностроительной, химической и фармацевтической индустрии — с 2017 года резко замедлилась. С тех пор ВВП Германии вырос всего на 1,6%, в то время как в остальных странах еврозоны рост составил 9,5%.

Разумеется, на экономический рост других государств Евросоюза в большей степени повлиял эффект низкой базы. Однако в том, что Германия попала в число отстающих, чрезвычайно велика роль некомпетентного управления политиков, за десятилетия бюджетного профицита привыкших гасить любой пожар при помощи потока ассигнаций.

Борьба с глобальным потеплением? Германия готова набросить ошейник на отрасли национальной промышленности, генерирующие самые высокие доходы бюджета, ради эфемерной «зеленой» идеи.

Всемирный кризис беженцев из-за войны на Ближнем Востоке? Германия готова открыть границы для миллионов людей с чуждым социокультурным бэкграундом и под лозунгом «Мы справимся!» посадить их на шею немецкого социального государства.

Борьба с последствиями пандемии? Немецкое государство щедрой рукой готово раздавать всем страждущим по несколько тысяч евро «вертолетных денег», провоцируя безудержную инфляцию.

Война на Украине? Германия как главный борец за демократию в Европе не может остаться в стороне.

€50 млрд за три года на финансовую и военную поддержку украинского режима были моральным долгом немецких политиков, попавших в ловушку нарративного мышления о необходимости победы Украины и поражения России, нарушившей догмат «мирового порядка, основанного на правилах».

И это уже не говоря о добровольном и сознательном отказе от российских ресурсов и российского рынка сбыта высокотехнологичной продукции, долго бывших краеугольными камнями экспортно ориентированной экономики ФРГ.

Непрерывно стагнирующая экономика

В 2024 году экономика Германии сократилась на 0,2% после падения на 0,3% в 2023 году.

Промышленное производство упало при «светофорной коалиции» Олафа Шольца и продолжает снижаться при новом правительстве Мерца: во втором квартале 2025 года ВВП сократился на 0,3%.

Почти наверняка 2025 год также закончится для Германии в минусовой зоне, что станет своеобразным антирекордом: еще никогда в новейшей истории немецкая экономика не стагнировала в течение трех лет подряд. И что-то подсказывает, что при нынешнем курсе красно-черного правительства 2026 год также вряд ли станет для страны годом преломления негативной тенденции.

В полном соответствии с известным интернациональным анекдотом о падении доходов и расстановке кроватей в доме терпимости, смена правящей партийной коалиции и рокировка Шольц — Мерц не оказала на состояние народного хозяйства ФРГ ровным счетом никакого влияния.

Между тем расходы на социальное обеспечение резко выросли и в этом году будут расти дальше из-за старения населения Германии и роста безработицы.

Хотя большинство получателей социальной помощи — немцы (в основном работающие получатели пособий, зарплата которых не позволяет им свести концы с концами), значительная часть из них — не граждане Германии. В том числе порядка 1,1 млн жителей Украины, в вопросах социального обеспечения приравненные к немцам.

Поддержка Украины слишком дорого обходится Германии.

Например, с февраля 2022 по конец 2024 года госбюджет потратил €25 млрд на социальную поддержку украинских беженцев. Еще €25 млрд, столь необходимых в народном хозяйстве, пошли на поставки оружия ВСУ и финансовые транши на «поддержку штанов» киевскому режиму.

При этом канцлер Мерц, на вышеупомянутой партийной конференции признавшийся журналистам и однопартийцам в том, что «не думал, что ситуация в отечественной экономике настолько плохая», фактически расписался в собственной некомпетентности как государственный деятель и обнажил некоторые системные недостатки парламентской демократии немецкого образца.

Как на пост главы правительства крупнейшей страны ЕС мог оказаться назначен человек, не понимающий базовых принципов капиталистической экономики и не имеющий сколько-нибудь релевантного опыта в сфере государственного управления, до сих пор остается загадкой.

Извечные вопросы немецкой демократии

Многие политики и эксперты уже обрушились на канцлера с резкой критикой его высказываний о неизбежном упразднении немецкого социального государства.

Государство всеобщего благосостояния вполне можно было бы продолжать поддерживать, если бы оно было организовано справедливо и финансировалось на основе солидарности. Именно здесь кроется проблема: на протяжении десятилетий расходы перекладывались, пробелы в финансировании намеренно оставлялись открытыми, а целые профессиональные группы освобождались от обязанности проявлять солидарность.

Чистые цифры вроде как свидетельствуют о противоположном.

Да, социальные расходы в абсолютном выражении растут. Но решающим фактором является их доля в экономическом производстве (социальные выплаты в процентах от ВВП). На протяжении более 30 лет этот показатель оставался стабильным и составлял около 27%. Иными словами, если социальное государство растет вместе с экономикой, по идее, оно должно оставаться таким же доступным, как и раньше.

Откуда же берутся предполагаемые «дыры» в казне?

Общественные организации уже много лет указывают на то, что миллиарды пропадают из-за того, что федеральное правительство нецелевым образом расходует средства обязательного социального страхования на решение задач, не имеющих непосредственного отношения к «социалке».

На самом деле эти расходы должны оплачиваться из федерального бюджета — то есть из налогов (например, с экспортных прибылей национальной промышленности). Вместо этого они перекладываются на плечи частных плательщиков.

Другая ключевая проблема заключается в том, что не все работающие люди платят солидарно.

Например, депутаты бундестага и государственные служащие по-прежнему охвачены параллельными или специальными пенсионными программами. В то время как обычные работники отчисляют часть своего дохода на пенсии, здравоохранение и долгосрочный уход, эти группы пользуются особыми правами и зачастую значительно более высокими пенсионными выплатами.

Если бы налоги платили все, государство всеобщего благосостояния было бы более стабильным в долгосрочной перспективе, более справедливым и имело бы гораздо более прочную финансовую основу.

Сокращение социальных расходов чревато для Германии множеством проблем: бедностью среди пожилых людей (дико и больно смотреть на немецких пенсионеров, собирающих по мусорным урнам пластиковые бутылки), растущим неравенством (сопровождаемым демонстрациями протеста и общественными беспорядками), нестабильностью внутренних рынков.

С больной головы на здоровую

Нарратив недоступности «социального государства» используется Мерцем в первую очередь как рычаг, чтобы освободить место для расходов на оборону, а в контексте политической платформы ХДС/ХСС еще и для того, чтобы оправдать снижение налогов для высокооплачиваемых граждан — электоральной базы христианских демократов.

При этом намеренно упускается из виду тот факт, что пропавшие миллиарды — это не результат «слишком высоких пенсий» или «слишком дорогого ухода», а результат многолетних политических решений.

Среди них — заигрывание с «зеленой повесткой» (стоившее германскому бюджету минимум €200 млрд), отказ от российских энергоносителей (порядка €100 млрд прямых и сопутствующих потерь) и финансирование проекта «Украина» (еще €50 млрд), финансовое бремя которых неправомерно переложили на частных налогоплательщиков.

Одним словом, Фридрих Мерц ошибается в своих утверждениях.

Германия может позволить себе социальное государство и не сможет функционировать без него. Реальная проблема заключается не в том, что его нельзя финансировать, а в том, что оно финансируется несправедливо.

Если правительство заставит, наконец, платить чрезмерно привилегированные группы населения, откажется от откровенно идиотских гуманитарных проектов в рамках «зеленой» повестки, прекратит бесконтрольный прием беженцев, мечтающих о том, чтобы сесть на шею немецким налогоплательщикам, и перестанет швыряться десятками миллиардов евро для помощи сомнительным политическим режимам, ему вполне хватит ресурсов для того, чтобы продлить сказку о социальном государстве всеобщего благосостояния.

По крайней мере, еще на какое-то время.