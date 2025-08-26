Ситуация, сложившаяся после неоднократных украинских ударов по инфраструктуре магистрального нефтепровода «Дружба», всё больше напоминает театр абсурда.

Иван Шилов ИА Регнум

Киев официально взял ответственность за эти удары, которые лишили Венгрию и Словакию российской нефти, главарь киевского режима угрожает вообще уничтожить «Дружбу», если Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС, а Будапешт и Братислава лишь униженно жалуются в Брюссель и Вашингтон, но продолжают поставлять Киеву энергоносители.

Нынешний виток напряжённости начался 13 августа, когда произошла комбинированная атака с использованием РСЗО HIMARS и реактивных беспилотных летательных аппаратов по линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», о чём сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Станция «Унеча» является одним из самых важных инфраструктурных объектов «Дружбы».

Именно на ней нефтепровод разделяется на две нитки: северную — через Белоруссию в Польшу и Германию, и южную — через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Кроме того, «Унеча» является начальной точкой магистрального нефтепровода «Балтийская трубопроводная система — 2» (БТС-2), по которому нефть поступает в порт Усть-Луга, второй по величине пункт экспорта нефти из России на Балтийском море.

На данный момент российские поставки по северной нитке нефтепровода «Дружба» заблокированы санкциями ЕС, но Германия получает казахстанскую нефть транзитом через Россию, что санкциями разрешено. Для Чехии исключение из-под санкций ЕС, разрешающее получать российскую нефть, отозвано, у Венгрии и Словакии — сохраняется. Именно на переработку российского сырья ориентированы нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в этих странах, принадлежащие венгерскому концерну MOL.

Неудивительно, что на удар сразу же отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новая атака Украины на трубопровод «Дружба», который поставляет в Венгрию нефть и поэтому играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — написал глава венгерской дипломатии в социальных сетях.

Сийярто призвал соседей неставить под угрозу безопасность энергоснабжения своей страны и «прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию в ходе ведения войны, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения».

При этом дальше намёков на прекращение поставок электроэнергии Киеву дело не пошло, а о российском газе, который идет туда же транзитом через венгерскую и словацкую территорию, министр и вовсе промолчал.

Прошло пять дней.

18 августа Силы беспилотных систем (СБС) Украины нанесли очередной удар по инфраструктуре нефтепровода «Дружба».

После этого Сийярто признал прекращение поставок российской нефти в Венгрию и опять намекнул на рубильник. «Наконец, напоминание украинским лицам, принимающим решения: электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в энергоснабжении вашей страны…» — так заканчивался пост главы венгерской дипломатии.

Тем не менее поставки электроэнергии и энергоносителей из Венгрии и Словакии на Украину продолжились в обычном режиме.

Как будто в знак протеста против такого непотребства в ночь на 22 августа украинские дроны нанесли очередной, ещё более мощный удар по станции «Унеча». При чем о нём отчитался лично командующий СБС, этнический венгр Роберт Бровди, более известный по позывному «Мадьяр» (один из немногих «полезных венгров» на службе Киева).

Только после этого главы МИД Венгрии и Словакии написали официальную жалобу в Европейскую комиссию на действия Украины.

В тот же день венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал ответ Дональда Трампа, которому Орбан написал письмо с жалобами на Киев ещё после первого удара по нефтепроводу «Дружба».

«Виктор, мне неприятно это слышать. Я очень зол из-за этого. Расскажи это Словакии. Ты мой большой друг», — написал президент США от руки на письме премьера (в котором, кстати, опять были напоминания о поставках электроэнергии и топлива Киеву).

Но публикация всех этих писем в словацких и венгерских СМИ явно не повлияла на Украину, тем более что в Еврокомиссии заявили, что проблем с нефтью в Венгрии и Словакии нет. И 24 августа, во время пресс-конференции Владимира Зеленского с премьером Канады Марком Карни в Киеве, глава режима подтвердил связь между ударами по нефтепроводу «Дружба» и украинско-венгерским конфликтом, где главным вопросом сейчас является вето Венгрии на решения в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Зеленского спросили, появилось ли у него больше рычагов влияния на венгерского премьера Орбана, который блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении между Украиной и ЕС, после ударов по нефтепроводу «Дружба» и просьбы к президенту США. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», — ответил Зеленский с издевательской ухмылкой.

Утром 25 августа министр Сийярто выразил возмущение в связи с этими дерзкими словами.

«Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же от других», — написал дипломат в соцсети Х.

При этом он добавил, что атака на энергетическую безопасность является атакой на суверенитет, и призвал Зеленского прекратить угрозы и «безрассудные атаки».

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на этот выпад коллеги из Будапешта, отметив, что отвечает «в венгерском стиле». «Вам не нужно указывать президенту Украины, что делать, что говорить и когда. Он является президентом Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии — в ваших руках. Диверсифицируйте энергоносители и станьте независимыми от России, как остальная Европа», — написал Сибига в той же соцсети.

При этом со своим словацким коллегой глава МИД Украины вёл себя куда корректнее.

Выступая утром 25 августа в эфире канала JOJ 24, глава словацкой дипломатии Юрай Бланар сообщил, что он обсудил с украинским коллегой атаки на нефтепровод, которые, по его словам, противоречат не только национальным интересам Словакии, но также вредят Украине.

Бланар подчеркнул, что нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», который перерабатывает российскую нефть, в настоящее время является важным поставщиком дизельного топлива для Украины, обеспечивая около 10% ее месячного потребления. По словам министра, Сибига признал эту информацию и пообещал передать её другим представителям украинского правительства.

«Мы понимаем, что это сложно для Украины, но эта инфраструктура чрезвычайно важна для нас, особенно учитывая, что Украина вредит собственным интересам, рискуя дефицитом топлива на своей территории. Наш национальный интерес заключается в защите этих поставок, поэтому мы открыто общаемся с украинской стороной», — сказал Бланар. Он добавил, что продолжит эти переговоры на европейском уровне.

В тот же день Тамас Дойч, председатель группы депутатов Европарламента от партии ФИДЕС (её лидер — Виктор Орбан), потребовал обсудить украинские удары по энергетической инфраструктуре на самом высоком уровне ЕС. Он отметил, что Европейская комиссия, которая ранее заявляла, что подобные атаки неприемлемы, в данном конкретном случае хранит молчание.

«Венгрия вновь вынуждена решительно отстаивать свои интересы и вместе со Словакией призвать ЕС использовать давление и дипломатические средства, чтобы положить конец украинским военным действиям против трубопровода «Дружба», гарантирующего энергетическую безопасность Венгрии и Словакии», — заявил Дойч.

Он также добавил, что теракт против газопроводов системы «Северный поток» также был совершен «украинским игроком по указанию украинского государственного и военного руководства».

«В связи с последним инцидентом этот вопрос должен быть поднят на уровне Совета министров иностранных дел и Совета ЕС по общим вопросам, а также должен быть включен в повестку дня саммита ЕС этой осенью», — заявил Дойч.

Так что уже 26 августа Петер Сийярто пришел к выводу, что украинские удары по «Дружбе» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. По его словам, таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который упорно молчит по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить изменить позицию в отношении российско-украинского конфликта.

При этом в Киеве не скрывают, что целью ударов является скорейшее принуждение Орбана к снятию вето на дальнейшие переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Ведь уже 1 сентября министры по делам Европы государств — членов ЕС соберутся в Копенгагене для неформального разговора, в том числе о расширении. А 16 сентября в Брюсселе состоится официальное заседание Совета ЕС по общим вопросам, где должны принять решение об открытии кластера (или кластеров) в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии.

Орбан предлагает коллегам по ЕС компромисс: открыть первый кластер переговоров только с Молдавией, где 28 сентября состоятся парламентские выборы. Такое решение действительно повысило бы популярность «проевропейских» партий в Молдавии, но для Украины стало бы серьёзным ударом, ведь реальные переговоры о её вступлении будут отложены на неопределённое время.

Поэтому можно ожидать, что украинские удары по важной для Венгрии инфраструктуре (причём не обязательно энергетической) не просто продолжатся, а будут усиливаться с приближением 16 сентября.

А вот перейдут ли Венгрия и Словакия от намёков и жалоб к перекрытию поставок электроэнергии и энергоносителей на Украину — сказать сложно. Разве что вместо политико-экономического анализа использовать психологический и вспомнить, что основоположник мазохизма Леопольд фон Захер-Мазох был австро-венгерским писателем.