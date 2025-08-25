* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Швеции разворачивается история, начинавшаяся как клоунада, продолжившаяся трагедией и заканчивающаяся вновь клоунадой.

В Сеть попали непристойные фотографии Тобиаса Тиберга — высокопоставленного шведского дипломата, в свое время представлявшего королевство на Украине и фотографировавшегося с Владимиром Зеленским.

В процессе разбирательства по этому делу полиция прихватила другого высокопоставленного сотрудника МИД, покончившего жизнь самоубийством.

А за Тиберга вступилось могущественное гей-лобби.

Заслуженный экстремист

В мае пресс-служба шведского правительства оповестила, что функционирующий при кабинете министров Совет по национальной безопасности (СНБ) пополнился новым членом — Тобиасом Тибергом.

49-летний Улоф Тобиас Себастьян Тиберг — человек достаточно известный и влиятельный. Это профессиональный дипломат, в прошлом работавший в шведских посольствах в Нью-Дели, Москве, а также в представительстве королевства при Евросоюзе в Брюсселе и в делегации ЕС в Грузии. Затем он возглавил посольство Швеции в Афганистане.

Наконец, с августа 2019-го по август 2023-го он являлся послом Швеции на Украине. И как раз в пору своей работы в Киеве Тиберг организовал довольно заметный в свое время скандал.

17 мая в ЕС отмечался «Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией». В связи с этим посольство Швеции в Киеве в канун этой даты в 2023-м водрузило над своим зданием радужный флаг. Одновременно Тиберг в соцсети вывесил требование, чтобы украинским гомосексуалистам «немедленно разрешили вступать в партнёрские отношения».

У многих украинцев это вызвало жёсткую отрицательную реакцию — и не только у них.

Шведский наёмник в ВСУ Микаэль Скиллт заявил, что сейчас даже украинским геям есть о чём беспокоиться, кроме поднятия радужных флагов. «Швеция, как всегда, умеет выделиться! Единственный радужный флаг в Киеве висит на шведском посольстве», — негодующе заявил Скиллт.

Столь рьяное отношение посла к секс-меньшинствам объясняется просто — он сам принадлежит к их числу и открыто живет со своим «мужем» Флорианом Фукнером, гражданином Германии.

С точки зрения шведских властей, буквально помешанных на «защите прав ЛГБТ*», гомосексуальность Тиберга — дополнительный плюс к его профессиональным качествам. Поэтому столь ценного кадра решили ввести в Совет по национальной безопасности, действующий при правительстве.

Однако всего через несколько часов после этого назначения некий «доброжелатель» разослал по адресам правительства и крупнейших шведских масс-медиа фотографии нового члена СНБ.

Не дали спокойно поработать

На фотографиях, полученных журналистами, голый Тиберг демонстрировал свои гениталии и совершал прочие непристойности. Оказалось, что изначально эти фотографии были сделаны для специального закрытого сайта знакомств, предназначенного для гомосексуалистов. Естественно, их владелец никак не рассчитывал, что срамные снимки станут всеобщим достоянием.

Удержать происшествие в секрете не удалось, и началась шумиха.

Уже назначенный было рабочий визит Тиберга в Норвегию пришлось отменить в самую последнюю минуту. Фигурант скандала начал каяться: «Это старые фотографии из моего аккаунта на сайте знакомств. Я должен был сообщить о них, но не сделал этого».

Оправдания ему в тот момент не помогли — поскольку премьер-министр Ульф Кристерссон обвинил Тиберга в безответственности.

Кристерссон выяснил, что компрометирующие снимки были сделаны ранее 2019 года, но вовремя не удалены. «С тех пор ему поручали несколько различных должностей в госорганах. Например, он был послом Швеции на Украине», — негодовал премьер. По его мнению, поведение Тиберга могло «представлять угрозу безопасности страны», поскольку тот сам дал повод себя опозорить.

А что, если бы его начали шантажировать, угрожая обнародованием компромата?

В результате Тобиасу Тибергу пришлось подать в отставку: не потому, что он гомосексуалист, а поскольку наплевательски относился к мерам безопасности, превратив себя в потенциальную жертву шантажа.

Авторитетный шведский эксперт по безопасности Патрик Оксанен громогласно объявил, что тут наверняка не обошлось без вездесущих российских спецслужб. В обоснование своей точки зрения он приводит тот факт, что порочащие письма были отправлены с почтового сервиса ProtonMail, обладающего функцией шифрования сообщений. А кто может пользоваться этим сервисом, созданным, кстати, сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям?

Разумеется, только российские спецслужбисты, это и младенцу понятно.

Хотя с куда большим основанием можно предположить, что скандальную рассылку осуществил кто-то из шведских гомосексуалистов, зарегистрировавшийся на сайте знакомств и по какой-то причине имевший зуб на Тиберга.

Загадочная смерть

В следующем акте этой истории шведская Полиция безопасности (SaPo) приступила к поискам «злоумышленника», посмевшего так жестоко опорочить репутацию высокопоставленного чиновника.

«Сапошники» провели обыск в доме некоего сотрудника МИД, мужчины возрастом за пятьдесят — имя его до сих пор не сообщается. Через несколько часов после этого обыска человек был найден мёртвым — по информации издания Expressen, совершил самоубийство.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило факт гибели своего работника, но никакой дополнительной информации не выдало. Однако нелицеприятные подробности, которые так хотели скрыть в МИД, вскоре начали выплывать наружу.

Оказывается, накануне гибели этого мужчину не только обыскали, но и арестовали по подозрению в шпионаже. Но вскоре отпустили из-за недостатка улик, хотя обвинения не сняли.

Сразу после освобождения дипломат обратился за медицинской помощью и подал заявление в полицию о насилии и неправомерном поведении со стороны сотрудников спецслужб. Несмотря на уверения членов SaPo о том, что арест и обыск прошли спокойно, свидетели происшествия утверждают, что все было совсем не так.

Несколько человек в масках без предупреждения взломали двери квартиры дипломата, орали на него и нанесли ему побои. Сотрудники шведского МИД на условиях анонимности рассказали, что они очень расстроены из-за кончины своего коллеги. Один из них плакал и сказал: «Они убили его».

По сообщениям СМИ, арест дипломата был связан с интимными гомосексуальными фотографиями Тобиаса Тиберга и его поспешной отставкой.

Судя по всему, SaPo заподозрила покойного в том, что именно он осуществлял рассылку писем с фотографиями, подорвавшими карьеру дипломата. И более того, как подозревают в Полиции безопасности, этот сотрудник МИД был российским шпионом, выполнявшим задание.

Тут-то за покойного заступился такой закоренелый русофоб, как бывший премьер-министр Карл Бильдт, который сообщил, что очень ценил погибшего, поскольку тот был «очень талантливым, квалифицированным и ценным сотрудником».

Так что провожали покойного отнюдь не как человека, на которого пала тень шпионажа. В здании министерства иностранных дел прошла минута молчания. На панихиде некоторые коллеги умершего плакали. По словам сотрудников, в министерстве воцарилась паническая атмосфера.

Спасла ориентация

Действия офицеров Полиции безопасности расследует прокуратура, однако о результатах этого пока ничего не сообщается. Нет и никаких официальных версий относительно того, кто же на самом деле осуществил рассылку фотографий.

А недавно к скандальной истории добавилась новая глава.

В августе стало известно о том, что Тобиас Тиберг вновь числится на должности главы отдела Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Швеции, которую когда-то занимал. Утверждается, что он прошёл углубленные проверки безопасности, по итогам которых был признан годным.

Причина, по которой Тибергу удалось так легко выйти сухим из воды, снова кроется, конечно же, в его ориентации.

Ведь в случае чего он мог бы заявить, что его «угнетают», как гея, — и тогда властям предстояли бы долгие и неприятные разбирательства

А Швеция продолжает активно нести «идеалы» ЛГБТ и на Украину.

На днях премьер-министр поддержал требование Тиберга двухлетней давности и от лица своего государства потребовал от Киева изменить законодательство и разрешить однополые браки. По словам Ульфа Кристерссона, это одно из важнейших требований для сближения с ЕС. Он дал понять, что если Киев не отступится от традиционного понятия брака, то Швеция будет голосовать против приёма Украины в Евросоюз.

Переходя от слов к делу, премьер прямо в своей официальной резиденции Сагер-хаус организовал приём представителей гей-сообщества*. На него были приглашены и украинские военнослужащие, приехавшие в Швецию, чтобы обсуждать вопросы сотрудничества.

По словам шведского премьера, молодые украинские солдаты являются не только «частью сопротивления России», но и «живым выражением либеральных ценностей, за которые борется Украина».

Поскольку все эти заявления Кристерссона вызвали далеко не только положительный резонанс, в правительстве королевства сочли, что стоит несколько сдать назад.

Слова своего шефа попыталась сгладить шведский министр по делам ЕС Йессика Русенкранц. Она была вынуждена признать, что, «законодательство ЕС не требует, чтобы его государства-члены или страны-кандидаты включали в своё законодательство точно такую же концепцию ЛГБТ*-брака (как в Швеции. — Прим. авт.)».

Однако в том, что ЕС продолжит дело, начатое Тибергом, — «прогибать» Украину под стандарты однополой толерантности — сомнений нет никаких: как мы видим, для этого нет вообще никаких препятствий.

*международная экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации