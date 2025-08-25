Израиль и йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») наращивают интенсивность взаимных ударов. За минувшую неделю они столкнулись как минимум трижды.

Иван Шилов ИА Регнум

На достигнутом стороны не думают останавливаться, а значит, обмен ударами продолжится.

Но по мере того, как кризис в Газе (ставший триггером для конфликта между хуситами и Тель-Авивом) приближается к двухлетней отметке, у сторон остается всё меньше инструментов для создания реальной напряженности в стане противника.

Новые технологии

22 августа хуситы атаковали терминал международного аэропорта Бен-Гурион, расположенного в Тель-Авиве.

По заявлениям повстанцев, удар наносился гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», созданной «специально для сдерживания Израиля», и должен был напомнить, что движение всё еще находится в состоянии войны с еврейским государством.

Израильские телеканалы отрапортовали, что ракета «развалилась в воздухе» и не причинила инфраструктуре воздушной гавани большого ущерба. Однако последующее расследование военных сместило акценты: йеменские повстанцы впервые запустили в сторону Израиля носитель с кассетной боевой частью.

Более того, изучение траектории полета ракеты, а также найденных на месте удара обломков и фрагментов натолкнуло военных на вывод, что для удара по Бен-Гуриону использовалась баллистическая ракета «Хорремшехр» иранского производства.

Это стало неожиданностью для Тель-Авива, поскольку «Хорремшехры» считаются сравнительно новым продуктом иранского ВПК, и их массовое производство до сих пор не налажено. Даже за время 12-дневной войны с Израилем Тегеран применил только три таких боеголовки и ранее не был замечен в передаче столь сложных и дорогостоящих арсеналов своим прокси.

На этом фоне израильские алармисты вспомнили недавнее интервью иранского министра обороны Азиза Насирзаде, который заявлял о развертывании «десятков тайных ракетных производств на территории третьих стран».

Появление у хуситов передовых иранских ракет сочли первым косвенным признаком правдивости данных заявлений.

Встречный ход

Ответная операция израильтян не заставила себя долго ждать.

Уже 24 августа группа истребителей ЦАХАЛ вошла в воздушное пространство Йемена со стороны Саудовской Аравии и нанесла удар по столице, находящейся под контролем хуситов.

Целями налета стали президентский дворец, электростанции «Асар» и «Хизаз», а также хранилище топлива. Также сообщалось об атаке на расположенный в предместьях дворца «военный лагерь», в котором якобы расположились прикомандированные иранские «инженеры-советники». Однако эти слухи в дальнейшем не нашли объективных подтверждений.

Стоит отметить, что израильские удары рассчитаны скорее на политический, чем военный эффект.

Так, налет на президентский дворец носил скорее символический характер — в Тель-Авиве прекрасно знают, что он используется руководством хуситов исключительно как церемониальный, и руководство движения не проживает в нём постоянно.

Топливно-энергетические же объекты были атакованы с целью усилить социальную напряженность на подконтрольной мятежникам территории.

Военные объекты (казармы и батареи ПВО) в ходе авианалета не пострадали.

Кризис идей

Несмотря на то, что интенсивность обмена ударами между Израилем и Йеменом не снижается, всё больше заметно, что оппоненты оказались в идейном тупике.

Хуситы обеспокоены фактом, что запуски ракет с их территории перестали восприниматься как вызов израильским властям. Отражение ударов со стороны Йемена на суше и море проходит в фоновом режиме, и на акции йеменцев уже практически перестала обращать внимание не только мировая, но и местная пресса.

В условиях, когда Израиль наращивает наступление в секторе Газа с целью взять анклав под окончательный контроль, хуситам необходимо вновь поднимать ставки, чтобы оттянуть на себя часть сил и средств противника.

В этом контексте запуск иранской ракеты «Хорремшехр» можно считать своего рода «пробным камнем». Если «Ансар Аллах» удастся убедить Тель-Авив в налаживании массового производства передовой баллистики, тому придется постоянно следить за йеменским направлением, снизив внимание к другим участкам деятельности «Оси сопротивления».

Израиль сталкивается со схожим «кризисом действий».

Эффективно сдерживать хуситов нанесением символических авиаударов по энергетической и военной инфраструктуре у Тель-Авива не получается. Тем более, что из-за географической удаленности Йемена израильские силовики представляют обстановку «на земле» очень смутно и вынуждены бить «по площадям» в надежде попасть в кого-то из высокопоставленных повстанцев.

Немудрено, что даже спустя почти два года конфликта в Газе движение хуситов остается лидером по выживаемости командного состава среди иранских прокси-групп.

Переложить ответственность

Разворачивать против «Ансар Аллах» полноценную ударную группировку Израиль всё же не готов: Йемен не входит в категорию приоритетных театров военных действий и по уровню потенциального риска уступает Ливану и Ираку.

К тому же ни одна из соседствующих с Йеменом стран не готова взять на себя ответственность и «приютить» карательную экспедицию, создав на своей территорию перевалочную базу для израильтян; велик риск столкнуться не только с ответными шагами хуситов, но и с акциями возмездия от Ирана.

По этой причине Тель-Авив ищет способы переложить ответственность за сдерживание хуситов на региональных партнеров. Особенно на тех, кто уже имеет выстроенные сети влияния в Йемене.

Так, например, за несколько дней до начала очередной волны столкновений между Израилем и хуситами в ОАЭ тайно прибыла делегация израильских чиновников во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером.

Помимо обсуждения обстановки в Газе (официальная цель визита), израильские визави несколько раз сделали акцент на необходимости стабилизации обстановки в Красном море — де-факто на силовом сдерживании хуситов. И в данном случае обширная база йеменских лоялистов, находящихся на балансе Абу-Даби, могла бы помочь временно отвлечь «Ансар Аллах» от «израильского фронта».

Судя по тону последовавших за встречей заявлений эмиратских властей о приверженности дипломатическому урегулированию обстановки в Красном море, своих целей израильтяне так и не добились.

Впрочем, ОАЭ — не единственный потенциальный «помощник» в усмирении хуситов. У Тель-Авива есть шанс договориться с другими крупными игроками, будь то Саудовская Аравия или Турция. Вопрос лишь в том, какие дивиденды израильтяне будут готовы предложить гипотетическим союзникам в обмен на гарантированную эскалацию с Ираном.