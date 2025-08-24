Современный ритм жизни диктует свои правила, и это особенно заметно по тому, что мы едим и как покупаем продукты.

Артем Геодакян/ТАСС

Если совсем недавно поход в магазин означал закупку ингредиентов для приготовления домашних блюд, то сегодня покупатели всё чаще выбирают готовую еду — от азиатской лапши быстрого приготовления до полноценных обедов из кулинарных отделов супермаркетов.

Но этот сдвиг отражает не только стремление сэкономить время, но и более глубокие культурные процессы.

Восточная волна

Южнокорейская лапша переживает настоящий бум популярности: в июле этого года наша страна закупила рамена и других видов азиатской лапши на рекордные 5 миллионов долларов — это в полтора раза больше, чем месяцем ранее.

А с начала 2025-го российские компании импортировали 5,7 тысячи тонн корейской лапши, потратив на это 25 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это скорее отражение тренда на азиатскую культуру и удобство, чем реальная пищевая потребность, — комментирует ситуацию в интервью ИА Регнум нутрициолог Любовь Френкель. — Сам по себе рост потребления — не катастрофа, если лапша используется эпизодически, раз-два в месяц максимум. Но когда она становится постоянным элементом рациона — это уже тревожный звоночек».

Феномен объясняется не только удобством приготовления, но и разнообразием вкусов, которые предлагают корейские производители. От острого рамена с кимчи до нежной лапши с морепродуктами — ассортимент способен удовлетворить самые разные предпочтения. Молодёжь особенно оценила эту продукцию благодаря популярности корейской культуры и дорам, где герои часто едят именно такую лапшу.

Специалист по пищевому поведению Алина Мейер в беседе с ИА Регнум отмечает влияние соцсетей: «Яркие рекламы, скидки и бонусы действительно отвлекают от наших истинных желаний и потребностей. Ты заходишь заказать одно, а тут реклама бьёт по твоему голодному состоянию — и всё как в тумане. Чем больше мы видим что-либо в интернете, тем более социально приемлемым это становится».

Впрочем, специалисты призывают не увлекаться. В одной порции может содержаться до 80–100% суточной нормы соли. Френкель советует минимизировать вред, добавляя к лапше варёное яйцо, курицу, брокколи или шпинат, и обязательно отказываться от сухой приправы полностью или использовать максимум половину пакетика.

При этом она развенчивает миф о том, что азиатская лапша полезнее российских марок — если в составе те же масла и добавки, это та же история, только с другим логотипом.

Интересно, что азиатский брендинг создаёт ощущение «настоящести» и премиальности. «Многие стесняются есть обычный «Доширак», но гордятся корейским раменом, — отмечает Мейер. — Хотя по сути это одинаковые продукты. Просто корейская лапша воспринимается как принадлежность к модной культуре, к той самой культуре дорам».

Переосмысление завтрака

Изменения касаются не только ужинов и перекусов, но и самого первого приёма пищи — завтрака. Любопытные наблюдения высказывают некоторые учёные. Доктор Рэйчел Вудс из Университета Линкольна предлагает пересмотреть традиционный подход. По её мнению, идеальный завтрак должен состоять преимущественно из растительной пищи — грибов, помидоров, фасоли и свежих фруктов.

А вот математик Том Кроуфорд из Оксфорда пошёл ещё дальше и вывел формулу идеального завтрака. По его расчётам, оптимальное время для утренней трапезы — 8:17, а начинать следует с горячих блюд.

Нутрициолог Френкель относится к таким точным расчётам с юмором — по её мнению, время само по себе не критично, главное завтракать в течение 1–2 часов после пробуждения.

Что касается растительного завтрака вместо привычных сосисок — это вполне реально и для России. В ход могут пойти овсянка, гречка, овощные бутерброды с хумусом.

Как правильно организовать завтрак, если вы оказались перед шведским столом в отеле? Френкель предлагает простую формулу: сначала осмотреть весь ассортимент, начинать с овощей и белка, брать небольшие порции, избегать соусов и жареного. И, конечно, следует избегать избытка сахара и масла.

Новые столовые

Если раньше готовая еда ассоциировалась с редким перекусом, то теперь она становится частью повседневности.

По данным аналитиков, в 2024 году рынок готовых блюд в России достиг рекордных 5,8 триллиона рублей, а к концу текущего года доля готовых блюд в общем товарообороте продуктов питания составит 4,5%.

Каждый двадцатый россиянин покупает готовую еду ежедневно, а более четверти делают это еженедельно. Можно сказать, что производство готовой еды стало целой индустрией.

Чтобы сделать процесс ещё удобнее, супермаркеты оборудуют зоны для приёма пищи с микроволновками. И как тут не соблазниться на покупку? Никаких хлопот: купил, поел и ушел по своим делам.

«Зумеры массово выбирают готовую еду — просто потому, что это первое поколение, которое может это сделать. Они просто пользуются возможностью, которой не было у наших родителей», — объясняет в интервью ИА Регнум основатель проекта «Еда, я сильнее тебя» Ася Светлова.

Она отмечает, что миф о готовке как традиционном акте заботы появился относительно недавно. Для бабушек готовка была актом выживания, а не кулинарным творчеством. Сегодня же на полках — десятки блюд: от оливье и котлет до модных поке-боулов и роллов.

Френкель считает те же поке-боулы концептуально хорошей идеей и шагом к осознанному питанию, но предупреждает, что они могут быть перегружены сладкими соусами и псевдополезными продуктами.

При выборе готовых блюд она советует обращать внимание на короткий список ингредиентов и срок годности — чем он дольше, тем больше консервантов. Красные флажки: майонез, маргарин, сахар в несладких блюдах.

Навсегда или временно?

Рост популярности готовой еды во многом связан с образом жизни. Основной покупатель — молодой человек, живущий один. «Мне не нужна кастрюля борща, мне нужна одна порция», — так Светлова описывает типичную логику. Это также отказ от необходимости мыть посуду — проще выкинуть коробку после еды.

Алина Мейер считает, что пищевая идентичность поколений определяется условиями жизни. Бабушки росли в дефиците, молодое поколение — в изобилии.

При этом она отмечает, что переход на готовую еду сильно преувеличен — для постоянного питания в общепите нужны серьёзные финансовые ресурсы. Вдобавок еда по-прежнему остаётся способом выражения заботы и любви, а путь к сердцу через желудок никуда не исчез.

Френкель предупреждает о долгосрочных последствиях постоянного питания готовой едой: дефицит микроэлементов, риск ожирения и диабета. Но 2–3 раза в неделю — допустимо при общем балансе питания.

«Молодые удовлетворяют запрос на новизну в еде, — добавляет Ася Светлова. — В этом возрасте мало запроса на стабильность. А учитывая небольшие навыки готовки, чтобы получать новизну, покупают готовую еду — её современный мир предоставляет в огромном выборе».

По её мнению, важно понимать, что мы не учим детей готовить: «Спросите семнадцатилетнюю девушку, что она может приготовить — большинство скажет: яичницу, макароны, сосиски. Это недостаточные навыки, чтобы не выбирать готовую еду».

Какие тенденции ждут нас в ближайшие годы? Нутрициолог прогнозирует персонализированное питание, рост функциональных продуктов с пробиотиками, умную доставку с трекингом нутриентов и растительные альтернативы мясу.

«Готовка не обязана быть сложной, — резюмирует Френкель. — Это про заботу о себе, а не про кулинарные подвиги. Даже 1–2 домашних приёма пищи в неделю могут заметно улучшить здоровье».

Тренд на готовую еду, очевидно, будет усиливаться. Но важно помнить: при всём удобстве необходимо следить за балансом рациона и составом блюд. Современные технологии позволяют делать готовую еду качественной, но окончательный выбор того, что попадёт в вашу тарелку, всегда остаётся за вами.