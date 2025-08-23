Несколько дней назад в Великом Новгороде при прокладке теплотрассы был обнаружен исторический артефакт огромного культурного значения — печать князя Ярослава Мудрого.

Иван Шилов ИА Регнум

Это уже вторая такая находка, первая была сделана еще в 1994 году. И связана она с деятельностью легендарного князя во время его новгородского правления с 1010 по 1019 год: Ярослав Владимирович такими «буллами» (аналогом которых в наше время является свинцовая пломба) мог удостоверять документы.

Собственно, её оформление повторяет оттиск на деньгах, наследуя «Ярославле сребро» — монеты, которые чеканились в Новгороде в начале XI века. Тоже чрезвычайно редкие: известно лишь восемь экземпляров.

На одной стороне привисной свинцовой печати помещено погрудное изображение святого Георгия, в честь которого был крещен князь, с копьем у правого плеча. На другой — княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине среднего стержня.

Вокруг едва видны следы не полностью оттиснутой круговой греческой надписи, разделенной вверху крестом. По аналогии с другими похожими предметами, это может быть надпись «Ярослав, мегас архонт» или «архонт Руси».

Но если по поводу уникальности этого предмета ни у кого сомнений нет, то выводы о его историческом значении на Украине и в России диаметрально противоположны.

Впрочем, российская сторона выказала эмоции весьма сдержанно. Так, заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков констатировал, что находка — «яркое доказательство существования в этом месте городского общественного центра в период его правления в Новгороде».

«Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение: она дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода, очень скупо отраженного в письменных источниках. Благодаря материалам археологических раскопок история раннего Новгорода постепенно конкретизируется и проясняется»,— пояснил ученый.

Зато с украинской стороны, претендующей на первенство в наследовании государства от Древней Руси, начал бегать кругами по потолку сам новый директор Института нацпамяти Александр Алфёров, профессиональный историк и сфрагист — специалист по печатям и штампам.

Он сходу принялся расписывать невероятные подробности, озадачившие даже известных всему миру «знатоков истории», собравшихся в комментариях под алферовским постом в соцсети.

Так, читателей очень удивило утверждение, что св. Георгий на оттиске имеет уникальную «украинскую» особенность.

«Посмотрите, у святого усы. В православной традиции — если ты юный святой — ты с усами, если в возрасте — бородатый. Здесь усатый. У византийцев не было даже термина «усатый». Итак, открываем новую страницу истории Ярослава — он во время печати изображен через образ св. Георгия усатым», — пишет Алфёров, что, вполне очевидно, отсылает аудиторию к стандартному утверждению о «казацком облике» великих князей.

Усы, чуб-оселедец, серьга в ухе.

Хотя совершенно очевидно (и даже читатели директора Института нацпамяти не обошли это вниманием), что на печати — образ типичной иконографии, сохранившейся на новгородских иконах XII века.

Но усы — далеко не самое интересное заявление. Поскольку, по мнению видного украинского специалиста, «тризуб бьет московитов», доказывая первенство Киева и наличие «средневековой украинской империи».

«Новгород — это был сугубо киевский город, который основали в X веке киевляне. О чем свидетельствует эта печать? Она в Новгороде оказалась, очевидно, с письмом Ярослава. Но она там — конечный пункт. Где он мог ее отправить? Очевидно, из Киева. …Найденная на далекой периферии Киева, эта печать является хорошим артефактом времени, когда украинская средневековая империя под названием Русь существовала на этих огромных просторах», — уверенно итожит Алфёров.

Итог заявлений Алфёрова: в украинском Новгороде нашли печать средневекового украинского князя Ярослава с трезубцем-символом киевской династии, создавшей государство без всяких Рюриков. И в конце — реклама магазина семьи директора, где продаются разные вещи с «аутентичными» древнеукраинскими знаками.

То есть продуцирование таких мифов напрямую выгодно для бизнеса, — помимо того, что они легли в основу новой исторической политики Украины.

Хотя верительные знаки Рюриковичей стали «украинскими» сравнительно недавно: в начале XX века никто даже не подозревал, что это национальный символ. Тамга князя Владимира в 1917 году, когда конструкторы нового государства выбирали герб УНР, была только одним из пяти вариантов.

Институт археологии Российской академии наук Печать князя Ярослава Владимировича (Мудрого), Великий Новгород, находка 2025 года

Львовский профессор, глава Центральной Рады Михаил Грушевский настаивал на аграрных мотивах, поскольку нация — сельская, от земли. Золотой плуг на голубом поле — как символ «творческого мирного труда», но одновременно связь с седой древностью.

Ведь в описании Геродота во времена сына Зевса, скифа Таргитая на землю упали золотые ярмо, плуг, секира и чаша. И дались в руки только его сыну Колоксаю, от которого пошли царские скифы, повелевавшие всеми остальными.

Все эти завихрения в голове историка коллеги не поняли.

Был отвергнут и архистратиг Михаил как покровитель Надднепрянской Украины — предполагалось, что у него на щите будет галицкий лев: похожий вариант использовали в качестве неформального герба «Соборной Вкраины» в Легионе украинских сечевых стрельцов, части австрийской армии.

Предлагался вариант «как в Европе» — голубой щит с тридцатью золотыми звездами для «тридцати исторических земель Украины» (или 7 по количеству букв в слове «Украина»). Тоже не зашло.

Тогда другой профессор, Дмитрий Антонович (один из лидеров Украинской социал-демократической рабочей партии), как глава геральдической комиссии предложил знак князя Владимира — «исторический символ княжеского государства с центром в Киеве, эпохи наибольшего могущества украинских земель».

Именно тогда князя впервые официально назначили украинцем, а никогда не существовавшую Киевскую Русь — Украиной. Грушевский как автор концепции «Руси-Украины» был очень доволен своим заместителем.

Рисунки герба, выполненные Василием Кричевским, он принес на заседание Малой Рады 22 марта 1918-го, когда вся братия сидела в Коростене, изгнанная из Киева большевиками, — так современная Украина получила свой малый государственный герб, дальше которого продвинуться до сих пор не смогла.

Однако на трезубец есть и другие претенденты.

Существовавший примерно с того же времени, что и УНР, Союз русской национальной молодёжи (в эмиграции) переродился в антисоветский Национально-трудовой союз нового поколения (НТС). И своей эмблемой в 1936 г. избрал тот же знак князя Владимира — только на фоне триколора.

Поскольку это первый символ русского государства.

Между тем «пикирующий сокол», который дополнялся разными элементами (кружком, как у Ярослава, или крестом, как у его брата Изяслава) — следующее поколение личных знаков. Поскольку первоначально личные знаки интересующей нас династии выглядели как «двузуб» — стилизованная перевернутая буква «П». С подставкой в виде треугольника, направленного вершиной вниз — как у легендарного воина Святослава Игоревича, памятник которому установлен на Старокиевской горе, неподалеку от фундаментов княжьих палат.

Похожие знаки использовались на серебряных арабских дирхемах чеканки IX века (найденных в кладах) и в Хазарском каганате и, весьма возможно, были в ходу у отца и деда Святослава. Именно «двузуб» должен был быть назначен в качестве «герба средневековой украинской империи».

Белопольский С. С. Сребреник князя Владимира

Однако заслуга князя Владимира очевидна, он крестил Русь и является почитаемым святым. Поэтому политики, не мудрствуя, взяли личный знак того, кто более известен и популярен, присвоив его ранее не существовавшему государственному образованию.

Кстати, любопытна версия, что Владимир имел свою особенную трезубую тамгу потому, что был незаконнорожденным — его «законные» братья Ярополк и Олег сохранили основой своего родового знака именно отцовский двузубец.

В результате семейной междоусобицы старшая и имевшая основные права на власть ветвь династии Рюриковичей пресеклась, и сыновья Владимира в качестве родового знака использовали только трезубцы, менявшиеся иногда до полной неузнаваемости.

При этом родовые знаки князей черниговской ветки — условно «двузубые», но полные дополнительных мелких деталей и завитушек. То есть можно утверждать, что тип княжеского знака служил для различения между князьями разных ветвей Рюриковичей и не более того.

Что же касается «средневековой империи», то и без участия руководителя одиозного органа центральной исполнительной власти известно, что для жителей Руси существовало единое пространство. Письма, люди и товары свободно ходили из Новгорода в Киев, Великие Луки, Углич, Суздаль и другие города.

А для князя Ярослава Мудрого основанный им город Ярославль был таким же своим, как и все остальные.

Его предок пришел править на Рюриково Городище, откуда в 882 году Олег Вещий собирал дружину для первого большого военного похода нового государства — на Киев.

«Это был, в некотором роде, наезженный маршрут — с северо-востока на юго-запад. Им потом ещё многие ходили, вплоть до наших дней. Такая вот история с географией. В наши дни и то, и то — понятное дело, объект пропаганды и манипуляций. У государства Украина есть даже один из высших орденов Ярослава. Но Ярослав — «князь русский», что бы там кто по этому поводу спустя тысячу лет ни говорил», — пишет известный российский политолог, директор новгородского НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

В конце концов, такие научные открытия, как печать Ярослава, делаются не в Киеве, где уже много лет не ведутся системные археологические работы, а в Великом Новгороде.

На словах нынешняя украинская столица может быть и древнее, и главнее, но в плоскости практической истории киевские обитатели — лишь наблюдатели за чужими достижениями. Всегда готовые потоком слов объяснить, что происходит «на самом деле».

Вот в этом, безусловно, Киев является неоспоримым лидером.