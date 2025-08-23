Август для родителей школьников — не просто последний месяц лета, а настоящий квест с посещением магазинов канцтоваров, торговых центров и маркетплейсов. Списки покупок растут с каждым днем, а вместе с ними и суммы в чеках.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным исследования SuperJob, средние расходы на подготовку школьника к новому учебному году в Москве достигли 19 200 рублей, что на 16% выше показателей прошлого года. В Санкт-Петербурге родители потратят около 17 500 рублей, в Екатеринбурге — 16 900.

При этом с 2019 года траты выросли в полтора-два раза, а самый резкий скачок пришелся на 2021–2023 годы.

Впрочем, средние показатели на то и средние, чтобы в реальности расходы родителей часто их превышали. «На сборы ушло где-то тысяч 25. Здесь школьная форма, сменная обувь, небольшой набор тетрадей, канцелярии, — рассказывает ИА Регнум мама восьмиклассницы Наталья Коваль. — В сравнении с прошлым годом всё дороже, но мы уже опытные школьники — восьмой класс, так что лишнее научились не брать».

Что нужно, а на чём сэкономить

В таких условиях стоит правильно рассчитать, какие покупки действительно необходимы. Учитель начальных классов Наталья Гришина в интервью ИА Регнум посоветовала родителям не паниковать и действовать по плану: «Перед покупкой родителям прежде всего надо взять список принадлежностей у учителя. Обычно педагог заранее перечисляет всё, что надо купить».

По словам Гришиной, обязательный минимум включает комплект прописей и предметных тетрадей на печатной основе, удобный пенал с наполнением (лучше на молнии), папку по труду и ИЗО с наполнением, спортивную форму, удобную сменную обувь с мешком, портфель с ортопедической спинкой и школьную форму.

Педагог также напоминает о важной детали: «Постарайтесь всё подписать, так как детям свойственно постоянно терять вещи».

Учительница развенчивает несколько популярных мифов о школьных покупках. Во-первых, не стоит брать спортивную форму с кофтой — дети всегда выходят с физкультуры мокрыми, поэтому лучше купить хлопковую футболку.

Во-вторых, дорогие гаджеты в школе лишние — ребенок идет учиться, а не играть. Зато на письменных принадлежностях экономить не стоит: две качественные ручки окажутся полезнее десятка дешевых с перьями, стразами и прочей отвлекающей мишурой.

Особое внимание следует уделить обуви — она должна быть удобной и дышащей, желательно на светлой подошве. Если обувь на шнурках, важно заранее научить ребенка их завязывать.

А вот от чего точно стоит отказаться, так это от игрушек (они в школе не нужны), пиджаков и кардиганов (в классе обычно тепло, дети их редко носят) и дорогих бутылочек для воды.

Анна Саванна, которая собирает в школу сразу двух сыновей — пяти — и семиклассника, — в беседе с ИА Регнум подтверждает общую тенденцию роста расходов: «На одного ребенка уходит более 30 тысяч рублей. И с каждым годом расходы только растут — особенно на тетради и обложки».

Родительские лайфхаки

Годы опыта научили родителей вырабатывать собственные стратегии экономии. Наталья Коваль, например, многое покупает на маркетплейсах: «Там зачастую дешевле, чем в магазинах». Анна Саванна же подходит к вопросу еще более вдумчиво. Она покупает школьные товары не в августе и не в сентябре, а в течение всего года.

«После пика ажиотажа на всё появляются хорошие скидки», — объясняет она свой подход. Некоторые товары мама покупает с запасом: тетради, альбомы, обложки, ручки и карандаши — они не портятся при хранении. На портфели и рюкзаки распродажи начинаются с октября.

По ее наблюдениям, во всех торговых сетях школьные товары имеют сезонный статус, и магазинам невыгодно их хранить после начала учебного года. «Стресс возникает, если все откладывать и искать в последний момент. Покупаю заранее, частями, в течение года, ловлю хорошие цены и предложения», — делится Анна.

При этом она предостерегает от чрезмерной экономии: у дешевых тетрадей рвутся обложки, дешевые карандаши и ручки плохо пишут, краски плохо пигментированы, кисточки теряют волос, у пенала быстро сломается молния.

Согласно исследованию «СберСеллер», 65% россиян испытывают различные сложности с началом учебного сезона. Среди основных проблем — ощутимая финансовая нагрузка, дезориентация в широком ассортименте товаров и трудности с определением качества.

13% опрошенных признались, что в это время испытывают стресс, еще 53% волнуются эпизодически, но в целом справляются.

Интересно, что всё меньше семей берут кредиты на подготовку ребенка к школе — если в 2024 году займами воспользовались 9% опрошенных, то в 2025-м только 5%. Это говорит о том, что родители постепенно учатся планировать расходы заранее и искать альтернативные способы экономии.

Баланс между желаниями и бюджетом

Вопрос о том, как совместить детские мечты о модных школьных принадлежностях с семейным бюджетом, волнует многих родителей.

Анна Саванна признается, что с подростком договориться сложнее — для старшего сына важно иметь модные и качественные вещи, и этого не избежать. С младшим ребенком проще — он пока менее требователен и готов к компромиссам.

Наталья Коваль подтверждает: «Главный стресс — договориться с подростком. Учимся договариваться». Ей иногда приходится долго объяснять, почему очередная модная новинка — это просто маркетинговый ход.

В этой ситуации учитель Наталья Гришина советует подходить к процессу подготовки творчески. Покупать одежду и канцелярию лучше вместе с ребенком — так ему всё будет нравиться: «Процесс подготовки должен приносить ребенку удовольствие», — уверена педагог.

По ее мнению, это поможет избежать конфликтов и превратить сборы в школу из стресса в приятное семейное мероприятие.

Упоминаемое исследование также выявило интересную тенденцию: несмотря на финансовую нагрузку, 8% родителей чаще покупают модные школьные товары, следуя детским предпочтениям.

Это говорит о том, что для многих семей важно не просто собрать ребенка в школу, но и сделать этот процесс радостным.

Простой, но действенный совет родителям — не накручивать себя и не формировать негативного отношения к школе и подготовке к ней. По опыту Натальи Коваль именно настроение взрослых напрямую влияет на ребенка.

Гораздо лучше превратить подготовку к школе в праздник. А перед покупками стоит провести совместную ревизию имеющихся вещей — это поможет избежать лишних трат.

Анна Саванна резюмирует свою стратегию в нескольких правилах. Во-первых, не поддаваться панике и стараться избегать покупок в сезон — в магазинах в это время настоящее безумие. Во-вторых, искать хорошие предложения по соотношению цены и качества. В-третьих, не экономить в ущерб качеству. И, наконец, покупать с запасом в течение года.

Школьные сборы можно и нужно превратить из хаотичной гонки по магазинам в упорядоченный и даже приятный процесс. Секрет прост — планировать заранее, покупать осознанно и включать детей в подготовку.

Ведь в конечном счете важен не бренд портфеля или пенала, а то, чтобы ребенок шел в школу с радостью и чувствовал поддержку семьи.

С правильным и вдумчивым подходом вполне реально превратить начало учебного года в настоящий семейный праздник, избавив всех от ненужного стресса и суеты.