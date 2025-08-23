В «шпионской войне» между Ираном и Израилем наметился неожиданный поворот. Иранские спецслужбы сообщили об аресте «произраильской разведывательной сети», состоявшей из местных христиан-евангелистов.

Иван Шилов ИА Регнум

Последние, находясь в стране на полулегальном положении, из благих побуждений вели разведку ядерных объектов и слежку за потенциальными целями.

В процессе расследования выяснилось, что большинство христиан могли быть использованы «втемную», а реальный организатор сети влияния уже давно скрылся из виду, поставив иранских силовиков перед неудобным выбором.

Под колпаком

Несмотря на то, что подавляющее большинство жителей Ирана являются мусульманами, в стране есть место и для других конфессий, включая христианство.

Согласно последним оценкам, общее количество приверженцев этой религии в стране превышает более 300 тысяч человек (около 0,4% населения), и преимущественно они армяне и ассирийцы.

У них есть базовые права вроде разрешения вести службы и совершать обряды, а также отмечать крупные религиозные праздники.

Тем не менее существует и так называемая «теневая» категория христиан — те течения, которым запрещено проводить публичные богослужения. Как правило, речь идет о протестантских группах, которые рассматриваются иранскими властями как «вероотступники» и не имеют возможностей полноценно проповедовать в Иране.

Общее число «теневых» христиан неизвестно и варьируется от 250 до 400 тысяч человек.

Несмотря на то, что иранские власти официально не объявляли войну протестантам, каждый президент считал своим долгом немного закрутить гайки в их отношении. Апогея ситуация достигла в 2005 году, когда у власти утвердился ультраконсерватор Махмуд Ахмадинежад.

Он считал, что все протестанты — агенты США и Израиля и прикрываются религией для ведения подрывной деятельности. Вплоть до отставки Ахмадинежада в 2013 году «теневые» христиане жили буквально под колпаком спецслужб и становились объектом публичной травли.

Впрочем, даже после ухода Ахмадинежада с поста президента подозрительность по отношению к «теневым» христианам в Иране полностью не ушла с повестки. С той лишь разницей, что фокус внимания оказался смещен на конкретные течения внутри протестантизма.

Так, под постоянным вниманием остались баптисты, харизматы и меннониты — приверженцы евангелистских течений, распространенных в США и странах Европы.

Впрочем, несмотря на постоянный контроль, до недавнего времени случаи преследования христиан в Иране были единичными: наказания назначались за ввоз в страну запрещенной литературы или нарушение общественного порядка. Однако в текущем августе ситуация в корне поменялась.

«Часто крутились у завода»

После июньской израильской операции «Львиная сила» иранские силовики провели масштабную кампанию арестов и облав, направленных на разгром агентуры Тель-Авива. Попали в их сети и порядка пятидесяти евангелистов, арестованных в разных частях страны.

Больше всего агентов было задержано в Тегеране (12 человек) и Мешхеде (6 человек), где проживали иранские военные и религиозные авторитеты соответственно. Еще четверых поймали в провинции Семнан, где располагается большое количество секретных объектов, включая ракетные базы и НИИ.

Еще трое евангелистов, по заявлениям местных жителей, «подозрительно часто» крутились возле завода TESA по производству центрифуг в Карадже.

Остальных доставили в полицейские участки местные ополченцы «Басидж», поднятые Тегераном на охоту за израильскими шпионами. Причем многие из них объясняли столь высокое внимание к протестантам как раз «уроками Ахмадинежада» и его последователей.

Праведный «подвиг»

На первых порах дела евангелистов рассматривались обособленно друг от друга, и как минимум десятерых почти сразу отпустили под залог за неимением серьезных улик. Троим принесли извинения от лица правоохранителей за доставленные неудобства.

Однако в процессе выяснилось, что большую часть задержанных объединяет общая деталь биографии. Все они посещали мессы Брайана Джея Адамса — проповедника-евангелиста американского происхождения, несколько лет назад обосновавшегося в Турции.

Адамс, называвший себя учеником Марка Бернса (влиятельного американского пастора и «духовника» американского президента Дональда Трампа), организовывал встречи для страждущих иранцев в турецком Измире, на базе местной баптистской общины, помогал устраивать богослужения, а также вел доверительные беседы о наболевшем.

Довольно много места в его проповедях уделялось ситуации на Ближнем Востоке. Адамс говорил, что стремление Ирана к обладанию ядерным оружием является предвестником скорого Апокалипсиса, и христиане должны совершить «праведный подвиг», сорвав планы Тегерана.

При этом пастор не науськивал последователей «поднимать оружие» против режима аятолл. Напротив, он призывал паству «отправляться в паломничества» в различные части Ирана, накапливать данные о ситуации, искать последователей и единомышленников в армии и на опасных производствах и их руками саботировать работы.

Собранные в рамках «паломничеств» данные впоследствии активно обсуждались на встречах в Измире и снабжались религиозными ремарками со стороны Адамса.

При этом пастор как минимум несколько раз просил паломников передать различную литературу своим друзьям в Турции или в иранском приграничье, объясняя это собственной «большой занятостью».

Последняя встреча состоялась в июне, за несколько дней до старта «Львиной силы». Однако в ходе нее пастор не стал давать подопечным новые задания, а лишь призвал их «усерднее молиться» и нести его идеи другим протестантам страны.

Чужая биография

Иранские следователи полагают, что евангелисты стали жертвами операции израильской разведки. Как минимум потому, что в широких кругах евангелистов проповедник Адамс неизвестен и среди учеников Бернса никогда не фигурировал.

Зато всем хорошо знаком его полный тезка — канадский певец и композитор, прославившийся в том числе музыкальными альбомами на религиозную тематику и водивший дружбу с элитариями-республиканцами.

В Тегеране считают, что неизвестный израильский агент просто «примерил» на себя (с некоторыми корректировками) чужую биографию и благодаря этому быстро втерся в доверие к протестантам.

А потом использовал их для скрытого шпионажа в своих интересах, а также для передачи секретных отчетов оперативникам в других странах под видом религиозной и иной литературы.

В пользу этой версии говорит тот факт, что последующие попытки найти «пастора Адамса» в Измире с помощью христиан-лоялистов успехом не увенчались. Прежде активный проповедник оборвал прежние контакты и буквально «исчез с радаров».

Интересно, что власти Ирана всеми силами стараются защитить местных христиан от возможных нападок и позиционируют задержанных евангелистов как «сионистов под прикрытием», цель которых — посеять смуту в стране и сформировать раскол на религиозной почве.

Причина проста: недовольство деятельностью протестантов вполне может вылиться в погромы, что не добавит Тегерану популярности в глазах мирового сообщества.

К тому же давление на религиозные общины, имеющие «представителей» в США, несет риск использования этого фактора Белым домом для оправдания новых антииранских операций.

Дарить дополнительный козырь оппонентам Тегеран не хочет, но и спустить на тормозах ситуацию, скорее всего, не сможет. Из-за наличия «израильского следа» в деле евангелистов процесс над ними рискует стать во многом показательным.

Хотя большинство из них по-прежнему считают, что являются в деле скорее потерпевшими, чем реальными обвиняемыми.