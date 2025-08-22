Несколько дней назад Пентагон — через сеть аффилированных СМИ — направил более четырех тысяч морских пехотинцев, а вместе с ними и обычных моряков, в воды Латинской Америки и Карибского бассейна.

Иван Шилов ИА Регнум

Данная операция будет проводиться в рамках активизации усилий по борьбе с латиноамериканскими картелями, большую часть которых Белый дом уже признал террористическими организациями.

Попутно в американских оборонных ведомствах дали понять, что переброска является лишь частью масштабной передислокации военных ресурсов в пользу Южного командования Вооруженных сил США. Проводить ее планируют в течение трех недель, а в карибских водах вся эта компания проведет никак не меньше нескольких месяцев.

Таким образом, в рамках миссии Южному командованию дополнительно направят атомную ударную подводную лодку, разведывательные самолёты P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

Представители американских структур при этом не забывают добавлять, что милитаризация Карибского моря является в первую очередь «демонстрацией силы», а также созданием возможности для президента и военного командования иметь самый широкий спектр для действий — в случае, если Дональду Трампу придет в голову объявить о начале военных действий.

Отдельные чиновники, правда, заявили, что привлечение к такому мероприятию корпуса морской пехоты вызвало определенный переполох в Пентагоне.

Оказалось, что большая часть персонала, направляемого под юрисдикцию Южного командования, никогда не имела опыта по противодействию незаконному обороту наркотиков. Так что значительную часть обязанностей — как и всегда — снова придется переложить на Береговую охрану.

Реакция Каракаса

В Венесуэле не стали отмалчиваться в ответ на происходящее в Карибском море. Президент Николас Мадуро практически сразу заявил, что «ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы или Южной Америки».

Также — со свойственной ему патетикой — боливарианский лидер сообщил, что «моря, небо и земли региона должны защищаться самими народами», напомнив, что «никогда больше ничья империя не должна ступать на землю, освобожденную Симоном Боливаром».

Мимоходом раскритиковав унизительное наличие американских военных баз в Колумбии, Мадуро приступил к ответным действиям.

Был приведен в действие план «Гуакамайя», созданный для прямого противодействия возможному иностранному вторжению в Боливарианскую республику.

Для защиты страны призваны четыре с половиной миллиона вооружённых ополченцев, а власти декларируют готовность раздать винтовки всем желающим участвовать в защите Родины.

Уже 22 августа Мадуро сообщил, что на ближайшие субботу и воскресенье созвал всех ополченцев в здания военных штабов, воинских частей, на центральные площади и в центры народной обороны для национальной регистрации в Боливарианскую национальную милицию.

Мексиканские страсти

Параллельно накаляется обстановка в Мексике, пользующейся в последнее время повышенным вниманием правоохранителей США.

Руководство страны фактически осудило интервенционистские игрища Штатов на Карибах, а также стало отрицать сотрудничество с новой программой американского Управления по борьбе с наркотиками.

Параллельно всё же было усилено военное присутствие в штате Синалоа, где ранее неоднократно были замечены американские агенты. Туда планируется поставить сто патрульных машин, а полиции штата разрешено использовать оружие исключительно в интересах армии.

Данные меры направлены против наркокартеля Синалоа, в сотрудничестве с которым Белый дом обвиняет всё руководство Боливарианской республики.

По мнению команды Трампа, правительство Мадуро занимается производством кокаина, а картель Синалоа доставляет его в США.

Интересно, что в Нью-Йорке в скором времени ожидают судебного процесса против одного из захваченных лидеров данного картеля — Эль Майо. Главная интрига заседания, назначенного на 25 августа, состоит в том, существует или нет соглашение между Эль Майо и американскими властями, обещающими всяческие послабления всего лишь за малость — показания против президента Венесуэлы.

Учитывая, что Эль Майо вполне могут шантажировать возможным уголовным преследованием его родни, выбивание показаний такого рода против кого угодно вряд ли представляет из себя большую сложность.

Новый карибский кризис?

В настоящий момент в американском информационном сегменте отдельные конгрессмены вовсю разгоняют вести о том, что американские эсминцы уже чуть ли не достигли берегов Венесуэлы.

Невзначай при этом упоминается, что подразделения, участвующие в операции в Карибском бассейне, несколько месяцев находились в восточной части Средиземного моря — и это в условиях напряженности между Израилем, ХАМАС и Ираном.

Сам факт такой повестки уже нагнетает ситуацию, и отдельные эксперты прямо намекают, что с Боливарианской республикой хотят сделать «то же, что и с Ираном».

Тем не менее пока большая часть мероприятий — и со стороны Вашингтона, и со стороны Каракаса — носит демонстративный характер и не выходит за рамки «бряцания оружием».

Определенных провокаций со стороны Южного командования вполне можно ожидать — причем уже в грядущие выходные, однако война в том классическом понимании, в каком ее обычно устраивает Вашингтон, вряд ли состоится.

Разгон нужных нарративов так и не достиг пика, серьезных ультиматумов Каракасу не предъявлено — сообщения местной оппозиции о том, что «дни Мадуро сочтены», в расчет можно не брать.

Пентагон и Белый дом публично сосредоточились на других региональных точках, а руководство Южного командования проводит ряд мероприятий в Аргентине.

С высокой долей вероятности, всё происходящее лишь масштабная провокация со стороны Вашингтона, нацеленная на пиар антинаркотической политики Дональда Трампа. Так это или нет — станет ясно в ближайшие пару недель.