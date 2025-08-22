Бывший офицер украинского спецназа Сергей К., подозреваемый в руководстве группой, которая в 2022 году якобы совершила диверсию на газопроводах «Северный поток», был задержан в среду в итальянском прибрежном городе Сан-Клементе по международному ордеру на арест, выданному немецкими прокурорами.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам источников, итальянская полиция надела наручники на подозреваемого незадолго до полуночи в среду, когда он сопровождал своего сына в местный университет.

Немецкая прокуратура выдала международные ордера на его арест и арест нескольких других подозреваемых в начале 2025 года после почти трехлетнего расследования теракта, который якобы был задуман высокопоставленными украинскими военными во время пьяной вечеринки в мае 2022 года.

По данным следствия, Сергей К. якобы возглавлял группу из двух солдат и четырех гражданских водолазов, тайно завербованных специальным подразделением украинских военных для установки взрывчатки, повредившей подводные трубопроводы.

Сомнительное расследование

Немецкие журналисты подчеркивают, что нападавшие рассматривали трубопроводы как законную военную цель из-за «агрессивной войны» России против Украины, а добытые ими улики указывают на то, что операция была санкционирована руководством киевской армии.

Многие на Западе также втайне считали, что уничтожение труб было правильным поступком, но при этом преступлением против критической инфраструктуры Германии.

Крупнейший диверсионный акт в истории Европы до сих пор вызывает множество вопросов с точки зрения формата проводимого расследования, которое до сих пор ведется как властями европейских стран, так и редакциями крупнейших немецких медиа, некогда славных традициями журналистских расследований. В первую очередь, речь идет о журнале Spiegel и газете Süddeutsche Zeitung.

Так, журнал Spiegel после взрыва совершенно серьезно рассматривал в диверсии российский след, плодя теории заговора и стараясь максимально подстроить под собственную версию одни факты и максимально игнорируя другие.

Лишь поздней весной 2023 года немецкие журналисты окончательно отказались от версии участия России в подрыве собственного газопровода: позиция редакции начала вызывать вопросы даже у лояльной германской аудитории мейнстримных медиа, привыкшей свято верить в печатное слово.

Расследование Spiegel в 2024 году показало, что трубопроводы якобы взорвал украинский «секретный спецназ» — разношерстная группа из дюжины человек, бюджет которой составлял менее $300 000.

Диверсанты будто быстро наняли для этих целей на поддельный румынский паспорт парусную яхту в Ростоке, загрузили ее сотнями килограммов взрывчатки и уникальным оборудованием, после чего, мастерски определив координаты цели, осуществили глубоководное погружение, заложили заряды, осуществили подрыв и бесследно растворились в воздухе, как демоны мщения, посланные Преисподней.

Реалии Ростока

Техническая сторона дела до сих пор вызывает множество вопросов у автора, который, постоянно проживая в Ростоке, имел возможность проверить некоторые аспекты версии на практике.

Например, процесс оформления аренды яхты стоимостью несколько сотен тысяч евро, совсем не так прост, как пытаются представить немецкие журналисты.

Документы и страховки всех предполагаемых пассажиров в данном случае проверяются чуть ли не под микроскопом, поэтому возможность оформления аренды на поддельный паспорт исключена абсолютно.

Возможность проноса нескольких сотен килограммов взрывчатки на пирс в Варнемюнде тоже вызывает серьезные сомнения.

Всего в нескольких сотнях метров от пирса расположен вход на военную базу в Высоких Дюнах — крупнейшую германскую военно-морской базе на Балтике, где располагается главный координационный центр НАТО в регионе. Что по умолчанию говорит о повышенных мерах безопасности.

Еще один любопытный штрих: 10-го августа 2025 года на военной базе в Высоких Дюнах проходил День открытых дверей, в ходе которого автор имел возможность задать вопросы германским военным из подразделения боевых пловцов, организовывавших на мероприятии показательные выступления.

На вопрос о том, насколько профессиональные немецкие подводные диверсанты считают состоятельной версию отечественных медиа о подрыве стратегического объекта сводной группой любителей без релевантного опыта и без специального оборудования, боевой пловец в чине штабсбоцмана лишь саркастически рассмеялся.

Сергей К. и операция «Диметр»

Арест украинца был осуществлен по подозрению в групповом сговоре для совершения взрыва, антиконституционном саботаже и уничтожении инфраструктуры. «Сергей К. входил в группу лиц, которые установили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — заявил в четверг генеральный прокурор Германии. Он обвиняется в координации диверсии и стал первым арестованным из числа диверсионной группы.

Данное событие стало настоящим прорывом в международной охоте на предполагаемых виновников террористического акта.

Немецкие следователи выследили подозреваемого, который вместе с женой и двумя детьми прибыл с Украины в Италию через Польшу. Когда Сергей К. и его семья прибыли на север Италии 18 августа, немецкая полиция выдала ордер на его арест и уведомила об этом итальянских коллег.

Тем временем украинская семья переехала на юг, в деревню на побережье Адриатического моря, где подозреваемый использовал свой паспорт для регистрации в отеле, что вызвало тревогу у итальянской полиции, которая направила для его ареста карабинеров.

По словам карабинеров, мужчина не сопротивлялся аресту.

В четверг днем подозреваемый содержался в тюрьме в прибрежном городе Римини. Апелляционный суд в Болонье должен принять решение об экстрадиции подозреваемого в Германию.

Известно, что отставной капитан Сергей К. ранее служил в украинской спецслужбе СБУ, а также в элитном подразделении, которое обороняло Киев в первые месяцы СВО. По словам его бывших командиров, он командовал небольшим подразделением, которое участвовало в противовоздушной обороне.

В мае того же года он и два его сослуживца якобы были завербованы вместе с гражданскими водолазами для секретной миссии по уничтожению газопровода «Северный поток».

Заговор, который получил кодовое название операция «Диаметр», был разработан высокопоставленными украинскими военными и сотрудниками спецслужб под командованием бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного — нынешнего посла Украины в Лондоне и перспективного кандидата в новые президенты Украины.

Владимир Зеленский якобы был проинформирован о готовящейся диверсии позже и, после возражений со стороны администрации Джо Байдена, приказал Залужному отменить миссию. Тем не менее, команда подрывников-любителей продолжила операцию и 26 сентября 2022 года взорвала взрывчатку, что вызвало многолетнее международное расследование и дестабилизировало энергетические рынки Европы.

Зеленский и Залужный публично отрицают любую причастность к организации теракта. Зеленский также заявил, что не верит в причастность украинских спецслужб к его проведению.

Немецкие прокуроры и «журналисты-расследователи» также не выявили связей Зеленского с данной операцией.

Новые возможности для следствия

В соответствии с системой европейского ареста, итальянские власти должны выдать подозреваемого Германии. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы, срок которого может быть сокращен при условии сотрудничества с прокуратурой или заключения сделки со следствием. По словам немецкого прокурора, после экстрадиции из Италии обвиняемый будет доставлен к следственному судье.

В прошлом году немецкая полиция выдала ордер на арест еще одного человека, подозреваемого в принадлежности к украинской бригаде, — водолаза, проживавшего в Польше.

Однако польские власти не выполнили судебных предписаний европейских коллег, и подозреваемый сумел вернуться на Украину, которая по конституции не имеет права экстрадировать своих граждан. В немецких медиа намекали, что польские коллеги сознательно саботировали немецкий ордер.

В июле 2025 года ЕС при поддержке Германии ввел санкции против газопроводов «Северный поток» в качестве наказания за продолжающуюся войну России в Украине в связи с возникновением слухов о возможности выкупа газопровода американским консорциумом с последующим возобновлением его деятельности.

Американское издание The Wall Street Journal отмечает любопытный факт: подрыв «Северных потоков» в конечном итоге привел к сохранению высоких цен на энергоносители и оставил Москве только один основной путь для поставок газа в Европу — трубопроводы, проходящие через Украину.

Несмотря на боевые действия, Украина до января 2025 года собирала прибыльные транзитные сборы за российскую нефть и газ, которые оценивались в сотни миллионов долларов в год.

Но несмотря на то, что Украина действительно сумела извлечь неоспоримую выгоду из подрыва российских газопроводов, на вопрос о реальных ответственных за проведение теракта расследование до сих пор не дало вразумительного ответа.