Гарантии безопасности Украине, за которые она сейчас ведет громогласный торг, являются одной из самых сложных проблем в контексте подготовки мирного соглашения.

К примеру, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сделавший в интервью La Repubblica практически сенсационное заявление о готовности заморозить конфликт по линии фронта и фактически признать утраченными часть своих территорий, при этом напирает на прямое обязательство «партнеров» автоматически вмешаться в конфликт, если он возобновится. Причем в составе целого отдельного альянса.

А они, в свою очередь, стараются всячески избегать таких форматов, которые предполагают военное столкновение с Россией.

При этом сам Зеленский уже принципиально отверг участие в потенциальном пуле гарантов Китая, потому что он помогает не Украине, а России, «открыв рынок дронов». Зато могучая Эстония уже предложила целую роту своих миротворцев.

Западные эксперты и политики предлагают различные варианты, выдумывают схемы. Но при этом не обращают внимание на то, что часть этих схем уже доказала свою нежизнеспособность, а часть — просто нереалистична. Ведь вместо безопасности она ведет к большой войне

Назад в прошлое

Позиция России во всей этой истории очень простая: гарантии безопасности должны быть всеобъемлющими, справедливыми и, если так можно выразиться, инклюзивными. То есть не быть направленными против России и не реализовываться без неё.

«Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединённых Штатах, прекрасно понимают, что всерьёз обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия. Это путь в никуда», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российская сторона своих интересов не завышает, но свои законные интересы будет обеспечивать твёрдо и жёстко.

Министр дал понять, что неплохой вариант гарантий он видит в формуле, которая предлагалась самим Киевом весной 2022 года, на Стамбульских переговорах. Тогда, согласно проекту, роль гарантов отводилась постоянным членам Совбеза ООН, а также ряду другим заинтересованных государств (среди которых упоминались Германия и Турция).

«И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными, безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», — напоминает Лавров.

Механизм до конца проработан не был, однако речь, скорее всего, могла бы пойти о размещении гражданских наблюдателей на украинской территории.

Однако на Западе такой вариант пока не рассматривают. В понимании Европы гарантии Украине должны включать в себя размещение там не только наблюдателей, но и войск. А также создание безвоздушной зоны и поставки вооружений киевскому режиму.

Итальянское правительство предлагает еще и вариант «НАТО Лайт» — то есть не включать Украину в состав организации, но принять в отношении нее обязательства, которые схожи с 5-й статьей Устава Североатлантического Альянса.

Сформулировать из этих предложений что-то жизнеспособное поручено госсекретарю США Марко Рубио. И достичь успеха ему, по мнению ряда журналистов, будет очень непросто. Ведь предложенные западными странами форматы и условия не просто нереалистичны — некоторые из них уже доказали свою бесполезность на практике.

Наблюдатели-шпионы

Взять самый простой пункт — наблюдатели.

Западные страны предполагают, что этими наблюдателями будут их представители из какой-нибудь прозападной организации — наподобие ОБСЕ. Однако Москве это неинтересно, потому что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — структура, зарекомендовавшая себя крайне ненадежным наблюдателем в ходе попыток реализации Минских соглашений.

В частности, она намеренно не фиксировала многочисленные артиллерийские удары киевского режима по городам Донбасса. Но в первую очередь доверия к ней нет потому, что ее сотрудники работали на иностранные спецслужбы.

«По тем данным, которые у нас есть, они передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок», — рассказывал в 2022 году глава ДНР Денис Пушилин.

Москве не нужно повторение наблюдения за Минскими соглашениями, когда киевский режим нарушал почти все пункты дорожной карты, а Запад при попустительстве ОБСЕ говорил о том, что эти пункты нарушает Россия. Также Москва вряд ли согласится на размещение западных наблюдателей на своей территории.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский объясняет ИА Регнум, что «великой державе было бы странно пускать к себе наблюдателей».

«Мы не являемся несостоявшимся государством или повстанческим образованием, Россия — ответственная страна и член Совбеза ООН. Нам наблюдатели не нужны», — уверен эксперт. Тем более что в формате урегулирования конфликта в Донбассе российская сторона всегда соблюдала все договоренности, под которыми подписывалась, — в отличие от Киева.

И это уже не говоря о том, что западные наблюдатели сами откажутся размещаться на российских территориях Донбасса и Причерноморья — ведь тогда они фактически признают суверенитет РФ над этими землями.

Решить часть проблем могло бы приглашение наблюдателей из ШОС или БРИКС, но на это уже не пойдет Европа. Прежде всего потому, что этим самым она не только признает высокий статус этих (альтернативных западным) структур глобального управления, но и подпишется под фактом того, что теперь азиаты занимаются миротворчеством в Европе.

Унизительным для Запада фактом.

Кто пошлет?

Что же касается размещения западных войск и безвоздушного пространства, то вопрос в том, чьими силами это всё будет делаться. Да, номинально вроде как участники есть.

«Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат на Украину», — заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Одна из них уже известна и нами названа — это Эстония.

По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, его страна готова отправить на Украину около сотни солдат. Предварительно, в списке потенциальных участников Франция и Великобритания, а также Германия. Однако на деле эти государства не так решительны.

Так, например в феврале 2024 года Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с Германией и Францией. Согласно им, Берлин и Париж обязались просто на протяжении 10 лет оказывать Киеву помощь, а также давить на Россию.

Но ни о каком вводе войск речи не шло.

Не шло потому, что Москва выступает категорически против любого размещения западных войск на Украине. Иностранной интервенции, как ее назвал Сергей Лавров. «И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, либо они пытаются просто привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — отметил министр.

Одной из целей СВО было как раз недопущение превращения Украины в антироссийский плацдарм, и Москва намерена этих целей добиться.

А без российского согласия размещение войск может привести к тому, что они станут законными целями для российских ракет — о чем также неоднократно говорили в Москве. Самолеты же, которые будут якобы обеспечивать на Украине безвоздушную зону, окажутся целями для истребителей и ПВО российской армии.

Что вовлечет Запад в прямой конфликт с ядерной державой.

Шанс на открытку

Как ни странно, частичным выходом из этой ситуации могла бы быть реализация итальянской схемы «НАТО лайт»: отсутствие иностранных войск на территории Украины и наличие лишь гарантий вмешаться в случае начала войны.

Причем далеко не факт, что это вмешательство будет выглядеть как отправка боевых бригад. На самом деле Устав НАТО не подразумевает автоматического вступления в войну. Ведь буквально в 5-й статье говорится о том, что в случае нападения на одну из стран другие немедленно предпримут индивидуальные или совместные действия, которые сочтут необходимым. Включая (но не обязательно) применение вооруженной силы.

«На помощь могут отправить войска, вооружения — или просто открытку со словами поддержки», — иронизирует Офицеров-Бельский.

Однако и здесь есть свои серьезные минусы.

Наличие таких гарантий может стать поводом для условной Эстонии после какой-нибудь провокации киевского режима отправить на Украину свою несчастную роту солдат, а после ее ликвидации (ну и нанесения ударов по самой Эстонии как агрессору) поднять вопрос о нападении на страну — члена НАТО.

Что опять же рискует вызвать большую войну в Европе, тогда как смысл гарантий безопасности в том, чтобы этой войны избежать.

Поэтому не исключено, что рано или поздно Запад все-таки вернется к предложенному Россией варианту: широкие гарантии, помноженные на неконфронтационный характер новой киевской власти, которая должна сменить режим Зеленского. Что, в принципе, и является главной гарантией мира.

Но если Запад вернется к нему слишком поздно — в эстонском стиле, — то, возможно, гарантии давать будет уже не нужно.

Точнее, некому.