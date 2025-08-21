Еще в 2022 году, когда все дипломатические представительства на Украине оставили Киев, Львов провозгласил себя новой столицей — неформально, конечно. Но чем дальше — тем больше крепла и ранее существовавшая уверенность в своей исключительности.

Иван Шилов ИА Регнум

Бизнес начал стремительно перебираться в более безопасные регионы, вслед за потребителями — в города Западной Украины хлынул мощный поток переселенцев. И цены на аренду жилья тут же взлетели до небес.

Если полистать заголовки по соответствующему поисковому запросу, можно узнать, что Львов — молодежная столица Европы, где каждая инициатива — это стремление к переменам». Львовский национальный университет им. И. Франко и «Львовская политехника» стали лидерами в Украине по количеству поданных заявление от выпускников школ.

Здесь IT и diqital-столица, «потужный технологический хаб», представленный более 200 компаниями из области высоких технологий. Конечно же, и культурная столица переехала на Запад — именно в западных областях проходило больше всего концертов звезд украинской эстрады, поскольку и безопасно, и была аудитория.

Далее, Львов — гастрономическая столица (особенно на фоне тяжелой ситуации в Одессе) и туристическая столица. Вплоть до 2024 года люди продолжали ездить «потусить на Западную», отдыхали в Карпатах, ходили в походы — автор этих строк даже простраивал запасной маршрут перехода границы в составе организованной и зарегистрированной у пограничников тургруппы, чтобы без проблем пройти погранзону.

Казалось, мечта была совсем рядом: быть не просто «эталонными украинцами», поучающими всех как жить, но и реальным центром украинской вселенной, вокруг которого вращаются все остальные.

Однако та Украина, которую Львов сам во многом и выстроил за десять с лишним после Майдана, в итоге пожрала все мечты — вместе с жителями Западной Украины.

Тотальная мобилизация, падение уровня жизни, стремительный рост цен и невыносимая обстановка, созданная для вынужденных переселенцев, привели к тому, что население западных областей страны стремительно сокращается. И если в больших городах это не так заметно, то в населенных пунктах с населением до 50 тыс. чел. и селах это попросту режет глаз.

Яркий пример — городок Сосновка рядом с Червоноградом (ныне г. Шептицкий) до войны насчитывал более 10 тыс. чел. Согласно официальной статистике, в марте 2025 г. было зарегистрировано 9 тыс. чел. Но это только те, кто регистрирован, а те, кто проживает — совсем другая история.

Поэтом в июле 2025 г. стало известно, что в городе в грядущем отопительном сезоне не будут включать централизованное отопление. Официальная причина — из более чем 2500 абонентов осталось лишь 150, остальные, мол, перешли на автономное отопление.

В реальности оставшиеся местные жители утверждают, что в городке пустует большое количество квартир — люди заперли их и переехали в другие места либо вообще за границу.

По разным данным на Львовщине, ещё по состоянию на ноябрь 2024 г., насчитывалось от 70 до 100 сел, где проживало менее 30 человек, в основном старики. Есть и такие села, где осталось буквально несколько жителей.

В июле 2025 г. в соцсетях бурно обсуждали деревню Климовщина Самборского района, где остался единственный обитатель — 46-летний мужчина. Кстати, по возрасту подходящий для мобилизации.

А в маленьких городах и селах гораздо сложнее спрятаться от ТЦК, большие проблемы с трудоустройством, медициной, коммунальными услугами (часто отключают электричество, газ).

(сс) Ekaterina Polischuk/wikimedia.org Ужгород всегда был одним из популярных направлений для туризма

Тем более, что по состоянию на ноябрь 2024 г. более 36 тысяч домохозяйств Львовщины имеют долги за коммунальные услуги.

Яркий пример то, как мобилизация выкашивает украинские села и городки — с. Маков Хмельницкой области, где до войны проживало более 3100 человек. По состоянию на февраль 2025 г. в селе осталось 12 мужчин призывного возраста которых еще не мобилизовали.

Менее трети мужчин осталось в с. Цмины Камень-Каширского района Волынской области, где обрабатывать поля, смотреть за скотиной и делать прочую работу вынуждены женщины, в основном среднего и пожилого возраста. Молодые либо уехали в города, либо за границу — юношей допризывного возраста родители предпочитают пристроить за пределами страны, на всякий случай.

Жительница с. Новыны Яворовского района Львовской области Оксана рассказывает корреспонденту ИА Регнум:

«У нас осталось пять мужчин. И то трое прячутся, работают ночами. Травой все заросло. В соседнем селе некому скосить траву даже у храма. Вот так и живем, вернее выживаем».

Проблемы и в туристических регионах. На Украине все еще достаточно желающих посетить живописные склоны Карпат по одну и другую их стороны, и в гостевых домах недостатка нет. Недостаток есть в тех, кто должен обслуживать гостей, подавать им заказы в ресторане, убирать и водить на экскурсии.

«Прошлым летом Рахов жил. Не выживал — именно жиа. На улицах было людно. Очереди в супермаркетах. Новые кофейни, парикмахерские, спа-салоны. На улицях русский язык переселенцев. …Этим летом — тишина. Густая, как туман меж хребтами. И такая же тяжелая. Людей нет. Где все делись? Мужчины — уехали. Не на фронт, большинство — от него. Теперь и женщины за ними. Переселенцы —вернулись или переехали дальше. И остался Рахов. Выпаленный не войной — выбором», — страдает в соцсети жена бывшего главы Львовского облсовета Соломия Ганущин о райцентре на Закарпатье, «гуцульском Париже».

При этом она приводит и статистику, в 2023 году в самом Рахове было 15,5 тысяч жителей, теперь — минус более 8 тысяч: «хата стоит — но пустая. Магазин есть — но закрыт или за полшага до этого. Церковь — есть, но прихожан нет».

Похожая ситуация и в областном центре Ужгороде, где массово продаются квартиры и целые дома со всей «обстановкой», оставленной хозяевами. Преподаватель Ужгородского национального университета Катерина Ренгач, репостнувшая страдания Ганущин, со своей стороны дополняет: в общественном транспорте большинство пенсионеры, немного молодежи и женщины.

«Люди просто массово выезжают за кордон. А на это влияет очень много факторов: как и бешеный рост цен — от продуктов до лекарств, так и невозможность получить отсрочку, хотя есть полное право на неё. Люди просто отчаиваются и не могу больше тянуть как финансово, так и морально», — пишет она.

Если конкретизировать на примере Львовщины, то на аренду квартиры уходит более 60% заработка. Пригородные маршрутки подорожали весной 2025 г. сразу на 15–20%. И если частные предприятия, ввиду острой нехватки рабочей силы, предлагают простым грузчикам и подсобникам 20 — 40 тыс. гривен зарплаты (40-80 тыс. руб.), пусть и без бронирования от мобилизации, то в бюджетной сфере — настоящая беда.

Преподаватель Львовского национального университета им. И. Франка с 10-летним стажем получает 12-13 тыс. гривен. Для сравнения — зарплата дворника — 10 тысяч. Минимальная пенсия в Украине — чуть более 3000 гривен и в Венгрии примерно такая же (80 евро), но по ценам на продукты питания Украина давно опередила венгров.

По данным сервиса «Опендатабот», в этом году на Украине закрывается рекордное количество физлиц-предпринимателей. За первое полугодие закрылось больше 157 тысяч ФОПов, и среди регионов, лидирующих по этим показателям в начале 2025 года впервые появилась Львовщина, где ранее переселенцы массово открывали свой бизнес.

Еще один фактор, из-за которого жители Западной Украины покидают родные края — отсутствие веры в нормальное будущее. Социология показывает радужную картину: согласно свежему опросу КМИС 53% украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС.

Вот только выборка у них составляет 1011 человек, и вряд ли она способна показать истинные настроения в общстве.

Если в 2022 г., с началом войны, многие жители Западной Украины свято верили, что рано или поздно в Западную Украину вступят войска НАТО, то начиная с 2024 г. все быстрее растет количество тех, кто думает, что Россия оставила её «на закуску» и все самое худшее ещё впереди.

По заявлениям украинских властей, после завершения войны в страну могут вернуться от 1,5 до 3 млн. человек, но эксперты рисуют совсем другую картину.

Как только границы откроют и прекратиться мобилизация, Украину покинет еще несколько миллионов человек, которые не видят здесь перспектив, опасаются, что мир будет кратковременным и вновь вспыхнут боевые действия, но вне зависимости от этого страна буквально утонет в криминале, болезнях и нищете.

Потому, что доказательства — буквально на каждом углу, и не случайно этом, Западная Украина — лидер по количеству уклонистов, где на первом месте — Закарпатская область, а по количеству находящихся в розыске — Львовская, которая остается «столицей» только в восторженных фантазиях отдельно взятых граждан.