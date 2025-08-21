20 августа министр обороны Исраэль Кац сообщил о начале нового этапа военной операции в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

План, получивший звучное название «Колесницы Гидеона II», нацелен на установление «окончательного оперативного контроля» над палестинским анклавом — включая город Газа, «главный оплот» ХАМАС.

Тем не менее, несмотря на подчеркнуто оптимистичные оценки ситуации, израильские власти не спешат действовать «на земле». А премьер еще и ищет способы «застраховать» собственную репутацию.

Второй заход

Первые «Колесницы Гидеона», стартовавшие в конце мая 2025 года, позволили Израилю занять до трех четвертей сектора Газа, и новая операция, по сути, продолжает курс на установление оперативного военного контроля над всем анклавом и проведения «комплексной фильтрации» среди местного населения.

По замыслу властей, операция должна стать финальным этапом разгрома ХАМАС и союзных ей сил.

Правда, для решения поставленных задач Тель-Авиву нужно на порядок больше сил.

По самым оптимистичным оценкам, для полноценного контроля над Газой необходим контингент в 250 тысяч человек — почти в три раза больше, чем развернут на этом направлении сейчас. Не говоря уже о кадрах для обеспечения своевременной ротации. А потому первым этапом новых «Колесниц» стала масштабная кампания по призыву резервистов.

Повестки получили 60 тысяч человек. Встать в строй они должны уже в первых числах сентября.

Запланировано еще два этапа призывов (последний — на март 2026 года), общее число повесток превышает 130 тысяч. Судя по реляциям Минобороны, начать масштабные наступательные действия планируется уже к осени.

Хотя первые выстрелы на подступах к Газе прозвучали уже 21 августа — но это скорее разведка боем.

Народ устал

Основная проблема, с которой столкнулись израильские власти, — стремительно растущая усталость населения Израиля от боевых действий.

Кампания в Газе постепенно приближается к двухлетней годовщине, а захваченные ХАМАС 7 октября 2023 года заложники все еще не освобождены. Более того, Тель-Авив на переговорах с палестинцами стремится набить себе цену и действует по принципу «все или ничего».

Так, за несколько дней до старта вторых «Колесниц» израильские переговорщики отвергли предложение организации сопротивления освободить половину заложников в обмен на гуманитарную паузу и пригрозили визави «военным сценарием». Такой подход властей встречает всё меньше понимания у израильских граждан.

Уже несколько месяцев в стране масштабные уличные протесты с требованием освободить заложников «любой ценой» и прекратить войну, а также остановить масштабные призывы резервистов.

Тель-Авив попытался купировать недовольство, растягивая мобилизационные мероприятия до весны 2026 года и исключая из списков особо протестные категории (например, ультраортодоксов), но выраженного позитивного эффекта эти шаги не оказывают.

Скорее наоборот: израильтяне воспринимают их как «увиливание» и требуют от властей согласиться на дипломатическое урегулирование. Расчет, что ХАМАС полностью сдаст позиции, «испугавшись» грядущей военной операции, кажется израильскому обществу чересчур наивным.

Кроме того, решение Тель-Авива «идти до конца» кратно увеличивает риск ответных ударов.

Так, всего через полчаса после доклада израильского минобороны на юге анклава была зафиксирована попытка захвата израильского блокпоста. Причем налетчики ХАМАС нацелились не на овладевание стратегической точкой, а на захват солдат. По всей видимости, с целью пополнения обменного фонда.

Израильтяне опасаются, что со временем география рейдов может расшириться и охватить в том числе территорию Западного берега реки Иордан, где расположены израильские поселения.

Ультраправые «ястребы» во главе с Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем уже обратили внимание на эту проблему и требуют от властей «развязать руки» поселенцам; позволить им самим определять границы допустимой самообороны на Западном берегу.

Это формирует новую точку напряженности — поскольку Палестинская национальная администрация, отождествляемая с международно признанной Палестиной, воспринимает накачку израильтян на Западном берегу вооружением как пролог к установлению полного контроля Тель-Авивом над этим районом, даже вопреки позиции ООН.

Кац перетянул одеяло

Интересно, что вторые «Колесницы» проходят в условиях кардинальной перестройки системы управления Вооруженными силами Израиля.

В середине августа начальник Генштаба (НГШ) Эяль Замир раскритиковал мобилизационный план и идею «последнего броска», за что был обвинен премьер-министром Биньямином Нетаньяху в паникерстве и пораженчестве и фактически отстранен от принятия решений по готовящейся операции.

«Управленческий вакуум» поспешил заполнить собой глава Минобороны Исраэль Кац. Помимо того, что Кац перетянул на себя (под предлогом систематизации управления в вооруженных силах) полномочия по утверждению на командные должности кандидатур офицеров в чине от полковника и выше (ранее — компетенция НГШ), он еще и взялся полноценно участвовать в подготовке призывных списков, а также при необходимости курировать работу армии с недовольными слоями населения.

Служебное рвение Каца вызывает у Нетаньяху симпатию. А потому информационное освещение подготовки ко вторым «Колесницам» отдано на откуп оборонному ведомству — хотя на предыдущих этапах операции в Газе фокус был почти целиком смещен на фигуру премьера. Но дело тут совсем не в скромности.

В случае провала (или затягивания) операции волна народного негодования обрушится на Минобороны, а не на офис премьера.

Это к тому же позволит вывести из-под удара опального НГШ Замира — которого Нетаньяху, несмотря на недавнюю крупную размолвку, не спешит снимать с поста и тем самым создавать кадровую чехарду в Генштабе. Замир (в силу богатого опыта военной службы) легко может стать «резервным преемником» Каца — что позволит правительству быстро снять общественное напряжение, отправив министра обороны в отставку или переведя его в гражданское ведомство.

«Пораженческие» заявления Замира будут трактоваться уже как трезвый анализ ситуации и станут аргументом в пользу трансфера. Тем более что по той же формуле «предупреждал, но не был услышан», был назначен на пост нынешний шеф контрразведки Давид Зини. А поскольку прецедент уже создан, ничто не мешает Нетаньяху разыграть эту комбинацию еще раз.

Однако в случае успеха вторых «Колесниц» лавры за победу получит Нетаньяху — как основной идеолог операции и патрон Каца, давший в свое время ему карт-бланш на действия в Газе. Иными словами, имидж израильского премьера, независимо от финала кампании, серьезно не пострадает.