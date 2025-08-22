Через десять дней после этого события, 18 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил «обозначить политический смысл произошедшего» в Вашингтоне с участием Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пашинян выступил со специальным заявлением относительно парафированного им так называемого «мирного соглашения» с Азербайджаном. По словам премьера, «с 8 августа мы живём в совершенно новой реальности. Это новый Южный Кавказ, это новая Республика Армения. И этот факт мы должны осознать».

Сравнил мир с ребенком, о котором надо заботиться «как о самом дорогом, что у нас есть».

На самом же деле, конечно, никакого мира нет. А «новая реальность» Армении — это не то, чем должно гордиться государство, народ и тот, кто эту реальность создавал.

Без коридора

Новая территориальная реальность для Армении означает потерю все новых и новых земель.

Уже сейчас, в рамках парафированного соглашения, она отказалась от своего суверенитета над так называемым «Зангезурским коридором» — транспортными коммуникациями в регионе Сюника, связывающими основную территорию Азербайджана с азербайджанским же Нахичеванем.

«Договоренности в Вашингтоне не конкретизируют как именно будет идти сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванем через Армению», — напоминает ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Да, Пашинян убеждает Иран в том, что никаких внешних сил там не будет. Как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, армянская сторона дала необходимые заверения в том, что она знакома с красными линиями Ирана, обращала на них внимание и всегда будет обращать на них внимание, и что «Армения никогда не допустит какой-либо угрозы Ирану со своей территории».

Однако понимание красных линий не означает, что она будет их соблюдать — тем более что контроль за коридором передан американцам.

Кроме того, обращает внимание Халатян, Пашинян не отвечает прямо на вопрос, будут ли проходить пограничный и таможенный контроль граждане и грузы Азербайджана со стороны армянских пограничников таможенников. «Этот вопрос поднимает и Москва — это ведь вопрос не только армянской юрисдикции, поскольку границы Армении являются одновременно и границами ЕАЭС», — говорит эксперт.

Поэтому не исключено, что новая реальность Армении будет нарушать правила единого рынка ЕАЭС и, соответственно, приведет к выходу страны из этой организации. И, соответственно, колоссальным потерям для Еревана — особенно в том случае, если будут Россией восстановлены все пошлины и протекционистские меры в отношении Армении.

Проблемы начнутся, во-первых, потому, что около 70% всего армянского экспорта идет на рынки ЕАЭС (прежде всего, конечно, в Россию) — и идет без всяких пошлин и иных ограничений.

Во-вторых, потому, что исключение из общего рынка лишит Армению ее доли в таможенных сборах с товаров, поступающих извне на этот рынок (а с 2015 года сборы Армении увеличились в четыре раза, превысив сумму в 800 миллионов долларов). Ну и, в-третьих, приведет к резкому оттоку капитала и сокращению переводов в Армению из России (общий объем которых в 2023 году превышал четверть армянского ВВП).

Новая реальность против старой

Вслед транспортными коммуникациями в регионе Сюника политика Пашиняна может вести к потере и других территорий.

Например, тех, которые Азербайджан считает спорными. По словам армянского премьера, «здесь действует новая логика мира: говоря о территориях Армении под контролем Азербайджана, мы должны признавать, что и территории Азербайджана находятся под контролем Армении».

Однако Алиев уверен, что тут действует старая логика: кто сильнее, тот и прав. Поэтому он с большой долей вероятности заберет себе не только те территории, которые Армения признает азербайджанскими, но и те, которые азербайджанцы сами считают таковыми.

«Хоть Пашинян и убеждает в том, что этим документом Азербайджан признал территориальную целостность Армении, но аналогичные заявления от него мы слышали и в начале прошлого года, когда начался процесс демаркации и делимитации. Однако вплоть до сегодняшнего дня значительные международно-признанные территории Армении остаются под оккупацией. Демаркация же идет лишь на тех участках, на которых хочет Баку и где он может что-то получить», — напоминает Айк Халатян.

Да, потери произойдут не прямо сейчас.

Дальнейшие перспективы Армении будут определяться, прежде всего, скоростью переваривания азербайджанской стороной уже захваченных территорий — темпами ассимиляции Карабаха и установления фактического военного контроля над транспортным коридором.

«После этого вполне вероятно, что Баку перейдет к новым территориальным захватам», — говорит ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. И напоминает о лозунгах, которые Азербайджан провозглашал еще с 90-х готов, включая претензии на город Ереван.

По мнению эксперта, речь может пойти уже о фактической ликвидации армянской государственности — особенно учитывая крайне высокий уровень агрессивного антиармянского национализма в Азербайджане.

«Новая реальность» предполагает и выбрасывание всего, что так или иначе связано с Карабахом.

Судьбы исторических памятников, армянской собственности, геноцида армянского населения, пленных в азербайджанских тюрьмах — и, конечно же, дальнейшей судьбы изгнанных под страхом смерти из Карабаха армян. Пашинян прямым текстом сказал, что большая часть этих вопросов его не волнует.

«Ещё в марте 2025 г. я публично заявил в парламенте, что буду вести Армению по пути, исключающему продолжение Карабахского движения. И если бы народ был не согласен, я призывал к революции. Народ… революции не совершил», — заявил он. И добавил, что «карабахский вопрос использовался некоторыми силами как инструмент для того, чтобы не позволить Армении развивать независимость и государственность».

Пообещав под конец позаботиться о беженцах, чего на самом деле нет и вряд ли случится.

Народ против

На встрече в Вашингтоне можно было обговорить многие проблемы. В том числе, добиться от Азербайджана компенсации утраты собственности или освобождения заложников.

«Многие армянские эксперты считают, что, например, вопрос освобождения военнопленных вполне можно было бы решить — учитывая, что Трамп был заинтересован в парафировании договора как доказательстве своей эффективной миротворческой деятельности», — говорит Халатян. Ну и с применением американского рычага давления использовать и российский.

Однако Пашинян и этого не стал делать — а, точнее, не захотел. Отказавшись при этом и от сотрудничества с Россией и ОДКБ, поставив свою страну фактически безвыходное положение.

Причиной этих отказов было нежелание злить президента Азербайджана Ильхама Алиева и затягивать процесс парафирования соглашения, которое сейчас так нужно армянскому премьеру.

«Для Пашиняна переговоры в Вашингтоне были способом получить бумажку, которую он попытается использовать во время предстоящих в июне 2026 году парламентских выборов. С ее помощью он хочет манипулировать общественным мнением, представить своих политических противников как сторонников войны и убедить электорат в том, что он достиг т. н. «мира», который, конечно же, никакой не мир. И ради этой бумажки Пашинян не поднимал те вопросы, которые могли осложнить ее получение», — поясняет собеседник ИА Регнум.

Важность и нужность документа объясняется тем, что реальные рейтинги Пашиняна в стране весьма невысоки. А недавние агрессивные репрессии против руководства Армянской Апостольской Церкви могут говорить о том, что кабинет министров Армении располагает какой-то закрытой социологии о критическом падении популярности правящей партии.

Да, пока что политические противники не могут добиться успеха.

Но против них Пашинян запустил массовые политические репрессии. Эксперты отмечают, что, несмотря на все недовольство внешней и внутренней политикой, армянской оппозиции не удается конвертировать это недовольство в конкретный результат и добиться смещения премьера».

Тем не менее, власти страны опасаются, что к лету 2026 года оппозиция все-таки сможет консолидироваться.

И тут, конечно, все зависит от армянского населения.

В своем обращении Никол Пашинян заявил, что в новой армянской реальности «нам предстоит изменить образ мышления, речь, социальные привычки, государственные подходы, экономические модели». Но все должны понимать, что предлагаемый им новый образ мышления — это тезис о том, что слабость и национальное унижение являются теперь победой и основанием для гордости. Что бросание на произвол судьбы карабахских армян и карабахской части армянской истории — это шаг в новое, светлое будущее. Что отказ от армянской земли и государственности — это движение в Европу и решение всех проблем.

По сути, Армения превращается в не в центр Кавказа, не в «перекресток мира», как ее называет Пашинян, а в обочину даже региональных процессов. И на обочине долго не выживают. Поэтому если население страны хочет с этой обочины как-то вылезти, в стране должна произойти смена власти. В июне 2026 года — или раньше.

Тогда и только тогда в Армении может появится новая, достойная реальность.