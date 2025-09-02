Как предприятия ДФО, созданные с поддержкой государства, помогают СВО

Развитие Дальнего Востока и Арктики сегодня является одним из приоритетных направлений работы государства. Для достижения этих целей в макрорегионе действуют особые меры государственной поддержки для бизнеса — преференциальные режимы.

Одним из инструментов для привлечения инвестиций на Дальний Восток являются территории опережающего развития (ТОР). Это территория с особым правовым режимом, где государство предоставляет новым инвестиционным проектам налоговые льготы и административные преференции, также резиденты имеют возможности подключения к инфраструктуре и получения земли.

Сегодня в 12 регионах Дальнего Востока и Арктики действуют 18 ТОР. В то же время в 22 муниципалитетах пяти дальневосточных регионов действует режим поддержки для бизнеса — свободный порт Владивосток (СПВ). Резиденты режима получают налоговые и административные преференции для реализации новых проектов. Работу и развитие режимов ТОР и СПВ обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Корпорация под руководством Минвостокразвития России комплексно сопровождает проекты резидентов в режиме единого окна и оказывает предпринимателям различные услуги и сервисы, в том числе правовую защиту, информационную, кадровую и маркетинговую поддержку.

Подобные инструменты не только стимулируют экономическое развитие, но и позволяют бизнесу оперативно реагировать на новые вызовы. В частности, с началом специальной военной операции многие предприятия Дальнего Востока стали оказывать поддержку военнослужащим. Чтобы помочь производителям товаров для нужд СВО, по решению президента страны была введена новая мера поддержки — ТОР «Патриотическая». Для компаний-резидентов доступны льготные кредиты по ставке 1% годовых. Государство также субсидирует транспортные расходы и оплату лизинга.

Предприятия, являющиеся резидентами ТОР и СПВ, могут одновременно пользоваться набором мер господдержки в рамках ТОР «Патриотическая», отметил в комментарии ИА Регнум заместитель генерального директора КРДВ Сергей Скалий.

«Резиденты ТОР и СПВ получают комплексную поддержку, включающую налоговые льготы, административные преференции. Ключевые меры — это сниженные ставки по налогам на прибыль, имущество и землю, а также на страховые взносы. Резиденты могут применять режим свободной таможенной зоны, рассчитывать на защиту своих интересов в суде. Каждому инвестиционному проекту предоставляется широкий набор сервисов и услуг, а также сопровождение со стороны КРДВ на каждом этапе реализации проекта. Безусловно, важно корректировать формы поддержки в рамках преференциальных режимов, исходя из реального опыта работы предпринимателей. Так, резиденты ТОР и СПВ, изготавливающие продукцию для нужд специальной военной операции, могут воспользоваться мерами поддержки ТОР «Патриотическая». Комбинация данных режимов позволяет достичь максимальной эффективности работы с учетом особенностей производства», — сказал Сергей Скалий.

Хотя Дальний Восток находится за многие тысячи километров от зоны проведения СВО, местные предприятия воспользовались преференциями, предоставляемыми ТОР «Патриотическая», и приняли самое активное участие в производстве продукции для нужд СВО.

«Дальний Восток объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальным приоритетом на весь XXI век. И мы будем делать все возможное, чтобы выполнить задачи, поставленные главой государства, по социально-экономическому развитию макрорегиона. На Дальнем Востоке работают преференциальные режимы территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, специальный преференциальный режим на Курилах. С использованием механизмов государственной поддержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей. Благодаря этим новым проектам введено 944 предприятия, создано более 165 тыс. рабочих мест. Для поддержки наших бойцов на передовой создана ТОР «Патриотическая». Дальневосточные предприятия, резиденты этой ТОР, поставляют на фронт оборудование и снаряжение — транспортные средства, технику, медикаменты, боеприпасы. Наши ребята ценой своей жизни защищают Родину, отстаивают ее интересы. Мы продолжим помогать бойцам приблизить Победу», — сказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

ИА Регнум пообщалось с представителями местного бизнеса, которые сегодня оказывают поддержку нашим бойцам на передовой, и узнало их истории.

Техника высокой проходимости

Одним из предприятий региона, с началом СВО присоединившихся к поставкам своей продукции для действующих войск, стала компания из Якутии. Компания производит технику для нужд народного хозяйства с 2017 года, с 2022 года начала поставлять свою продукцию на нужды СВО.

За период с 2023 по 2024 год компания поставила 288 снегоболотоходов по линии ТОР «Патриотическая», отметил в комментарии ИА Регнум представитель компании. Кроме того, поддержка префрежима позволила в ускоренные сроки провести испытания техники для допуска к поставкам в Вооружённые силы. Также финансирование поступает из регионального бюджета и от спонсоров, благодаря помощи которых общее число поставленной техники достигло 369 единиц.

В компании подчёркивают, что их продукция всегда актуальна. Ключевыми особенностями машин представитель компании называет высокую проходимость, грузоподъёмность и низкий уровень шума, а также их способность держаться на воде. Особенно техника востребована в периоды распутицы, когда её используют для подвоза грузов и эвакуации.

Представители компании находятся в постоянном контакте с военнослужащими. Многие водители напрямую связываются с инженерами для технических консультаций. Это позволяет оперативно вносить улучшения в конструкцию.

Если не мы — то кто?

Сегодня помощь бойцам оказывают люди и предприятия, которые до начала СВО не планировали связывать свою деятельность с фронтом. Но затем — не смогли остаться в стороне. Для компании из Биробиджана всё началось со встречи работников с военными медиками из зоны СВО, которые рассказали о дефиците качественных кровоостанавливающих турникетов. На рынке преобладали ненадёжные зарубежные аналоги, и тогда коллектив принял решение действовать.

«Мы подумали: «Если не мы — то кто?» Собрали группу единомышленников, инженеров, конструкторов и начали работу по созданию конкурентоспособного российского продукта», — рассказывает представитель компании.

Испытания проводились буквально на себе, с ультразвуковым контролем, чтобы добиться идеального стягивания, а полевые медики помогали с доработкой.

Первые партии турникетов были изготовлены за счёт компании. Со временем, благодаря получению статуса резидента ТОР «Патриотическая» и личной поддержке полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, компания смогла расширить производство и обеспечить поставки турникетов военнослужащим.

С осени 2024 года компания осваивает новое направление — производство беспилотников. Уже готовы к запуску проекты разведывательных дронов типа «Скат-10» и «Х8».

Чтобы наладить производство, предприятие активно сотрудничает с заводами по всей России. «Мы наладили кооперацию с заводами в Центральной России, на Урале и в Сибири. Каждый регион внёс свой вклад. Мы доказали: даже в сложных условиях можно создавать качественный продукт, если работать сообща», — поясняют производители.

Общая цель — поддержка фронта

Ещё одним примером того, как «гражданские» предприятия откликнулись на призыв помочь фронту, стала компания из Хабаровского края. Предприятие является резидентом ТОР «Хабаровск», с началом СВО вышло на новый уровень, запустив собственное производство тактических багги «Ерофей». За два года реализации мер государственной поддержки ТОР «Патриотическая» была произведена и отгружена 71 машина, транспорт активно используется в зоне СВО.

«Ерофей» зарекомендовал себя как надёжный «рабочий конь»: бойцы отмечают его живучесть и проходимость, просят поставить ещё больше машин», — отмечают в компании.

Сегодня багги «Ерофей» применяются для разведки, эвакуации раненых и обеспечения мобильной связи в труднопроходимых условиях. При этом каждая новая партия «Ерофеев» выходит с учётом пожеланий бойцов. В компании подчеркнули, что первая и последняя выпущенные машины отличаются «более чем сотней значимых доработок». Это значит, что каждое последующее изделие становится результатом накопленного боевого опыта.

Развитие проекта стало возможным благодаря сотрудничеству с государством. Применение инструментов поддержки ТОР «Патриотическая» позволило быстро нарастить производственные мощности и снизить себестоимость продукции, а с другой стороны — обеспечить фронт всем необходимым.

О том, какое внимание государство сегодня уделяет поддержке предприятий, поставляющих продукцию на СВО, можно судить по масштабам поддержки, отметила в комментарии ИА Регнум директор департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Марина Давыдова.

«Государственная поддержка помогла реализовать ряд проектов, касающихся выпуска продукции специального назначения. В 2023–2024 годах федеральный бюджет направил 6 млрд рублей на реализацию программы ТОР «Патриотическая» в дальневосточных регионах в течение 2023–2024 годов. Эти меры позволили резидентам развивать производство специальной техники и товаров специального назначения», — сообщила представитель Минвостокразвития России.

Военный задел для мирных задач

Существуют и обратные примеры, когда предприятия, созданные для решения «военных» задач, выходят на гражданский рынок, что способствует экономическому развитию Дальнего Востока, а также развитию отечественных технологий.

Одним из лидеров в производстве беспилотных летательных аппаратов является забайкальское конструкторское бюро. Проект изначально стартовал совместно с правительством края, позднее производство получило поддержку по линии ТОР «Патриотическая».

Это дало возможность расширить производство, закупить дополнительные станки, на которых, в частности, изготавливаются рамы для беспилотников и системы управления на оптоволокне. Благодаря совместной работе с правительственными агентствами компания производит до трех-пяти тысяч дронов в месяц.

«Наше преимущество — это модульность: единая платформа дрона, к которой подключаются разные системы управления, в том числе и оптоволокно собственного производства», — рассказал ИА Регнум директор компании.

История предприятия началась с другой задачи. Изначально бюро занималось обучением FPV-пилотов для выполнения боевых задач. Именно тогда, по словам собеседника, они столкнулись с серьезной проблемой: на рынке не было дрона, который бы полностью отвечал запросам военнослужащих. «Работая с бойцами, мы пришли к совместной идее создать свой дрон, который будет отвечать всем требованиям», — отмечают в компании.

Так появился первый БПЛА «Ветер». Со временем линейка пополнилась моделями НСУ «Питон» и «Ветер «Оптика».

Кроме того, бюро организовало учебные классы и мастерские непосредственно на территории проведения специальной военной операции. «Там наши инженеры вместе с ребятами проводят испытания новых образцов оборудования, что позволяет оперативно его дорабатывать», — поясняет собеседник.

Однако специалисты компании не ограничиваются военной сферой. Сейчас компания ведёт переговоры об использовании своих разработок в гражданской сфере.

«Мы уже разработали специальный дрон «Ветер — 11. Спасатель», — говорит представитель бюро. — Он предназначен для лесопожарной охраны, мониторинга стихийных бедствий и контроля обстановки по заданному полётному заданию».

Так что скоро дроны, разработанные в военных целях, могут быть использованы для решения различных гражданских задач, что лишний раз доказывает важность поддержки местных производителей.

Не Дальний Восток

Развитие Дальнего Востока и Арктики сегодня является не только приоритетом государства, но и символом национального единства. Вместе с предприятиями, работающими в рамках ТОР «Патриотическая», свой вклад в поддержку военнослужащих и их семей вносят резиденты ТОР и СПВ. В частности, одна из компаний, являющихся резидентами СПВ, разработала гусеничную тележку для эвакуации раненых. Другие предприятия, включая те, что ранее работали в гражданских отраслях, перепрофилировали производство для выпуска бронежилетов, деталей для техники, систем разминирования и противодронных конструкций для бронетехники — так называемых мангалов.

Усилия дальневосточных предприятий демонстрируют, как государственная поддержка бизнеса способствует не только экономическому росту, но и консолидации общества, отметил в комментарии ИА Регнум директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

«КРДВ объединяет усилия приморских резидентов ТОР и СПВ для оказания всесторонней помощи военнослужащим. Резиденты не только участвуют в сборе средств, но и передают собственную продукцию. Мы на постоянной основе организуем сборы и отправку автомобилей, дронов, ремонтных комплектов и другой необходимой техники в зону проведения СВО, в том числе оказываем поддержку дальневосточному отряду «Тигр». Его бойцы отмечают, что поддержка земляков помогает достигать боевых целей и поднимает командный дух», — сообщил Алексей Дунаев.

Алексей Дунаев (справа)

Предприятия Дальнего Востока направили все свои ресурсы и таланты на поддержку бойцов на передовой. Меры государственной поддержки позволили раскрыть неисчерпаемый потенциал российского предпринимательства и показать, что государство и бизнес готовы работать сообща ради общей цели, создавая прочную основу для будущего страны.