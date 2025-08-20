Наблюдать за выступлениями европейских политиков на публичных общественно-политических мероприятиях — ни с чем не сравнимое удовольствие.

Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Безупречные, сшитые по мерке костюмы, холодно-надменный взгляд властителей судеб миллионов сограждан, грозно сдвинутые брови, символизирующие бесстрашие перед коварной Россией и стремление до последней капли украинской крови отстаивать идеалы либеральной демократии и миропорядок, основанный на пресловутых правилах…

Но стоит отцам и матерям Европы оказаться в присутствии взбалмошного и непредсказуемого президента Трампа, как с них тут же слетает вся спесь и они мгновенно превращаются в трясущихся от страха мальчиков и девочек, нашкодивших в школьной столовой и вызванных по этому поводу в кабинет директора.

Все они видели в феврале, что происходит с теми, кто вздумает перечить Дональду Трампу в Белом доме. И никому из них не хотелось оказаться на месте Владимира Зеленского.

Пока европейские СМИ создают образ ответственных, влиятельных лидеров континента, тот окатывает их дипломатическим презрением.

Пантеон придворных льстецов

Многие обратили внимание, что европейскую делегацию 18 августа принимал не сам Трамп, а всего лишь начальник службы протокола Белого дома Моника Кроули. На языке дипломатии это действительно оскорбление: согласно протоколу, президент США обычно сам приветствует глав государств и правительств.

Если это не было обычным ляпом организаторов и Трамп действительно хотел показать европейцам их истинное место за столом переговоров — это получилось у него просто блестяще.

Список гостей от европейской делегации был впечатляющим: помимо президента Украины Владимира Зеленского, приглашение Трампа приняли канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и, конечно же, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Все они в той или иной степени уже принесли Трампу вассальную присягу в ходе предыдущих личных встреч.

Рютте со своим незабвенным «папочкой Трампом» и славословиями a la «Вы летите к очередному большому успеху. Европа будет тратить деньги по-крупному, как и положено, и это будет вашей победой», пожалуй, занимает безусловное первое место в пантеоне придворных льстецов.

Урсула, безропотно сдавшая Трампу все общеевропейские интересы в ходе личной встречи, берет серебро.

Впрочем, будем справедливы: те критики, которые находят низкопоклонство Рютте и фон дер Ляйен постыдным, пожалуй, не в полной мере осознают политическую реальность 2025 года.

А вот бронзу по праву заслужил Зеленский, очевидно, хорошо усвоивший февральский урок с недопустимостью оливковых свитеров на формальных приемах в Белом доме и представший пред очами Трампа в несколько своеобразном черном похоронном костюме без галстука.

Как пояснил в интервью NV украинский дизайнер Виктор Анисимов, как оказалось, разработавший на заказ целую коллекцию одежды черного цвета, на киевском госте был не пиджак, а форменная куртка из смеси льна и вискозы с накладными карманами в эстетике милитари.

Но по-английски данный элемент гардероба называется field jacket, или «полевая куртка», — формальная военная или полувоенная одежда особого покроя. Ее влияние на культурную жизнь Америки сложно переоценить: в полевых куртках ветеранов Вьетнама формировалось протестное антивоенное движение в США второй половины прошлого века.

В 1971 году лейтенант Джон Керри, впоследствии ставший кандидатом в президенты, вернулся с войны и решил сделать все, что в его силах, чтобы протестовать против нее.

Керри прославился тем, что носил полевую куртку во время встреч с прессой и общественностью, кстати, попутно укрепив ее статус как символа антивоенного, а не военного движения.

Однако если полевая куртка на ветеране Вьетнама Керри или френч военного образца на награжденном ветеране англо-бурской войны Черчилле смотрелись достаточно органично, то ее черный вариант, да еще и на человеке с бэкграундом профессионального комика, несколько раз профессионально «откосившего» от армии, у понимающих людей не вызвал ничего, кроме смеха.

Впрочем, в Белом доме, похоже, на этот раз не были настроены на конфронтацию из-за формальностей гардероба украинского лидера и милостиво ограничились тем, что отметили в облике Владимира Зеленского явные перемены к лучшему.

Пусть похоронная полевая куртка и неформальный костюм, однако даже она — шаг вверх в таблице элегантности.

«Не могу поверить! — воскликнул Трамп при виде Зеленского. — Я вижу, вы переоделись. Посмотрите на себя! Мне это нравится!» Если украинский лидер и уловил иронию в словах старшего товарища, то, наученный горьким опытом, благоразумно решил промолчать.

В психоэмоциональном плане с визитером также провели неплохую работу над ошибками.

Если в феврале Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс обвиняли его в недостаточной благодарности Америке, то 18 августа Зеленский в Белом доме рассыпался мелким бесом, поблагодарив Трампа 11 раз всего за 4,5 минуты.

В ходе переговоров Зеленский в лучших традициях североамериканских законов мелодраматического шоу решил надавить на «пожалейку» американской аудитории и передал Мелании Трамп письмо от своей жены Елены.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вашу жену, первую леди США, которая отправила письмо Путину о наших детях, похищенных детях», — сказал Зеленский со скорбным выражением лица, продемонстрировав, что сам этого письма не читал.

Первая леди США не опустилась до пересказа фейка украинской пропаганды. Ни о каких похищениях детей в письме не упоминается. Послание выдержано в трогательном миролюбивом духе советской песни о том, что «должны смеяться дети и в мирном мире жить», с чем ни один нормальный человек не станет спорить.

Впрочем, разительные перемены в мимике и мгновенный переход из одного психологического состояния в другое уже много лет являются отличительными чертами украинского лидера. Пустив скорбную слезу о детях, спустя секунду Зеленский уже улыбался, объясняя Трампу, что письмо адресовано не ему лично.

Гвоздём по стеклу

После того как встреча Трампа и Зеленского закончилась и началось коллективное обсуждение проблем Украины в компании европейских старейшин, стало проясняться распределение ролей глав государств и правительств, входящих в состав делегации.

Финского президента Стубба, например, пригласили присоединиться к компании из-за его спортивного бэкграунда. Говорят, что парень — неплохой гольфист, что позволило ему на личной встрече найти общий язык с Трампом, также обожающим этот спорт.

Дружелюбное лицо за переговорным столом, даже если это лицо Стубба, несколько отличающееся от канонических определений мужской красоты, несомненно можно рассматривать как +1 к настроению главы Белого дома.

Похожая задача была возложена и на итальянского премьер-министра Джорджу Мелони.

Та не скрывала благоговения перед американским лидером и, видимо, поэтому в ходе встречи дико вращала глазами, время от времени издавая вздохи восхищения и поднимая очи к потолку.

Плюс Мелони была нужна для соблюдения некоего гендерного паритета: кроме нее, из женщин за столом присутствовала лишь глава Еврокомиссии.

А вот Фридриху Мерцу и Эммануэлю Макрону достался самый трудный участок.

Двое парней ступили на чертовски тонкий лед и должны были высказывать мысли, способные вызвать раздражение американского президента.

Так немецкий канцлер рискнул заявить, что не может представить себе мирные переговоры без прекращения огня: этот вариант Трамп отверг после переговоров с Путиным.

«Когда Мерц заявил обратное, улыбка медленно сползла с лица Трампа», — пишет The New York Times, которая описывает возникшую ситуацию как неприятную, как звук «гвоздя, которым скребут по классной доске». Но как только хозяин Белого дома прояснил свою позицию по поводу прекращения огня, больше критических моментов не возникало.

Не было заметно улыбки на лице Трампа и после подключения к дискуссии французского президента, произнесшего пафосную речь о необходимости предоставления гарантий безопасности для Украины.

Однако к концу дня «интенсивный курс Трампологии», как охарактеризовала кривую обучения европейцев газета The New York Times, похоже, принес свои плоды. После встречи президент США положительно отозвался о ней и написал в социальных сетях: «У меня была очень хорошая встреча с уважаемыми гостями».

В конце концов, он любит исторически уникальные моменты, когда он сам оказывается в центре внимания. Тот факт, что вся Европа устремилась в Вашингтон, чтобы сопровождать его переговоры с Владимиром Путиным по Украине, наверняка потешил трамповское эго.

Да и, по мнению канцлера Мерца, которое можно приравнять к коллективному европейскому мнению, «ожидания от саммита не только оправдались, но и превзошли себя».

Похоже, европейцы нашли к Трампу нужный подход: лесть, согласие и избегание тем, неприятных для американского лидера, насколько это возможно.

Однако только время покажет, что окажется более предпочтительно в глазах президента США — стройный хор европейских льстецов или магия обаяния Путина.