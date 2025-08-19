Воспитательный момент в Белом доме: примерно так можно охарактеризовать события прошедшего дня в Вашингтоне с приездом Владимира Зеленского и представителей европейского истеблишмента на приём к Дональду Трампу.

Иван Шилов ИА Регнум

Ключевую роль сыграли даже не сами переговоры, в ходе которых мало что нового было упомянуто. А сам символизм встречи, который должен был закрепить первенство повестки Трампа и необходимость европейцев с украинцами принять её как должное.

Лоббисты Киева и европейские ястребы оказались в состоянии полнейшего замешательства после саммита России и США на Аляске. Они толком не понимали, чего им теперь ждать от американского президента.

Столкнулись же они с резким давлением со стороны США, которые начали вполне открыто навязывать свои условия мирного урегулирования Киеву и европейским столицам. Это во всей красе и проявилось по итогам встреч в Белом доме.

Так что европейский истеблишмент явно опасался отправлять на встречу с Трампом одного Зеленского, ожидая, что украинскую делегацию попросту задавят.

Однако согласовать консенсусную фигуру среди представителей Евросоюза так и не удалось. Поэтому вместе с Зеленским скопом отправились практически все — от Эммануэля Макрона и Джорджи Мелони до Александра Стубба и Урсулы фон дер Ляйен.

Вылилось это в настоящую клоунаду, где европейским лидерам пришлось как нашкодившим школьникам дожидаться своей очереди в коридоре Белого дома на аудиенцию к Трампу — как своеобразному директору школы.

С Зеленским же прошёл отдельный переговорный трек, в ходе которого Трамп смог добиться если не всех, то многих уступок с украинской стороны.

Для начала Киев проявил готовность обсуждать фактическое, пусть и не юридическое признание своих территориальных потерь. Про границы 1991 года все уже благополучно забыли.

Пока что речи не идёт о выводе ВСУ с территории ДНР, но и здесь в будущем теоретически возможна корректировка позиции офиса президента Украины. Белый дом недоволен недоговороспособностью Банковой и хотел бы решить эти территориальные вопросы как можно быстрее, учитывая позицию России.

Одновременно Трамп уже на официальном и самом высоком уровне отказался от планов включения Украины в НАТО.

Вместо этого лоббисты Киева просят США предоставить им какие-то гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава Североатлантического альянса.

Хотя стоит иметь в виду, что данная статья совсем не гарантирует военного ответа на агрессию в отношении участников НАТО. Она даёт членам альянса право, но не обязанность использовать различные меры — вплоть до военных.

У США действительно имеются соглашения с некоторыми странами, согласно которым Вашингтон обязуются их защищать в случае конфликта. Речь идёт, например, о договорённостях эпохи Холодной войны с Японией и Южной Кореей. Однако вряд ли такого рода обязательства команда Трампа будет принимать на себя в контексте Украины.

Есть и альтернативные варианты — скажем, соглашения о безопасности с Израилем или Тайванем.

Вопреки распространённому мнению, США никогда не давали обещаний защищать Израиль в случае любого военного столкновения.

Хотя фактически Пентагон очень часто приходит на помощь еврейскому государству. Но происходит это во многом из-за активности израильского лобби. Аналогичная ситуация и с Тайванем — там имеются очень расплывчатые формулировки, которые можно трактовать каким угодно образом.

Возможно, примерно похожий сценарий будет ждать и Украину.

Кстати, Киев уже и так подписал очень много соглашений о безопасности — и с США в эпоху каденции Джо Байдена, и с Британией, Германией, Францией, Польшей и другими. Однако все они не накладывали на западные страны никаких обязательств приходить на помощь Киеву в будущем.

Довольно печально закончила своё существование и пресловутая «коалиция желающих» из числа европейских ястребов.

Убедить США предоставить им военную, воздушную и разведывательную поддержку так и не удалось. Сформировать свой собственный миротворческий корпус — слишком дорого и технически крайне сложно. Особенно в условиях, когда в Британии и Франции свирепствует острый бюджетный кризис.

Трамп в очередной раз публично пообещал продавать европейцам американское оружие, которое они затем могут использовать по своему усмотрению. И в том числе отправлять на Украину.

Однако для лоббистов Киева это в целом очень негативный сценарий. Ведь придётся стоять в общей очереди на получение дефицитных вооружений, которая занимает много лет. И конкурировать за те же системы ПВО с Израилем, Тайванем и другими союзниками США.

Для Белого дома же такая постановка вопроса — возможность снять с себя ответственность за будущее Украины и переложить её на Европу.

Приехавшим в Белый дом европейским элитариям вполне прозрачно намекают на то, что они могут сами сколь угодно долго вести противостояние с Россией. Если, конечно, хватит сил и средств.

США же продолжат сокращать своё участие в делах Старого Света. Есть вероятность начала вывода части американских войск из Европы уже этой осенью.

Отдельно стоял вопрос о необходимости проведения выборов на Украине.

Зеленского впервые заставили публично подтвердить возможность организации выборов. В Вашингтоне обсуждаются самые разные варианты переформатирования украинской политики.

Среди них — выборы в Раду, на которых «Слуги народа» теряют своё большинство. Затем же можно через различные оппозиционные Зеленскому партии утвердить новый состав кабинета министров Украины, в который набирать аппаратчиков по американской квоте. В таком случае можно будет управлять Украиной напрямую из США и в обход Банковой и Зеленского.

Но это сценарий уже на перспективу после возможного прогресса в рамках переговорного трека с Россией.

Для Белого дома в ближайшее время очевидный приоритет — попытаться найти общий знаменатель и достичь твёрдых договорённостей. А уже в дальнейшем речь будет идти о переконфигурации политической системы Украины.

Команда Трампа явно торопится, и тому есть объективные причины. В сентябре возвращается из отпуска конгресс, после чего предстоит сложный период согласования бюджетов.

Если с этим не успеть до начала октября, то правительству США будет грозить «шатдаун» или приостановка работы. Такое нередко происходило в современной американской истории и катастрофой не является, но это всё равно неоптимальный сценарий.

Поэтому Белому дому в любом случае придётся отвлекаться на очень важный для себя бюджетный процесс.

А затем, уже в октябре и ноябре, пройдут местные выборы в США, в том числе довольно знаковые электоральные схватки, например в ходе мэрской гонки в Нью-Йорке. И сразу после них стартует подготовка к предстоящим промежуточным выборам в конгресс в ноябре 2026 года.

Трамп, Джей Ди Вэнс и многие другие представители действующей администрации перейдут в электоральный режим. Они будут разъезжать по штатам, выступать с речами и мобилизовывать электорат. Вопросы внешней политики начнут потихоньку отходить на второй план.

Так что окно возможностей у Трампа начнёт закрываться уже в следующие несколько месяцев. Нужно успеть заключить как можно больше международных соглашений за короткое время, ведь потом работать будет намного сложнее.

Получится ли это у Трампа или нет, покажет время. Но ясно одно — давление на Украину и Европу в ближайшее время обещает быть колоссальным.