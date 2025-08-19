В Румынии еще с 4 августа объявлена чрезвычайная ситуации в сфере поставок сырой нефти, и, как сообщает румынское издание G4Media. ro, официальные официальные лица считают его причиной «гибридную военную операции» России.

Иван Шилов ИА Регнум

В рамках проблемы минэнерго дунайско-карпатской республики было вынуждено санкционировать использование из аварийных запасов 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива.

А причиной ЧС стало прекращения нефтяного экспорта из Турции, который в свою очередь остановился из-за попадания коррозионных веществ в нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Правда, румынские чиновники подрывают свою же гипотезу о «русской диверсии» выкладкой, согласно которой для вывода из строя 1700-километрового нефтепровода, находящегося в управлении британской компании BP, потребовалось бы закачать в него несколько танкеров с хлором.

Тем не менее масштаб урона, понесённого румынской экономикой, ещё предстоит оценить. И, скорее всего, он выразится не только в упущенной прибыли нефтеперерабатывающего завода «Петробразь».

Часть загрязнённой азербайджанской нефти попала в нефтепроводную систему Румынии и достигла вышеупомянутого НПЗ — крупнейшего предприятия своей отрасли на Юго-Востоке Европы. Заводу грозит аварийная остановка на месяцы, подобно той, что произошла в 2019 году на Мозырьском НПЗ из-за попадания на него «грязной» нефти. Всё это неминуемо сказаться на стоимости прежде всего бензина и дизтоплива.

Но энергетические проблемы Бухареста, когда авария на предприятии приводит к ЧП национального масштаба, обусловлены не только мнимыми кознями русских, но и вполне конкретными директивами Брюсселя.

В рамках политики сокращения государственных расходов, которую нынешнее румынское правительство проводит по настоянию ЕС, были отменены верхние предельные тарифы на энергоресурсы.

Это уже привело к среднему росту счетов на электроэнергию с 1 июля по сравнению с июнем 2025 года на 61,5%. В отношении бытового газа предельные тарифы пока ещё продолжают действовать, но их срок истекает в марте 2026 года.

Национальный институт статистики Румынии видит такую тарифную политику одной из главных причин резкого роста инфляции. Всего за месяц её уровень прибавил сразу 2,7 процентных пункта, достигнув к августу общегодового показателя в 8%.

Наряду с удорожанием энергоресурсов инфляцию разгоняет и рост налогового бремени.

Под нажимом еврочиновников увеличены ставки НДС, акцизных сборов, налогов на капитал. Растут взносы на социальное страхование, пенсионные же выплаты и зарплаты в государственном секторе, напротив, заморожены.

Мэрии румынских городов этим летом уже проводили предупредительный протест против запланированного кабинетом министров сокращения расходов на содержание местных администраций. Но он явно меркнет на фоне вероятного срыва нового учебного года в связи массовой забастовкой педагогических работников, намеченной на сентябрь.

Министр просвещения республики Даниел Давид без обиняков заявляет, что в бюджете системы образования просто нет средств для выплаты зарплат и стипендий на весь учебный год. Существующий дефицит румынское правительство намерено сократить за счёт повышения педагогической нагрузки, урезания стипендий и сокращения сети образовательных учреждений.

«Под нож» пущена и «святая святых» государственного администрирования — инфраструктурные проекты. Министр инвестиций Драгош Пыслару сообщил на минувшей неделе о готовящейся приостановке всех проектов, степень реализации которых не превышает 30%.

Это неизбежно приведёт к сокращению европейских инвестиций, поскольку ассигнование крупных проектов по линии ЕС, как правило, увязано с софинансированием из местных источников.

Впрочем, Еврокомиссия и сама вынуждена экономить.

Много вопросов в Румынии вызвал фактический перенос Евросоюзом реализации на 2040 год соединения автомагистрали А8 в восточной части страны с дорожной сетью Республики Молдова.

Предпосылки введения нынешнего режима жёсткой экономии формировались несколько лет, пока у власти находилась коалиция Национал-либеральной (НЛП) и Социал-демократической (СДП) партий. Ценой резкого наращивания социальных обязательств государства они стремились продлить свой контроль над правительством, несмотря на рост протестных настроений. И судя потому, что их представители продолжают занимать большинство министерских постов, такой подход оказался вполне адекватным.

Правда, негативным следствием такой политики стал большой бюджетный дефицит.

Как заявил на днях помощник президента Румынии Раду Бурнете: «Треть всех расходов румынского государства в настоящее время должна поступать из займов. Мы не можем позволить себе потерять доступ к международным рынкам, которые с трудом дают кредиты, когда у тебя дефицит 9% и нет признаков, что он сократится».

Неоднозначность сложившейся ситуации состоит в том, что лидеры Румынии ещё год назад прекрасно понимали, что не обеспеченные доходами бюджетные траты чреваты осложнениями.

Экс-министр финансов Марчел Болош в августе 2024 года докладывал бывшим президенту, премьер-министру и спикеру парламента, что казна не в состоянии покрыть «предвыборного» повышения пенсий и зарплат. Однако на фоне роста популярности оппозиционных «суверенистов» правящие политики предпочли не портить настроение электорату повышением налогов, на котором настаивал минфин.

Приближающейся осенью, после завершения парламентских каникул главной темой румынской политики станет обсуждение нового (второго) пакета мер экономии.

Глава правительства Румынии Илие Боложан уже заявил, что в его рамках местные налоги поднимутся сразу на 70%. Будут рассмотрены и другие болезненные механизмы.

На этом фоне растут евроскептические настроения и недоверие к «системным» политикам.

Рекордно высокого уровня достигла популярность крупнейшей оппозиционной партии — «Альянса за объединение румын» (AUR). Последние социологические опросы показывают, что на парламентских выборах «Альянс» готовы поддержать более 40% избирателей. Тем самым националисты-евроскептики становятся самой рейтинговой политической силой.

Лидер AUR и «серебряный призёр» недавней президентской гонки Гергие Симион заявляет, что осенью «неизбежно» формирование новой правящей коалиции на основе его партии и социал-демократов. По его мнению, это произойдёт в силу отклонения парламентом второго пакета мер сокращения госрасходов.

В качестве главного условия альянса с СДП Симион выдвигает назначение на пост премьер-министра экс-кандидата на пост президента и неформального лидера «суверенистов» Кэлина Джеорджеску, у которого фактически украли заслуженную победу.

Вот только дать однозначный ответ на это предложение лидеры СДП пока не могут, поскольку до готовящегося съезда партия управляется временно исполняющими обязанности. В обезглавленном состоянии она отказалась после ухода в отставку с поста её лидера бывшего премьера Марчела Чолаку, занявшего лишь третье место на отменённых ноябрьских выборах президента в 2024 году.

Так что избрание нового руководства социал-демократов и выбор ими политических партнёров станет ключевым событием осени, за которым будет наблюдать вся страна.

Принимая во внимание восприятие многими СДП как продолжательницы Румынской коммунистической партии, можно заключить, что, несмотря на все изменения в бухарестской политике за последние 35 лет, её продолжают определять элиты, использующие социалистическую риторику.

Впрочем, как и при Николае Чаушеску, животрепещущей остаются проблемы большой закредитованности румынского государства и оздоровления государственных финансов за счёт роста налогового бремени.

В 1989 году это закончилось «антикоммунистической революцией» и свержением «гения Карпат». Найдут ли выход румыны, чтобы не платить по долгам своего государства в этот раз, покажет ближайшее время.