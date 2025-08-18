В Сирии второй месяц бушуют пожары, спровоцированные экстремальной жарой.

Иван Шилов ИА Регнум

По состоянию на середину августа площадь территорий, так или иначе пострадавших от огня, превысила 2700 квадратных километров (примерно 1,5% территории страны).

И хотя властям, судя по всему, постепенно удается взять огненный вал под контроль, просчеты в ходе проведения спасательной операции рискуют ухудшить и без того неблагоприятную внутриполитическую обстановку и создать новые точки напряженности.

Поскольку «масла в огонь» подливают и те, кто хочет с помощью целенаправленных поджогов и уничтожения основы существования христианского населения вытеснить его, не считаясь с последствиями содеянного.

Огонь идет

Первые очаги пожаров были замечены в начале июля в гористой приморской провинции Латакия.

Тогда, благодаря ветреной погоде, огонь за несколько суток успел распространиться на территории свыше 10 тысяч гектаров и создать угрозу сразу нескольким крупным населенным пунктам, включая столицу провинции.

Позже огонь перекинулся на провинции Тартус и Хама, уничтожив порядка четверти местных посевов. От стихии пострадали более пяти тысяч человек — преимущественно фермеров.

Примечательно, что помощь жителям побережья от официального Дамаска запоздала на несколько дней.

Власти потратили много времени на разработку операции и оценку ресурсов, которые могут на нее потребоваться. При этом уже на месте выяснилось, что расчеты оказались неправильными, а число сил — недостаточным для борьбы со огнём.

В итоге в течение большей части июля инициатива была на стороне стихии. Даже когда к борьбе с огнем подключилась соседняя Турция.

Сегодня ситуация, на первый взгляд, складывается чуть лучше: по данным министра по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Раеда ас-Салеха, основной очаг возгораний по-прежнему находится в Латакии, но его масштабы уменьшились в несколько раз.

Кроме того, удалось остановить движение огня в Хаме и потушить все крупные пожары в районе Тартуса.

В борьбе со стихией задействовано более полусотни пожарных расчетов, дополнительно привлечены сирийские военные и ополченцы, а также добровольцы из числа местных жителей.

Как отметил губернатор Латакии Мохаммад Осман, в некоторых случаях совместная работа пожарных и местных жителей помогала «переломить ситуацию» в пользу людей — например, отстоять от огня город Кесаб, населенный преимущественно армянами.

Подлить масла

Далеко не все пожарища в Сирии имеют природное происхождение — часть очагов создается намеренно, чтобы ускорить распространение стихии.

Так, например, террористическая группировка «Сарая Ансар Ас-Сунна» (запрещена в РФ) с середины июля ведет систематический поджог сухой травы и кустарников в прибрежных провинциях Сирии, в непосредственной близости от населенных пунктов.

Основной целью «огневых атак» являются поселения алавитов — руководство группировки не скрывало, что стремится изгнать данное меньшинство с мест проживания и нанести ему максимальный ущерб.

Аналогичную тактику стали применять и активизировавшиеся после падения режима Башара Асада боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Последние организовывали поджоги не только в местах проживания алавитов, но также в районах пребывания друзских, курдских и шиитских меньшинств. Для этих целей террористами даже был создан сводный отряд «пироманов», отвечающий за организацию поджогов.

Помимо декларируемой радикалами цели по «очищению огнем» сирийской территории от «отступников», контролируемые поджоги решают еще одну задачу — создать дополнительное давление на Дамаск и заставить новые власти тратить больше ресурсов на купирование катастрофы.

Это, в свою очередь, еще больше усиливает взаимное напряжение между новыми сирийскими властями и этнорелигиозными меньшинствами.

Новая напряженность

С учетом непростой внутриполитической обстановки в Сирии, любая ошибка властей — будь то отказ в тушении или несвоевременное выделение компенсаций — чреваты новыми народными волнениями. Особенно в тех районах, где новых управленцев и без того не очень жалуют.

Показателен пример упомянутого ранее Кесаба.

Несмотря на то, что сирийские власти заявляют о своем значительном вкладе в ликвидацию пожаров, местные жители опровергают участие правительственных сил в тушении.

Например, настоятель христианской общины Кесаба отец Есаи Эортекян, пользующийся в поселении большим авторитетом, заявил, что Дамаск под разными предлогами проигнорировал многочисленные запросы о помощи, в результате чего борьбой со стихией занималась исключительно местная молодежь.

Досталось и губернатору Осману, который ранее рапортовал об успешном сотрудничестве с армянской общиной.

По заявлениям жителей Кесаба, наместник Дамаска саботировал борьбу со стихией в районе проживания армян, раз за разом перенаправляя пожарные расчеты в другие районы Латакии. В результате этого армянские населенные пункты Экизолух, Дюзагач и Эскиуран, находившиеся вблизи Кесаба, серьезно пострадали от пламени. С учетом того, что вместе с домами выгорели также посевы и оливковые рощи, местные увидели в этом признаки притеснения и даже геноцида.

Пример армянского меньшинства в данном случае не уникальный. С аналогичными жалобами ранее выступали и другие общины, проживающие в охваченных огнем районах. То тут, то там сообщалось о бездействии правительственных пожарных, о самовольном блокировании трасс или порче оборудования.

Сеть заполонили кадры, как сотрудники сирийского министерства по чрезвычайным ситуацям якобы сливают воду в почву вместо борьбы со стихией или отказываются выезжать на вызов в «чужие» селения.

В некоторых случаях это привело к укреплению самостоятельности отдельных меньшинств.

В частности, взять дело в свои руки решили жители курдской автономии в Сирии (так называемая «Рожава»). Когда обращения к Дамаску ничего не дали, сформированные Рожавой пожарные расчеты организовали тушение в западных районах Сирии. Причем в некоторых случаях курдским спасателям приходилось выезжать на место в сопровождении автоматчиков — из-за риска стычек с силами безопасности нового режима в «закрытых» районах.

Раздор на фоне стихии между Дамаском и Рожавой чреват замедлением интеграции курдских милиций в ряды новых вооруженных сил. Тем более что местные политики наперебой твердят о том, что власти «бросили» их, нарушив прежние обязательства.

При этом официальный Дамаск склонен преуменьшать масштабы проблемы, называя случаи саботажа «единичными», а жалобы меньшинств — «преувеличенными». Что, впрочем, никак не способствует разрядке ситуации.