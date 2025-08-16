Больше всех из украинских говорящих голов, на все лады объяснявших, что «на самом деле» думает Трамп, хочет Путин и получит Украина, отличился легендарный «продавец пирамидок» Дмитрий Гордон.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Накануне аляскинской встречи он появился в очередном эфире с сенсационным заявлением: «Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра война закончится». Правда, в этот раз на всякий случай он оговорился, что в прошлый раз прогноз не сбылся.

В упомянутый «прошлый раз» шуму было куда больше: в декабре 2024 года Гордон тоже пообещал, что «горячая фаза войны закончится в этом году», Россия потерпит военное поражение и по итогам визита Зеленского в США случится нечто, что «перевернет всю историю войны и положит Россию на лопатки».

И на примере этого отдельно взятого персонажа можно в целом судить о способах мышления украинского политикума и «экспертного сообщества», которое теперь объясняет, почему все пошло не так. А ненавистный им Путин «добился своего».

«Встреча завершилась без результатов, на которые рассчитывали Украина, Европа и США — соглашения о прекращении огня нет. И хотя американский президент оценил встречу на «10 из 10», западные медиа считают, что это было позором для Штатов.

Журналисты, которые работали в поле, рассказывали: сложилось впечатление, будто Путин пришел, продавил свою позицию и ушел», — констатирует авторитетное в прошлом издание «Зеркало недели».

Так что, по утверждению записных украинских патриотов, на борту президентского борта, улетавшего в Москву, медведи радостно танцевали под балалайку. Поскольку 15 августа США, как предполагалось, должны были выйти из переговорного процесса, услышав отказ от немедленного прекращения огня, и перейти к силовым действиям.

«Передать ВСУ максимум оружия, ввести санкции против Москвы, такие, чтобы у них не осталось денег даже на заправку борта номер 1, да и западных деталей для этого борта, стать рядом с Украиной, а не за ее спиной.

А так шансы, что при Трампе война перерастет на другие страны НАТО, вырастают, — льет боль своей души нардеп от «Евросолидарности», бывшая первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко. — Европа должна немедленно проснуться. Коалиция решительных — это действия, а не красивое название. Действий очень не хватает».

Особенно таким, как Геращенко, запала в душу красная ковровая дорожка к трапу путинского самолета.

Поскольку показной жест уважения к президенту России (а также тот факт, что стелили ее солдаты армии США) означает, что он не изгой и что его не вызывали в Анкоридж на показательную порку. И уж тем более не стали бы арестовывать «как международного преступника», к чему накануне встречи хором призывали украинские соцсети.

Общее резюме — монолитная позиция Запада разрушена, Путин добился своего, Трамп унижен и ему теперь все будут припоминать эту дорожку «после очередной бомбардировки Украины». Хотя кто такие эти «все» — вопрос, очевидно требующий конкретизации.

Вдобавок ко всему Трамп признал, что результатом переговоров стала его «договоренность» с Путиным об обмене территориями между Украиной и Россией — несмотря на публичные обещания об этом не говорить.

Для Украины всё это — тяжелый удар, и теперь главная задача комментаторов — разжевать, почему всё, конечно, плохо, но не катастрофично.

Тем более что власти пока тянут паузу с оценкой ситуации. Неприглашенный на Аляску Владимир Зеленский лишь подчеркнул, что поддерживает предложение Дональда Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — США — Россия, поскольку наиболее важные и чувствительные вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров.

Подробности будут обсуждаться теперь уже на встрече с самим Зеленским в Вашингтоне 18 августа, так что его пресс-служба отделалась общими фразами вроде: «продолжается координация общих позиций Украины вместе со всеми партнерами». А также дана консолидированная позиция с европейцами, где все еще раз сообщили, чего именно они хотят.

«Другой важный результат переговоров — на этот раз выгодный Киеву — это политическое решение о том, что Украина должна получить гарантию безопасности от США. С начала работы в должности Трамп отстаивал позицию о том, что мирные договоренности не должны включать какого-либо участия или роли США в обеспечении дальнейшей безопасности Украины. Мол, это европейские дела и заниматься ими должна только Европа, — тщательно разъясняет одно из главных грантовых медиа «Украинская правда». — Эта позиция начала меняться только в последние дни. <…> А после переговоров с Путиным этот тектонический сдвиг, похоже, зафиксирован окончательно. Трамп в интервью Fox News снова подтвердил эту готовность и подчеркнул, что этот элемент мирного плана уже согласован с Россией».

Каким образом это сформулировано и где — сказать трудно, поскольку приведенный тезис тоже является чистым проявлением сублимации: найти «перемогу» там, где ее нет. Никакой конкретизации статуса Украины в сфере безопасности сделано не было. Фактически лишь дан пас киевскому режиму, который должен теперь предпринять нечто, облегчающее устранение первопричин конфликта и дающее реальную подвижку к миру.

Очевидно, за конкретизацией задачи Зеленский и мчит за океан после того, как две высокие договаривающиеся стороны выжали из своей встречи максимум возможного. И якобы существующее предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе, которое должно продолжаться до трехсторонней встречи, в Офисе президента Украины тоже не подтвердили.

Такая необычная растерянность случилась и потому, что Путин и Трамп создали для Украины куда большую проблему в политическом плане, чем та, на которую напирают «эксперты». А именно невозможность слить и исказить содержание переговоров.

В эфир попадает лишь то, что Белый дом решит раскрыть сам, и европейские лидеры, выражая формальную солидарность с украинцами, о содержании сделки, которую им озвучили, молчат.

«Если европейские лидеры получат от Трампа мирный план, то даже частичное согласие на него отдельных членов проукраинской коалиции развалит ее всю и существенно снизит возможности Украины для обороны.

Впереди «сложные решения», которые станут политическим самоубийством для Зеленского и «Слуг Народа» с сателлитами из ОПЗЖ, «Голоса», «За Майбутне» и «Довиры» (этим всем сбежать точно не удастся)», — зловеще пророчит из Лукьяновского СИЗО нардеп Александр Дубинский.

На самом деле официальные позиции России и Украины относительно мирного урегулирования полностью совпадают в том, что «нужен прочный долгосрочный мир, а не временная передышка перед новой войной». То есть обе страны декларируют желание заключить полноценное мирное соглашение.

Полное непонимание существует только в связи с, опять же, завышенными требованиями украинской стороны, которая продолжает позиционировать себя как хозяина положения. Киев требует высшего уровня гарантий безопасности (что и показывает цитата из «Украинской правды»), гарантий реализации западного и европейского вектора развития страны, возмещения Россией ущерба и категорически отрицает отказ от части территории.

Но если первые два пункта зависят только и исключительно от доброй воли Запада (переставшего быть коллективным), то любой мирный договор с Россией так или иначе касается проблемы границы двух стран, ее делимитации и демаркации.

Формальное сохранение статуса союзника и «части западного мира» не такая уж большая проблема, Украина уже 30 лет стремится в ЕС и НАТО и с таким же успехом может делать это еще столько же.

А вот признание за Россией контроля над территориями — это катастрофа для власти, которая планирует и дальше остаться у руля. Абсолютно в любом раскладе — с заморозкой линии фронта, с разменом, с выводом войск или с их уничтожением и признанием «ситуации на земле» по факту.

Из чего можно сделать довольно простой вывод: фантастические ожидания от встречи на Аляске сводились к традиционному украинскому расчету на то, что кто-то решит проблемы Украины без неё. В режиме очередного чуда.

Однако запас чудес киевским режимом очевидно исчерпан. Ненавистная им красная дорожка показала, что расчет на аннигиляцию России был тщетным и решения предстоит принимать самостоятельно.

А они означают конец текущего режима и переформатирование украинской системы власти — так или иначе.