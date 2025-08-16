Владимир Путин и Дональд Трамп наконец-таки встретились друг с другом, сделав это вопреки негативному фону в мейнстримных медиа и глухому вою обиженных лидеров Старого Света, раздающемуся из европейских столиц.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта Анкориджа

Европейцам до боли обидно, что их никто не воспринимает всерьез, а некогда могучая Европа стремительно утрачивает статус субъекта мировой геополитики, постепенно превращаясь в ее объект.

Европейцев можно понять и даже в какой-то мере им посочувствовать, однако, читая материалы СМИ Германии, Великобритании, Франции и США, очень сложно избавиться от ощущения, что их содержание — это не серьезная политическая аналитика, а гневно-обиженный пасквиль стареющей куртизанки, брошенной бывшим возлюбленным ради более молодой и привлекательной особы.

Политики и эксперты довольно единодушны в своих оценках: отсутствие моментальных результатов они считают разочаровывающим, и большинство комментаторов полагают, что Владимир Путин вышел со встречи более сильным.

В Германии бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер констатирует успех Путина: «Никакого реального прогресса — явно 1:0 в пользу Путина и никаких новых санкций. Путин получил свою красную дорожку с Трампом, но Трамп не получил ничего. Как и следовало ожидать, не было ни перемирия, ни мира. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование».

Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене также считает, что позиции России после Анкориджа явно укрепились.

«Путину не нужно было соглашаться на немедленное прекращение огня, но, следовательно, не будет и ужесточения санкций, о котором объявил Трамп. Путину было позволено повторить свои максимальные требования на пресс-конференции с Трампом», — в ярости комментирует Масала.

Теперь, по его мнению, Путин может с успехом продолжать давить украинские силы по всей линии фронта под аккомпанемент заявлений Трампа о том, что это европейцы своей политикой спровоцировали Киев начало войны, а сейчас не желают способствовать ее прекращению.

Заместитель главы парламентской фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген также считает Владимира Путина победителем встречи, поскольку российский лидер сумел избежать взятия на себя жестких обязательств о прекращении огня на Украине.

«Путин несомненно вышел победителем из саммита, получив от президента США немыслимый в последнее время дипломатический импульс и вновь сумел отговорить Трампа от его угроз санкций», — резюмировал Рёттген.

Эксперт по международным делам ХДС, бывший полковник бундесвера и по совместительству известный разжигатель милитаристских настроений Родерих Кизеветтер в субботу нацепил виртуальный траур.

«Никакого перемирия и никаких серьезных последствий. Вместо этого есть приглашение Трампу в Москву. Это находится в вопиющем противоречии с недружелюбным приемом Зеленского в Белом доме», — горестно восклицает Кизеветтер, которого не без оснований обвиняют в русофобских настроениях.

Эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Штегнер настроен гораздо более позитивно. По мнению Штегнера, разговор президентов остается самой большой надеждой на то, конфликт в Европе может закончиться уже в ближайшем будущем.

Штегнер при этом вскользь упоминает, что поставки оружия и жесткая риторика пока что не произвели на Кремль особого впечатления.

Возможно, дипломатией можно добиться большего, как бы намекает один из авторов пресловутого Манифеста левого крыла СДПГ к правительству, в котором Штегнер и его коллега по партии Рольф Мютцених пытались призвать новый кабинет министров отказаться от агрессивно-милитаристской риторики в отношении России и сконцентрироваться на поиске дипломатического решения российско-украинского конфликта.

Политик от «зеленых» Сара Нанни с присущей всем представителям этой партии наивностью раскритиковала то, что Трамп не хочет использовать свою власть для установления мира в Европе.

«Последние несколько часов показали это очень четко, и это должно быть тревожным сигналом для остального Запада», — сказала представительница парламентской группы «зеленых» в бундестаге по вопросам политики безопасности.

Нанни также считает Путина абсолютным победителем саммита. Российский лидер, по мнению «зеленого» политика, теперь может продолжать затягивать конфликт на Украине, что приведет к новому хаосу и беспорядкам в Европе.

Видимо, Нанни имеет в виду, что общественность европейских стран, недовольная многомиллиардными траншами на помощь Украине и масштабными инвестициями в сектор ВПК в ущерб инфраструктуре и социальной сфере, может начать задавать своим правителям неприятные вопросы.

Ян ван Акен, председатель партии Die Linke, полагает, что президент США не заинтересован в поддержке Украины и считает, что теперь европейцы должны попытаться найти решение без участия Вашингтона.

Европейский политик от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне Европарламента также считает Владимира Путина «явным победителем» саммита на Аляске: «Делец Трамп расстелил для него красную дорожку на Аляске, но вернулся без сделки».

По мнению Штрак-Циммерманн, после саммита в Анкоридже единство и солидарность Запада были «выброшены на помойку».

В США внешнеполитическим успехам своего президента радуются тоже далеко не все. Так, например, лидер меньшинства демократов в Сенате США Чак Шумер подверг встречу резкой критике, тоже не забыв упомянуть красную дорожку.

Одиозный Линдси Грэм заявил, что «с осторожным оптимизмом смотрит на то, что эта война закончится задолго до Рождества». Он считает, что трехсторонняя встреча между Трампом, Путиным и Зеленским имеет смысл.

А если она не состоится, президент Трамп, по мнению сенатора, сможет, наконец, ввести в действие драконовские санкции, предложенные самим Грэмом, которые затронут покупателей основных экспортных товаров России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидаемо призвал давление на Россию не ослаблять. США и Европа, по мнению Макрона, мечтающего о ренессансе «золотого века» Франции, но не способного решить даже свои семейные проблемы, должны продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока «не будет достигнут стабильный и прочный мир, уважающий права Украины».

Впрочем, хозяин Елисейского дворца по собственному обыкновению добавил, что документ, подтверждающий мир, должен быть надежно зафиксирован механизмом международных гарантий, ведь это, как он говорит, Россия а вовсе не Франция и Германия «за последние 30 лет неоднократно нарушала международные обязательства».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил полное удовлетворение встречей Путина и Трампа: «В течение многих лет мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы отказывались от сотрудничества и посылали друг другу послания. Теперь с этим покончено. Сегодня мир безопаснее, чем вчера».

Кстати, Венгрия — одна из немногих стран, искренне радеющих за мирное решение российско-украинского конфликта. Помимо риторики венгерских политиков, это проявляется и в абсолютной аполитичности населения. Например, на улицах Будапешта мирно соседствуют вывески на русском и украинском языках.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр обороны Чехии Яна Чернохова оказались настроены весьма воинственно. Оба политика призывают к усилению антироссийских санкций и продолжению давления на Россию.

По странному убеждению отдельных деятелей стран ЕС, с Россией можно вести конструктивный диалог только с позиции силы. Причем отмечена интересная закономерность: чем меньшее влияние на международные отношения имеет страна, тем воинственнее звучат заявления ее политиков.

Президент Финляндии Александр Стубб поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот «проинформировал» его и других глав европейских государств и правительств «о переговорах на Аляске».

«Сильные и надежные гарантии безопасности для Украины — важнейший элемент прочного мира», — написал Стубб, у которого, как говорят, хорошие отношения с Трампом. Стубб, как и Трамп — заядлый гольфист. Поэтому считается, что финский президент имеет на американского лидера определенное влияние, завязанное на общих интересах.

В целом, несмотря на признание успеха России на переговорах, общий посыл продолжающей разжигать конфликт Европы остается неизменным — России не стоит доверять, на нее необходимо продолжать оказывать санкционное давление, а Украину нельзя оставить без дальнейшей военной поддержки.

Всё в хорошо известных традициях нарративного мышления, от которого так страдают европейские страны, испытывающие фантомные боли от утраты статуса великих держав.