Саммит на Аляске закончился уникальным образом. Противники Дональда Трампа в США тут же назвали саммит поражением Белого дома. Республиканцы же указывают на большой дипломатический успех в переговорах с Москвой. А представители европейского и украинского лобби оказались в полной растерянности.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

С самого начала команда Трампа старалась поумерить ожидания по поводу мероприятия. Но на всякий случай вместе с Трампом на Аляску приехала очень большая делегация, включая и военно-дипломатическое крыло его администрации, и финансово-торговое. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность быстро заключить большую сделку.

Однако по итогам саммита стало очевидно, что нужна ещё большая предварительная работа до того, как можно будет сказать о нормализации российско-американских отношений.

С точки зрения драматургии процесса саммит на Аляске американская сторона постаралась провести максимально красиво.

Два президентских лайнера приземлились друг напротив друга, между ними постелили красную ковровую дорожку. Президенты России и США встретились посередине, несколько раз жали друг другу руки и уехали на бронированном кадиллаке Трампа.

Уже затем состоялись переговоры и итоговая пресс-конференция, после которой лидеры двух стран попрощались.

Изначально планировался диалог двух президентов тет-а-тет, однако от такого формата Белый дом был вынужден отказаться. Вероятно, сказались воспоминания о предыдущем саммите в Хельсинки 2018 года, после которого Трампа обвиняли в сговоре с Россией.

Переговоры прошли в формате «три на три», где в американскую делегацию входили Марко Рубио и Стив Уиткофф. Первый ответствен за общую внешнеполитическую повестку, второй же как спецпосланник занимается именно Украиной.

После этого должны были пройти встречи в расширенном формате и обед с ужином, но они не состоялись. Трамп довольно прозрачно намекнул на причины изменения формата мероприятия. Он надеялся добиться прорыва на украинском треке, после которого можно было бы вести диалог об экономике, санкциях и проектах взаимной кооперации.

Однако президент США упомянул несколько маленьких вопросов и один большой в контексте конфликта на Украине, которые пока не удалось в полной мере разрешить.

Пока остаётся лишь гадать, что это были за темы. Но можно предположить, что большой вопрос касается территориальных обменов. Не зря эта тема активно обсуждалась в западной прессе в последнее время.

Маленькие же вопросы могли касаться каких-то частных моментов — например, письма первой леди США Мелании, посвящённого судьбе украинских детей. Хотя работа в контексте воссоединения семей и так активно ведётся рабочими группами со стороны России и Украины.

В преддверии саммита команда Трампа явно надеялась показать силу в переговорах с Россией. Поэтому появлялись утечки в прессе о возможности введения новых санкций. А в небе над авиабазой на Аляске летал бомбардировщик B-2, который недавно использовался для атаки на объекты в Иране.

Однако в целом нельзя сказать, что переговорная позиция США была уж очень твёрдой. Сам Трамп показывал спешку — ему хотелось как можно быстрее добиться результатов на украинском треке.

Белый дом открыто признавал низкую эффективность антироссийских санкций. По итогам саммита не было никаких заявлений об усилении санкционного давления на Москву.

Это уже можно интерпретировать как показатель того, что провала на переговорах не случилось. Хоть и одновременно мы не увидели подвижек и в вопросе смягчения санкций.

Что же касается темы Украины, то здесь символичными стали комментарии Трампа о необходимости заставить Владимира Зеленского пойти на соглашение с Россией.

Трамп продолжает хеджировать риски и стараться представить себя арбитром переговорного процесса. В то время как именно украинское лобби предстаёт и в роли тех, кому придётся соглашаться с условиями России, и тех, на кого можно перевалить всю ответственность.

Важными в ближайшей перспективе станут контакты Трампа с Киевом и европейскими столицами. Здесь наверняка будут подниматься все сложные вопросы — территориальные и не только.

Со стороны Трампа мы наверняка можем увидеть попытку усилить давление — и на европейцев, и на украинцев. Если же последние продолжат проявлять недоговороспособность, то Трамп вполне может сделать именно их ответственными за неспособность разрешить нынешний конфликт.

При этом американский президент всё равно вряд ли будет оставлять попытки договориться о деэскалации на Украине. Ему важно представать в образе «миротворца».

И дело здесь не только в Нобелевской премии мира, к которой Трамп действительно стремится.

Он хочет показать себя первым лидером США, которому эта премия достаётся не только из-за его статуса или репутации, а за какие-то реальные дела. Играет роль и давний конфликт с Бараком Обамой. Трамп явно считает последнего недостойным нобелевки, в отличие от себя самого, которому её просто обязаны вручить в этом году или следующем.

На саммите царил «миротворческий» антураж.

Не зря даже на пресс-конференции показывались слоганы вроде «Преследую мир». Да и сам Трамп неоднократно говорил, что готов провести такой саммит именно ради повестки прекращения конфликта.

Таким образом он заранее отвечал на критику со стороны своих оппонентов, которые вновь пытались представить Трампа агентом Кремля и проводником интересов России.

Ещё в канун саммита назначенные Трампом руководители американских спецслужб выкатили документы, подтверждающие факты фальсификации данных для раскрутки «Рашагейта». Это был важный сигнал нынешним и отставным представителям разведсообщества США. Если они ещё раз попробуют так же оголтело обвинять Трампа в работе на Россию, то им придётся несладко.

Запущен и судебный процесс в отношении разведчиков времён Обамы, которые стояли у истоков «Рашагейта».

Да и в целом тема «русского вмешательства» уже давно приелась американцам. Как, кстати, и украинская повестка.

Опросы, вышедшие перед началом саммита, показали, что лишь треть американцев воспринимает украинский конфликт как затрагивающий национальные интересы США. При этом среди республиканцев твёрдое большинство выступают против дальнейшего финансирования Киева или выделения новых военных траншей. Это даёт Трампу карт-бланш в переговорах с Россией — любые соглашения будут позитивно восприняты американским электоратом.

Впереди начинаются баталии вокруг формата и площадки проведения следующего саммита.

Команда Трампа предлагает его организовать уже как трёхсторонний — с участием украинской делегации. Однако в этом случае на саммит тут же начнут проситься и европейские ястребы. Или они как минимум попытаются провести мероприятие где-нибудь поближе к Европе, чтобы постараться хоть каким-то образом повлиять на его итоги.

Кроме того, остаются вопросы и по поводу стремления офиса Зеленского вести реальные переговоры.

У США сохраняются рычаги давления на украинскую сторону — например, можно вновь активизировать антикоррупционный трек и возобновить аудиты того, как осваивались американские транши в Киеве. Необходимо лишь наличие политической воли в Вашингтоне, чтобы воспользоваться этими механизмами.

В ближайшее время мы наверняка увидим попытки команды Трампа заставить Киев принципиально согласиться, например, на возможность объявить ограниченное перемирие в воздухе и на море до проведения следующего саммита.

Украинское лобби же будет в очередной раз лавировать и пытаться не отвечать однозначным отказом, но при этом выдвигать встречные условия.

Однако в любом случае позитивен сам факт активизации переговорного процесса. Даже если понадобится ещё много времени, чтобы довести его до логического финала.