В Литве кипит ожесточенная драка за власть. Политические противники свалили премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, не успевшего проработать и года — и сейчас борьба идет за право стать его преемником. Цена вопроса не просто должность, но и миллиардные суммы из кредита, который Литва намерена взять в ЕС на развитие вооруженных сил.

Иван Шилов ИА REGNUM

Литовские консерваторы, проигравшие в прошлом году парламентские выборы, теперь хотят путем интриг отстранить от власти победившую на выборах социал-демократическую партию.

Падение премьера

Следует отметить, что все участники политической борьбы едины во враждебном отношении к Росии, единственное крупное различие между ними — взгляды на отношения с Китаем: социал-демократы пытаются по крайней мере не углублять ссору с Пекином, начатую Литвой при правительстве консерваторов.

В прошлом году к власти в Литве пришло правительство во главе с представителем местной социал-демократической партии Гинтаутасом Палуцкасом. Но проигравшие на выборах консерваторы («Союз отечества — Христианские демократы Литвы») не смирились с поражением и начали отчаянно интриговать.

Они быстро нащупали его слабое место. Палуцкас, являющийся крупным бизнесменом и одновременно занимавший в прошлом крупные чиновничьи посты, допускал в свое время действия, которые можно было охарактеризовать, как проявления коррупции: запускал руку и в государственные средства и в европейские фонды.

После того, как в мае в СМИ, социальных сетях и блогосфере Литвы началось широкомасштабное шельмование Палуцкаса, в его собственной партии дали понять, что таким образом он «топит» всех — и ради общего благополучия соцдемов ему надо уйти.

4 августа Гинтаутас Палуцкас подал президенту Гитанасу Науседе прошение об отставке. Более того, он озвучил намерение со временем вообще покинуть политику.

А 14 августа в Паланге был задержан Данас Палуцкас, брат Гинтаутаса — его пока решили оставить за решеткой на месяц.

Арест связан с делом о получении компанией Dankora, принадлежащей семье Палуцкасов, 136 тысяч евро из фондов ЕС — якобы, руководство фирмы крупно «намухлевало», оформляя соответствующую заявку. 80% акций фирмы принадлежат Виргинии Палуцкене — супруге Данаса Палуцкаса. СМИ указывают, что Dankora имеет связи с предприятиями, частично контролируемыми самим Гинтаутасом Палуцкасом. В рамках этого дела ранее был задержан директор Dankora Костас Микалаюнас.

Ещё в конце июля государственная Служба расследования финансовых преступлений проводила обыски в квартире Данаса Палуцкаса и в других местах, связанных с этой семьёй.

После этого оппозиционные консерваторы стали в Сейме собирать голоса за то, чтобы экс-премьеру не позволили остаться даже и депутатом парламента. Пошли слухи о возможном аресте бывшего главы правительства.

Кандидат с «русским акцентом»

Вместе с премьером в отставку ушло и все возглавляемое им правительство.

Но нынешнему кабинету министров еще предстоит проработать до формирования нового состава — и на этот период его возглавил министр финансов Римантас Шаджюс. Большинство нынешних министров выразили надежду войти и в следующий состав Кабмина.

Среди целого ряда претендентов на премьерский пост большинство президиума правящей социал-демократической партии проголосовало за 44-летнюю Ингу Ругинене — министра социальной защиты и труда. До прихода в политику она возглавляла объединение профсоюзов Литвы и входила в руководство Европейской конфедерации профсоюзов.

Но сразу возник вопрос — а получит ли Ругинене нужное количество голосов?

Саулюс Сквернялис, председатель «Демократического союза «Во имя Литвы», заключившего на исходе прошлого года коалиционное соглашение с соцдемами, считает, что с отставкой Палуцкаса та коалиция распалась — и теперь нужно договариваться заново.

Пошли разговоры о том, что в новой коалиции уже не окажется популистской партии «Заря Нямунаса», испытывающей немалые имиджевые проблемы из-за длинного языка своего лидера Ремигиюса Жемайтайтиса.

Тем временем, противники социал-демократической партии на отставке главы правительства не успокоились.

Парламентский комитет по национальной безопасности подал в генпрокуратуру жалобу на главу Минобороны Довиле Шакалене. Оказалось, что она поручила подведомственным службам охрану собственного дома — и в этом усмотрели превышение должностных полномочий.

Оппозиционные консерваторы начали теперь атаку и на Ингу Ругинене.

Поскольку, в отличие от Палуцкаса, уличить Ругинене в чем-то по-настоящему предосудительном не вышло, ее обвинили в поездках в Москву!

Оказалось, что родственники Ругинене живут и в России, и на Украине. Причём в Россию будущий кандидат в премьеры последний раз ездила в 2018 гг. Ее противники, раскопавшие информацию об этих поездках, вменяют Ругинене в вину тот факт, что она «посещала государство-агрессор уже после акта аннексии Крыма». В вину чиновнице ставят даже то, что, по мнению ее противников, она говорит по-литовски с русским акцентом!

Истинная цена вопроса

Инга Ругинене по мере сил отбивается: объясняет, что выросла в Вильнюсе, где русский язык очень распространен, а летние каникулы проводила у родни в русскоязычных районах Украины. В Москву же она всегда ездила только по частным делам к родственникам — и никаких дел с российскими организациями не имела.

Наконец, Ругинене хвалится, что при ее содействии несколько лет назад российские профсоюзы исключили из Всемирной профсоюзной федерации. Свою позицию она обозначает чётко: «Поддержка Украины до победы».

Однако противники Ругинене раскопали что, в свое время украинские таможенники оштрафовали ее мужа на 236 тыс. гривен.

Кандидат в премьеры и тут нашла объяснение: по её словам, украинцы потребовали оплаты ввозимых её супругом остатков рулонов бумаги для ламинирования как нового товара.

Чтобы пресечь новые атаки, кандидат начала давить на «патриотизм»: предложила увеличить военные расходы Литвы до 5-6% ВВП — больше, чем тратят большинство стран НАТО, включая Францию и Германию. При этом хроническое недофинансирование в Литве испытывают социальная сфера, медицина и образования, страдающие от острейшего недостатка кадров. И тем не менее кандидат уверена: милитаризация важнее.

Одним словом, атака на литовских социал-демократов идёт по всем фронтам.

На самом деле борьба идёт за право распределять те гигантские деньги, которые пойдут на уже запланированные военные расходы.

Литва в 2025 году резко нарастила темпы закупок вооружений, направляя рекордные суммы на оборону. Приоритет отдан противотанковым средствам, системам ПВО, артиллерийским боеприпасам и укреплению границ. В мае европейский Северный инвестиционный банк предоставил Литве 400 млн евро на новые военные проекты. Эти деньги пойдут на укрепление ИТ-сектора и кибербезопасности, на закупку транспортного и инженерного оборудования для армии, военных судов, на модернизацию боевых самолетов и вертолетов, а также на строительство жилых, административных и учебных помещений для размещаемой в Литве бригады бундесвера.

Этого, однако, мало: страна еще намерена взять на военные расходы кредит в размере от 5 до 8,76 млрд евро — таковы приблизительные прикидки.

«Такие суммы были указаны после оценки потребностей в развитии обороноспособности Литвы и предварительного соответствия предлагаемых закупок регламенту SAFE (Программа действий по обеспечению европейской безопасности — авт.)», — сообщил литовский Минфин.

Гинтаутас Палуцкас в конце мая заявлял, что Литва хотела бы занять из Европейского фонда обороны до 7 млрд евро — окончательная сумма будет определена до конца ноября. Чиновники поясняют, что выделенные Литве кредиты могут быть использованы для приобретения разных боевых систем и боеприпасов, строительства «Балтийского оборонительного рубежа», а также для военной помощи Украине.

Турпоездки в «Империю зла»

Столь сытный «пирог» и стал причиной ожесточенной схватки в верхах литовской политической элиты.

Обвинениями в адрес Ругинене противники соцдемов не ограничиваются.

Была вброшена информация о поездках в Россию и других членов партии — депутатов Сейма Бируте Весайте, Оринты Лейпуте и Аудрюса Радвилавичюса, в 2018 году посетивших Псков и Санкт-Петербург в рамках туропоездки. Тогда они поделились впечатлениями в соцсетях. Радвилавичюс писал: «Екатерининский дворец оставил нас без слов! Это невозможно передать на фотографиях…» Весайте и Лейпуте публиковали фото псковских церквей.

Сейчас те старые посты вылезли им боком.

Нынешний член парламентской фракции соцдемов Гедрюс Друктейнис в 2016 году ездил в Москву с дочерью. Тогда он сказал порталу lrytas. lt: «На сей раз город меня очень удивил и приятно. Слышал, что так хорошо всё организует новый мэр Сергей Собянин. Ощущения двойственные: либо у тебя диктатура и чистый город, либо ты развиваешь уличную культуру и, как в Вильнюсе, часто видишь здания, изрисованные граффити».

Сейчас Друктейнис оправдывается: «Хотел показать дочери империю зла».

Расширение круга обвиняемых создает видимость системности — политические конкуренты добиваются, чтобы в массовом сознании соцдемы предстали эдакими «русофилами».

Медийная эскалация продолжает нагнетаться — одна за другой появляются обвиняющие публикации в СМИ; соцсети кипят эмоциями, «патриотические» комментаторы бьются в корчах негодования. И никто уже не вспоминает, что тогдашние поездки не нарушали закон, являлись сугубо частными и никак не влияли на внешнюю политику Литовской Республики. Ведь «российской агрессии» в том понимании, как она трактуется в Литве с 2022 года тогда еще не было, а туризм в Россию тогда никак не запрещался.

14 июля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в биографии Инги Ругинене есть детали, которые «требуют более пристального внимания» — и он обсуждал их с ней в течение двух часов.

Видимо, ответы кандидата его устроили и он подписал указ о назначении Ругинене на должность премьер-министра. Науседа откровенно не хочет возвращения во власть консерваторов, с которыми у него очень плохие отношения. Однако свое «да» еще должен сказать парламент — а вот тут возможны сюрпризы.

Во всяком случае, единодушного одобрения своей кандидатуры Ригинене точно не получит.