В Новом Саде «протестанты» в масках сожгли офис правящей партии. Это ещё не Одесса в мае 2014-го, но уже Киев в феврале того же года.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщения из Сербии в последние дни напоминают сводку боевых действий: протестующие против президента страны Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СПС) нападают на полицию, а также атакуют офисы правящей партии. Подобные акции прошли по всей Сербии — в столице Белграде, Новом Саде (втором по величине городе страны, столице автономной Воеводины), Нише, Крагуевце, Валево…

Для тех, кто хорошо помнит киевские события, самыми страшными оказались кадры из Нового Сада, где вечером 13 августа «протестанты» в масках сначала разгромили, а потом сожгли штаб-квартиру городского отделения СПС. Нападавшие атаковали как парадный, так и задний выходы из здания, пытаясь линчевать сотрудников офиса, бежавших из него, или запереть их там, чтобы сжечь заживо.

К счастью, никто не погиб, в отличие от офиса Партии регионов на улице Липской в Киеве 18 февраля 2014 года.

Тогда «майдановцы» во главе с активисткой Татьяной Чорновил подожгли здание и в нём задохнулся завхоз партийного офиса, пенсионер Владимир Захаров. Но поскольку об этом случае сербские СМИ не знают, то они сравнивали события в Новом Саде с трагедией 2 мая 2014 года в Одессе, до чего в Сербии пока не дошло.

При этом в Новом Саде 13 августа впервые в ходе продолжающихся с ноября 2024 года протестов прозвучали выстрелы.

Более 100 протестующих окружили группу специального отряда военной полиции «Кобра» и начали атаковать сотрудников с помощью металлических дубинок. Прапорщик сербской армии Владимир Бркушанин рассказал, что «на них напала группа из ста человек, и в тот момент, когда их окружили со всех сторон, он оценил, что его жизнь и жизни его сослуживцев находятся в опасности, и выстрелил в воздух в безопасном направлении». После этого хулиганы моментально разбежались.

Напомним: 1 ноября 2024 года в городе Нови Сад обрушился недавно отремонтированный козырёк железнодорожного вокзала, одного из ключевых объектов на скоростной железной дороге Белград — Будапешт, погибло 16 человек. Оппозиционеры объявили виновным в трагедии лично Вучича, а также Китай, чьи компании реконструируют этот участок сербских железных дорог.

С тех пор в стране непрерывно проходят акции протеста и полностью заблокировано обучение во всех государственных и большинстве частных высших учебных заведениях — именно «протестующие студенты» являются главной прокси-силой оппозиции, которая опирается на поддержку Брюсселя.

С другой стороны, несколько месяцев перед зданием Скупщины (парламента) Сербии находится палаточный городок «студентов, которые хотят учиться», их открыто поддерживает власть и лично Вучич.

Понятно, что в рядах и тех и других есть не только студенты.

При этом сербские «охранители» привычно пассивны, а вот «низвергатели власти» активно разжигают ненависть к своим противникам, называя их «чаци». Это испорченное сербское слово «ђаци» («ученики») — примерно как по-русски написать «учинЕки» — которое должно подчеркнуть якобы необразованность и отсталость сторонников Вучича.

informer

Кстати, сам президент вечером в минувшую среду как раз находился в палаточном городке в центре Белграда и общался с его жителями.

В это время городок попыталась атаковать толпа из нескольких тысяч человек, но их оттеснила полиция. Вучич при этом заявил, что приехал к людям, «которые ни на кого не нападают, быть с людьми, которые защищают только своё и никого не трогают».

Позже из штаба МВД Сербии президент, оценивая события в Новом Саде, сказал, что «благодаря мудрости и терпению огромного числа граждан нам чудом пока удалось сохранить мир».

Однако ни протестующим, ни стоящим за ними структурам Евросоюза мир в Сербии не нужен.

14 августа еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос осудила… «нападения на граждан и журналистов в Сербии». А в Европейской комиссии официально заявили: «Наша позиция ясна: права на мирные собрания и свободу выражения мнения в Сербии должны соблюдаться, а компетентные органы обязаны защищать участников собраний от травм или насилия».

Воодушевлённые такой поддержкой, протестующие объявили, что «сегодня режим треснет по швам», и бросились в атаку на здания СПС по всей Сербии.

Был уничтожен ещё один офис правящей партии в Новом Саде, только благодаря полиции уцелела главная штаб-квартира СПС в Белграде, находящаяся рядом со зданием Генерального штаба, жёсткие столкновения протестующих с полицией произошли в Валево и Нише.

Кроме того, по отработанной на Украине технологии, группы «активистов» пытались атаковать личные дома руководства Сербии. Причём нападавших было не так уж много — около 1500 человек в Новом Саде и 3000 в Белграде, но им никто особо не противостоял.

Утром 15 августа министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в ходе протестов накануне пострадали 75 сотрудников полиции, а за последние три дня — 121 сотрудник полиции, девять из которых, по медицинским заключениям, получили серьезные травмы. Дачич отметил, что полиция подверглась массовому жестокому нападению без какого-либо предлога или причины и что демонстранты пытались силой прорвать оцепление, бросая в полицию камни, кирпичи и пластиковые бутылки, наполненные водой.

Кроме того, как заявил Дачич, демонстранты бросали в полицию пиротехнические устройства, а также использовали палки и различные дубинки. Министр также отметил, что несколько полицейских автомобилей были повреждены, а более 70 единиц защитного снаряжения уничтожены.

Дачич сообщил, что задержаны 37 человек, нападавших на полицию, среди которых и один гражданин Хорватии 2002 года рождения.

Однако сербские СМИ, даже провластные, уверены, что все задержанные очень скоро выйдут на свободу — как это происходит с ноября прошлого года. Фактически Вучич уже давно не контролирует ни суды, ни прокуратуру Сербии, которые, особенно на среднем уровне, открыто выполняют команды из западных посольств или представительства ЕС в Белграде.

Пример этого — задержание одного из организаторов протестов, студента юридического факультета Белградского университета Петра Живковича. Он — сын недавно отправленного в отставку генерала полиции Боголюба Живковича, и после короткого допроса был отпущен.

Сколько на протестах детей действующих полицейских офицеров — сказать сложно. Но поведение сербской полиции в последнее время, особенно во время штурма протестующими университета в населённом мусульманами Новом Пазаре, заставляет сомневаться в том, что полицейские будут защищать режим Вучича.

К примеру, в начале этой недели десятки полицейских в Новом Саде единовременно ушли в отпуска. При этом протестующие в социальных сетях уже объявили любого сотрудника полиции «законной целью», а генерального прокурора Ненада Стефаноновича пообещали публично повесить.

Говоря о насилии, в первую очередь в Новом Саде, подполковник контрразведки Сербии в отставке Любан Каран заявил изданию «Политика», что протестующие «стремятся прийти к власти силой, и отсутствие поддержки они компенсируют крайним насилием».

Что касается поджогов, Каран сказал, что никогда не видел ничего подобного, кроме случая в Одессе. «Они используют кирпичи, блоки, им всё равно, ранят они кого-то или убьют, как будто у них был приказ применять эти методы, кто-то пообещал им, что они не понесут никакой ответственности», — говорит контрразведчик. По его словам, всё выглядело устрашающе, поскольку людей не выпускали из горящего помещения.

«Они могли бы сжечь людей заживо по каким-то своим идеологическим причинам или потому, что хотят быть у власти. Представьте, что бы они сделали, находясь у власти, если бы пришли к ней, хотя в это я не верю», — предупредил Каран. Он подчеркнул, что во всех этих действиях «участвуют внешние факторы и они — архитекторы всего происходящего».

Подполковник Каран уверен, что за событиями стоят спецслужбы внешних сил.

«Сходство того, что произошло в Одессе и здесь, совсем не удивительно, поскольку организатор этих заказных событий один и тот же. И здесь говорят о каком-то «майдане», о том, что его нужно провести в Сербии, и всё насилие следует тому рецепту, который там применяли те профашистские силы… После актов насилия они стали официальными формированиями украинской полиции или армии. Если учесть всё это, то планы великих держав также включают в себя самые жестокие методы, и этого нельзя допустить в Сербии», — заключил Каран.

Вот только как этого можно не допустить, если ближайший соратник президента Вучича — экс-премьер и формальный лидер СПС Милош Вучевич заявил 15 августа, что нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Сербии из-за ежедневных демонстраций и конфликтов, а необходимо лишь «обеспечить соблюдение законов».

Вучевич также сказал, что «нет никакой необходимости в радикальных правовых и политических мерах», поскольку полиция и судебные органы выполняют свою работу.

А недавно назначенный премьер Сербии эндокринолог Джуро Мацут в тот же день обратился к нарушителям порядка в стиле кота Леопольда.

«Я призываю другую сторону успокоиться и прекратить насильственные действия, поскольку компетентные органы отреагируют в соответствии со своими полномочиями», — заявил он.

Премьер-министр также высоко оценил «хладнокровие, профессионализм и самоотверженность всех сотрудников министерства внутренних дел, которые, несмотря на провокации, действовали в интересах граждан, охраны общественного порядка и спокойствия».

Судя по всему, судьба Виктора Януковича и его режима ничему не научила сербские власти.

Вопрос лишь в том, успеет ли Александр Вучич в случае чего доехать до границы с Венгрией — единственной соседней страны, власти которой открыто его поддерживают. Ведь скоростная железная дорога от Белграда до венгерской границы, последний участок которой достроен ещё в конце 2024 года, из-за действий протестующих так до сих пор и не запущена в эксплуатацию.