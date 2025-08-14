Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу выпала непростая миссия — возложить на себя бремя общеевропейского глашатая в эпоху непростых вызовов, стоящих перед сообществом старейших в мире демократий по эту сторону Атлантики.

Иван Шилов ИА Регнум

Эммануэль Макрон, несмотря на свои амбиции стать первым среди равных в Европе, проявившиеся еще после отставки Ангелы Меркель, всё же решил уступить лидерство немецкому коллеге. Французский президент здраво рассудил, что у подобной фигуры в нынешних условиях гораздо больше шансов прослыть могильщиком континента, нежели примерить на себя лавровый венок.

Уж в чем французскому президенту точно нельзя отказать — так это в политической прозорливости и умении четко просчитывать сложившуюся на текущий момент политическую конъюнктуру.

Попутно Фридрих Мерц решает еще одну задачу, подрабатывая на полставки штатным психологом Владимира Зеленского: сюда входят регулярные убеждения киевского лидера в неизменности поддержки Европы, а также психологическая поддержка украинского президента в ходе неожиданных визитов в Берлин.

Пять пунктов

Судя по тому, в каком состоянии показался украинский руководитель на брифинге перед журналистами после совещания с Мерцем в бундесканцелярии, психологическая поддержка Владимиру Зеленскому точно не будет лишней.

Взвинченность и нервозность главы Украины заметили даже немецкие журналисты из вполне себе респектабельных мейнстримных изданий вроде газеты Die Zeit. После того как украинский гость вышел из кабинета совещаний в федеральной канцелярии в Берлине вместе с Мерцем, взгляд его блуждал по сторонам, а сам он выглядел немного дезориентированным.

Правда, германские коллеги объяснили это нерасторопностью сотрудников федеральной канцелярии, якобы несколько запоздавших с подготовкой текста официального заявления двух лидеров по итогам встречи, что будто бы заставило Зеленского изрядно поволноваться.

Впрочем, сам Мерц постарался максимально оперативно исправить неоднозначную ситуацию и перешел к изложению плана из пяти пунктов о единой позиции Европы, который канцлер намеревается вручить Трампу, дабы он руководствовался им при проведении саммита на Аляске.

План, между тем, оказался выдержанным в лучших традициях нарративного мышления и полностью оторванным от реальности, сложившейся на линии фронта. Европейские лидеры наверняка понимают, что ни один из пунктов плана не станет отправной точкой для диалога с Россией. Скорее всего, российская сторона вообще откажется от диалога на подобные темы.

Однако признать подобное в современной Европе — это все равно, что прослыть «понимающим Путина», обозначив начало конца собственной политической карьеры. Итак:

— Украина должна быть за столом переговоров, если будут последующие встречи;

— переговоры должны проходить в «правильном порядке». Во-первых, прежде чем обсуждать что-либо еще, необходимо добиться прекращения огня;

— можно вести переговоры об уступке территорий, но они должны быть направлены на линию фронта, а не на более далеко идущие желания России;

— Украине нужны «надежные гарантии безопасности», и ее армия должна продолжать получать поддержку Запада;

— необходимо наладить переговоры, а частью стратегии должно стать давление на Россию с помощью санкций.

Многие из этих положений остаются без конкретизации, при этом пункт о гарантиях безопасности остается нереализованным. Кто будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и каким оружием, в какой форме будут участвовать США, кто будет следить за прекращением огня?

Эти вопросы столь же важны, сколь и нерешаемы. По крайней мере, на данный момент.

«Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует, Путин не хочет мира. Он хочет полностью оккупировать нас. Перед встречей на Аляске Россия пытается оказать давление по всему украинскому фронту. Она хочет показать, что может оккупировать всю Украину. Это ее желание. Желание, которое должно произвести впечатление на сторонников Украины, особенно в Вашингтоне», — заявил Зеленский во время встречи с Мерцем.

Тем не менее немецкие правительственные круги остались довольны состоявшимся обменом мнениями. Судя по всему, европейцы рассчитывают, что на встрече с Путиным Трамп, возможно, не позволит себе откровенного предательства Украины.

Но действительно ли на переменчивого президента США произведет впечатление вмешательство европейцев?

Дежурный оптимизм и внутренние страхи

После того как мирный план был представлен Дональду Трампу по коллективной видеосвязи с участием самого Зеленского, европейских глав государств и правительств, а также лидеров НАТО и ЕС, общее настроение постепенно начало меняться в сторону позитива.

Глава НАТО Марк Рютте сказал о «замечательной» встрече, а председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен — об «очень хорошем» разговоре. Немецкий канцлер, организовавший виртуальный саммит, написал в «Твиттере» на английском языке:

«Наши переговоры с друзьями и партнерами были превосходными».

А сам Трамп поставил высшую оценку в десять баллов за встречу, которая была созвана в кратчайшие сроки и на которой также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Дискуссия прошла «очень хорошо» и была «очень дружелюбной», сказал президент США во время посещения Центра Кеннеди в Вашингтоне.

Если вспомнить предыдущие встречи Зеленского с Трампом и Вэнсом, то это, конечно, уже можно рассматривать как его успех. Однако шансы на то, что все эти благожелательные разговоры действительно смогут повлиять на действия президента США, весьма невелики.

Несмотря на дежурный оптимизм сторон, Европа никак не может отделаться от нехорошего ощущения, что на военной базе на Аляске американцами могут быть созданы обстоятельства, которые пройдут через головы европейцев. Например, могут согласиться на уступки Украиной территории России — то, что правительство в Киеве категорически отвергает.

На пресс-конференции Мерца и Зеленского, состоявшейся после переговоров, стало ясно, что американский президент выслушал возражения, но лишь частично готов согласовать свой подход с партнерами. По словам Мерца, в ходе разговора Трамп «в основном согласился» с тем, что Россия не может получить юридическое признание территорий, занятых в результате боевых действий.

Далее он заявил, что «есть надежда на движение вперед», на мир на Украине. Однако для этого потребуется прекращение огня на начальном этапе — и Украина должна будет сесть за стол переговоров на последующих встречах. Переговоры также должны включать надежные гарантии безопасности для Киева.

Однако если на саммите на Аляске не будет никаких подвижек с российской стороны, США и Европа должны усилить давление, считает Мерц. Трамп знает об этой позиции. В ходе видеосвязи он даже дал понять, что во многом разделяет ее, «но хочет сохранить пространство для маневра».

Однако именно это пространство для маневра способно превратить саммит на Аляске в фиаско для Украины. А значит, и для европейцев в целом, и главы правительства Германии как голоса объединенной Европы в частности.

«Трамп верит, что может положить конец войне с помощью быстрой сделки. Это заблуждение. Он, как и многие европейцы, верит, что сделка может быть заключена: прекращение огня в обмен на территорию. Но Путина не интересуют территории. С самого начала войны его волнуют три направления: контроль над Украиной, реорганизация Европы и, если возможно, отделение США и международный миропорядок, в котором меньше доминирует Запад. Он хочет использовать Трампа в качестве инструмента для достижения этих целей», — говорит Клаудия Майор, особо востребованный ведущими германскими СМИ эксперт по вопросам безопасности из Немецкого фонда Маршалла, регулярно дающая комментарии, близкие к официальной позиции немецкого правительства.

Худший кошмар Европы

Трамп как инструмент Путина — этот наихудший сценарий занимает умы европейцев с момента победы республиканца на выборах в ноябре прошлого года.

И тот факт, что саммит состоится, показывает, насколько мало президент США прислушивается к опасениям Европы. Путина пригласили на эту встречу на территории США без каких-либо уступок со стороны России: он не согласился ни на прекращение огня, ни на вывод войск. Это именно то, чего, по мнению европейских политиков, всегда хотел Путин, а именно — вести переговоры на равных с американцами, без посредников.

Впрочем, вряд ли европейцев должен удивлять тот факт, что русские им не доверяют после проваленных договоренностей в Киеве в 2014 г. и в Минске в 2016-м, где европейцы выступили гарантами выполнения соглашений, но фактически саботировали взятые на себя обязательства.

В чем впоследствии открыто признались.

Немецкие СМИ с тревогой отмечают, что правительство в Вашингтоне в очередной раз приглушило ожидания от саммита. Официальными властями США уже было заявлено, что никакой сделки на Аляске заключено не будет, а планируется всего лишь ознакомительная дискуссия. В среду Трамп заявил:

«Есть очень хороший шанс, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что на первой встрече я узнаю, где мы находимся и что мы делаем».

Если первая встреча пройдет успешно, то «короткая вторая встреча» будет организована быстро между Путиным, Зеленским и, если будет желание, им самим.

«И это будет встреча, на которой все действительно может получиться», — сказал Трамп, даже не упомянув о возможности участия европейцев во втором подобном «саммите».

Впрочем, Фридрих Мерц, несмотря на это, всё равно заверил своего визави в полной поддержке Европы при условии, что президент США будет защищать европейские и украинские интересы.

Немецкие медиа отмечают, что позитивным является уже тот факт, что федеральный канцлер смог так быстро организовать эту встречу. Успехом стало и то, что он смог убедить США в необходимости новой сделки: европейцы покупают оружие у США и поставляют его на Украину.

Однако Мерц не сумел заставить Трампа воспринять себя всерьез как полноправного участника переговорного процесса.

Немецкий канцлер не то что не будет иметь права вето при заключении возможного соглашения на Аляске или последующих саммитах. Европа в переговорах между Россией и США о судьбе Украины, по сути, оказалась лишена даже права совещательного голоса.

Геополитическое значение ЕС продолжает уменьшаться. Его военная мощь оставляет желать лучшего, несмотря на лихорадочное строительство новых военных заводов и попытку вербовки десятков тысяч новобранцев для европейской армии.

В подобных обстоятельствах проводить перед Вашингтоном «красные линии» и пытаться давить на Трампа в вопросе Украины — это значит заведомо выставлять себя в очень невыгодном свете как политика, начисто утратившего связь с реальностью.

К сожалению для немцев, эта неблагодарная участь оказалась возложена на германского канцлера. И это Мерцу обязательно припомнят, когда примутся искать козла отпущения за трансформацию Европы из субъекта в объект мировой геополитики.