Накануне встречи на Аляске украинский новостной канал-двухмиллионник сделал невероятное открытие: на Украине проживает 93 человека с фамилией Путин. И сама новость, и реакция на неё неплохо показывают растерянность, овладевшую обществом: очень хочется что-то сказать, но непонятно что и, главное, зачем.

Иван Шилов ИА Регнум

Известный политолог Кость Бондаренко, находящийся в Австрии, весьма точно охарактеризовал настроение по поводу предстоящего саммита.

«Любые заявления в адрес Украины …следует воспринимать примерно так же, как и заверения в адрес тяжело больного, что «все будет хорошо» и «ты обязательно выздоровеешь». Ни исход саммита, ни позиция Трампа или Путина, ни судьба Украины от этих пожеланий не зависит. Европейские лидеры несубъектны в глазах Трампа — особенно после того, как они капитулировали перед США в тарифно-пошлинных войнах. Единственное, что можно констатировать по результату сегодняшней видеоконференции лидеров Украины, европейских государств и Дональда Трампа: президент США проявил вежливость. Не более», — написал он в своем телеграм-канале.

Различные политические центры пытаются генерировать реакцию: бороться до конца, идти или не идти на переговоры, какие условия могут стать приемлемыми. Но информационные пузыри дробятся, уменьшаясь в объемах и увеличивая количество групп и группочек, мнения которых можно сформировать в какую-то единую позицию.

Но главное, что ощущается — осознание изменившейся ситуации.

Новости о падении Часова Яра и провалах на фронте под Покровском (а теперь уже и Купянском) перестали вызывать бурную реакцию. Скорее, они принимаются со смирением и неверным взмахом руки — отстаньте; или просто уходят в небытие, придавленные стремлением избежать неприятных мыслей.

Почти незамеченной прошла годовщина Курской операции 6 августа. Почти — потому что главкому Александру Сырскому пришлось оправдываться перед командиром 47-й отдельной мехбригады Александром Ширшиным, публично раскритиковавшем боевые действия на Курщине, находясь «в отпуске за границей».

Хотя куда шире разошлось заявление Сырского о взятии села в Сумской области, в котором никогда не было россиян.

В политическом дискурсе все чаще встречается слово «капитуляция», которую все бурно отрицают, но постоянно возвращаются к теме.

То же и в сугубо «народных» обсуждениях. Отошли в прошлое пророки завета «перемога будет». Гадалки и астрологи перестали публично бросать карты на результаты военных компаний и перешли к более простым и интимным вопросам, обходя вниманием судьбу Украины.

Война, по всеобщему настроению, близится к своему финалу и победные реляции сменяются мрачным напряжением решения, повлиять на которое Украина не в силах.

Власть мечется

Владимир Зеленский, не приглашенный на Аляску, дрейфует не только по странам «коалиции желающих», но между тезисами о необходимости мира или хотя бы перемирия и отказом от цены за него, которая может вылиться в передачу территорий.

Лидерам ЕС он уже заявил, что они должны отвергнуть любое предложение Дональда Трампа, в рамках которого Украина откажется от дополнительный территорий (то есть находящихся сейчас под контролем ВСУ), но Россия может получить часть уже захваченных ею земель, пишет Telegraph. То есть, речь про заморозку линии фронта там, где она сейчас находится.

Однако за несколько дней до этого Зеленский категорически отказывался от территориальных уступок в принципе. В очередном обращении 9 августа он заявил, что Москва на этом все равно не остановится. «Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Дарить свою землю украинцы не будут. Никто от этого не отступит. …Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях», — подчеркнул уставший диктатор.

То есть, налицо смягчение позиции, которое прослеживается и в цитате о том, что что «мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности.

Вот этот тезис о «достойном мире» — удобный и весьма обтекаемый. Он, с легкой руки уже бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, пришел на смену «справедливому миру».

«Задача президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит и для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью»,— написал Умеров в сообщении в соцсетях в марте, на фоне стамбульских переговоров.

Тогда его слова вызвали волну непонимания и лингвистического возмущения. Теперь же такая формулировка никаких эмоцийне вызывает: к августу её приняла для себя и украинская власть, демонстрируя возможность уступок.

В том числе и по завязшему в зубах вопросу выборов, напрямую связанных с установлением мира.

Несмотря на то, что их «невозможно провести во время войны», следуя множеству похожих как близнецы-братья цитат из провластных политиков, избирательный процесс явно стартовал. В частности, об этом говорит серия очень похожих на предвыборные заявлений Зеленского.

Так, на удивление всем он заговорил о возможном разрешении на выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет.

Вторым таким заявлением стало поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов, до 8000 грн (в примерном пересчете 200 долларов США). Выплаты могут получить даже школьники, у которых результаты национального мультипредметного теста превысят 185 баллов.

Им обещают стипендию от президента — целых 20 долларов в месяц. С одной стороны, комментировать это — только портить. Но при этом раздача денег наводит на размышления, что основная ставка в политической борьбе на Банковой делается на молодежь, поскольку старшее поколение основательно разочаровано.

Оппозиция храбрится

Ощущая ноздрями ветер перемен, бурную деятельность снова развернула «оппозиция», которая по-прежнему пытается быть радикальнее власти.

Экс-премьер Юлия Тимошенко не стала изобретать ничего нового и тоже пошла в инопрессу, по которой теперь в основном ориентируются в происходящем граждане Украины. В интервью The Times она выступила в поддержку независимости от всех контролирующих органов.

«Не говорите нам, что украинцы могут умирать ради Европы, но не способны сами управлять своим государством», — заявила лидер партии «Батькивщина», и её инициатива явно направлена на всех недовольных подконтрольностью украинской власти Западу.

Бабушка украинской политики предложила инициативу, которая предусматривает формирование ключевых госинститутов и контрольных органов из людей, получивших во время боевых действий звание героя Украины. За это предложение «внезапно» выступила сразу целая когорта украинских политологов, по классической схеме вброса «экспертное сообщество оценивает важную мысль лидера».

Известный украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что лидер «Батькивщины» первая из всего украинского политикума сделала выбор в пользу суверенитета и заявила об этом не только в Украине, но и для западной аудитории.

А кое-кто даже сравнил решительность Юлии Владимировны с легендарным французским политиком Шарлем де Голлем.

Решив не отставать от коллеги, еще недавно невыездной из Украины экс-президент Петр Порошенко* появился в эфире британской BBC и выступил против двусторонних переговоров на Аляске.

«И еще один принцип, жизненно важный во время этой встречи, — ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Я абсолютно уверен, что даже сам факт встречи Путина с Трампом, если он не принесет никаких результатов — это будет большой успех для Путина. Потому что Путин нарушит существующую международную изоляцию», — заявил он очень неоригинально, но грозно, и призвал не доверять президенту России.

И дальше перечислил три наиважнейшие вещи: «первое — оружие, во-вторых, адские санкции, в-третьих, новая финансовая поддержка Украины», — как будто этого каждый день не говорит Зеленский. Впрочем, учитывая тот факт, что Петр Алексеевич наконец-то вырвался из Украины для лечения застарелого диабета в элитной клинике London Bridge Hospital, он мог просто на радостях снова вообразить себя голосом нации.

А вот еще один потенциальный кандидат — экс-главком Валерий Залужный пока никак не комментирует инсайд лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о том, что генерал может сменить Зеленского в «течение нескольких месяцев». Тянет интригу, поскольку пока ни один из возможных вариантов развития не является окончательным.

Общество трясется

«Неравнодушные украинцы» взволнованы: в ближайшее время они могут лишиться смысла жизни, и потому начали резкие телодвижения.

Так некая общественная организация с невообразимым галицким названием «Вояцкий вызвол» (имеется в виду освобождение) анонсировало акцию. В день переговоров на Аляске они намерены вывести к посольству США семьи военнопленных и пропавших без вести ВСУ-шников.

«Любые попытки торговли нашими территориями ради геополитических или репутационных амбиций других стран считаем неприемлемыми и унизительными для Украины. Украина заплатила слишком высокую цену за свою независимость.

Вот почему мы требуем от президента США Дональда Трампа, который взял на себя роль миротворца, изменить риторику и повестку дня переговоров: вместо «обмена территорий» — обменивайте пленных всех на всех, без исключений», — говорится в анонсе в соцсетях, и это как раз яркий пример того, что у каждой группы украинского общества свои интересы.

В то же самое время другая (куда более многочисленная) часть украинцев возлагает огромные надежды на то, что границы будут открыты и можно будет, наконец, сбежать из страны.

В этом смысле публикация в The Telegraph с красноречивым заголовком «Почему разделенные украинцы отказываются сражаться за Зеленского» угодила в самую дырочку: издание сообщает, что почти 650 тысяч мужчин мобилизационного возраста уже покинули Украину, а другие скрываются.

Накануне событий, которые очевидно не оставляют режиму никаких выигрышных вариантов, главная задача людей — сохранить себя. Нардеп Александр Дубинский, уже не без злорадного удовольствия томящийся в СИЗО, утверждает, что власть фактически подтвердила показатели убыли в армии — «что полностью совпадает с моим расчетом ежемесячным потерь ЗСУ в 10 тысяч человек».

«Добавляем к ним около 18 тысяч официальных СЗЧ(дезертиров — ред.),и еще около 9 тысяч неучтенных в статистике (без открытия дел ДБР) (Госбюро расследований — ред.)Получаем около 37 тысяч потерь армии в месяц. При призыве в 20-25 тысяч ежемесячно, ЗСУ проседают на 12-17 тысяч ежемесячно! И каждый следующий месяц может стать последним», — жмет на эмоции опальный, но на многое надеющийся политик.

Одновременно подняла голову и галицкая интеллигенция, раньше топившая за войну до победного конца.

Видный львовский телепропагандист, журналист и открытый гомосексуалист Остап Дроздов вдруг обрушился с критикой на руководство страны, постоянно апеллирующее к Конституции.

Что, мол, именно она не дает возможности отказаться от территорий и выйти из войны.

«Прекрасно, супер, тогда давайте восстановим в полном объеме Конституцию. Тогда давайте начнем с 34 статьи, декларирующей каждому человеку свободу слова, мысли и свободного выражения своих убеждений и взглядов. И не будем гоняться ни за кем, за то, что кто-то там может [идет] не в ногу, или имеет другой взгляд, например, на модели окончания войны. Говорим о Конституции — давайте говорить и об открытых границах, поскольку статья 33 декларирует свободное право передвижения и свободное право покидать территорию Украины», — вещает Дроздов в специально записанном ролике, перечисляя и другие базовые статьи Основного закона.

Требуя, в общем-то, пока невозможного — чтобы власть отказалась от диктаторских полномочий и включила обещанную свободу.

А это очевидный симптом того, что любой сценарий «обмена территориями» подрывает режим изнутри. Дать согласие — радикальные и националистические круги поднимут это на знамена как предательство, начав захват власти. Отказаться — получить остро негативную реакцию тех, кто воевать больше не хочет и одновременно остаться без военной и финансовой поддержки извне.

«За кулисами уже выстроена архитектура давления: от заморозки поставок вооружений и обмена разведданными — до готовых пакетов персональных и секторальных санкций, уголовных дел и блокировок финансовых потоков. США и Россия держат Банковую в состоянии цугцванга, а сама украинская власть пытается выстроить юридические, процедурные и легитимационные барьеры, чтобы оттянуть момент исполнения любых договорённостей. Но финал в обоих случаях очевиден: внутренний кризис, падение политического капитала, рост уличной активности и постепенная утрата контроля над управлением страной»,— резюмирует украинский политтехнолог Михаил Павлив.

Разница лишь в том, как быстро и в какой форме это произойдёт.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов