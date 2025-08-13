Широко разлетевшиеся вести о важной встрече двух президентов на Аляске вновь заставили всех вспомнить, что она чуть более века находилась под контролем Российской империи. Но за это время «землица Алясочка» так и не была толком колонизирована.

Иван Шилов ИА Регнум

С момента, когда ее берега в 1648 году увидел мореплаватель Семен Дежнёв, и до середины XIX века она оставалась малообжитой землей. Вдоль берега появились малые поселения — редуты, артели и одиночные дома, была и своя столица — Ново-Архангельск (ныне Ситка).

Однако, по сообщению государственного ревизора Сергея Костливцова, в 1860 г. в Русской Америке насчитывалось 784 человека, имевших желание вернуться в Россию (из них 576 русских и 208 «состоящих за ними в замужестве колониальных уроженок»).

В 1867 г., по русским источникам, на Аляске находилось 812 русских граждан, имевших контракты, заключенные с ними Российско-Американской компанией.

Какое число русских в действительности находилось в рассеянных по огромной территории поселениях, установить трудно. Но после того как корабли «Царица», «Аян» и «Крылатая стрела» вывезли в Россию основную массу колонистов и солдат Ново-Архангельского гарнизона, на Аляске всё равно остались и русские люди, и русская топонимика, и памятники архитектуры, существующие до сих пор.

Православные храмы

Кафедральный собор епархии Ситки, Анкориджа и Аляски Православной церкви в Америке, собор Святого Михаила Архангела, пожалуй, остается главным памятником российского присутствия.

Изначально это была часовня при крепости св. Михаила, которую заложил первый правитель Русской Америки Александр Баранов. В 1816 году уже в городок Ново-Архангельск (ныне Ситка) прибыл первый священник, Александр Соколов, и 1848 году на месте часовни построен нынешний собор.

Barek Собор Архангела Михаила в Ситке, Аляска

Включенный, между прочим, в Национальный реестр исторических мест США.

В храме есть несколько приделов, посвященных Михаилу Архангелу, Казанской иконе Божией Матери и святителю Иннокентию Московскому. Но кроме него, на территории полуострова сохранилось еще несколько церквей.

Так, в память об отце Иоанне Вениаминове, ставшим святым Иннокентием Аляскинским, в Уналашке стоит храм Вознесения Господня. В 1760-х годах поселок была основным российским портом в регионе, через который шла торговля пушниной. В 1772 году в ней основали постоянное русское поселение, ставшее неофициальным центром российской колонии на Аляске.

Нынешнее здание церкви построено в конце XIX в. на месте церкви 1826 года, заложенной самим Иннокентием.

А в поселке Эклутна, в 25 милях от нынешней столицы Анкориджа, находится самая старая постройка в регионе. Это деревянная православная церковь св. Николая 1830 г., сохраненная как памятник — рядом стоит новый, действующий храм. Ее окружает уникальное кладбище, на котором вместо могил — индейские домики для духов умерших, поскольку племя атабасков в свое время приняло православие, но не отказалось от своих традиций.

Еще одна церковь в честь того же святителя совсем маленькая и находится в посёлке индейцев-тлинкитов Хуна на о. Чичагова. Ее поставили в 1897 году, когда решением совета главных тлинкитских семей была подарена землю для строительства.

И третья Николаевская появилась в Джуно в 1894 г., уже после ухода русских из Аляски — тлинкиты огородили себя от американских протестантских миссионеров, приняв православие.

Оригинальная Свято-Воскресенская церковь в Кадьяке, воздвигнутая еще в 1796 году вместе с основанием поселения, ставшего штаб-квартирой компании Григория Шелихова, а затем и Российско-Американской компании, сгорела в 1942 году. На ее месте стоит новая, но зато здесь покоятся мощи Германа Аляскинского, первого православного святого Америки.

Наконец, Свято-Успенская церковь в Кенае построена в 1896 году, заменив храм 1849 года. Он возведён из брёвен в псковском стиле, в форме корабля. В 1970 г. церковь, часовня и кладбище признаны национальным историческим памятником США и вошли в список национальных исторических памятников Аляски.

Общины старообрядцев

Русские православные миссионеры вели активную деятельность, обращая в свою веру алеутов, эскимосов и индейцев, которые и составляют основу православной общины на Аляске. Сейчас здесь порядка 90 приходов с 50 тысячами верующих, около 35 священников (все — из местных жителей) и больше 100 чтецов с семинарским образованием.

Однако куда интереснее поселения староверов, прибывших в Америку уже после покупки ею полуострова. Их называют «алясошники», «аляскинцы» или «алясенские», и они являются носителями традиционной русской культуры, сохраняя в своих семьях разговорный и церковный русский язык XIX в.

Староверов проживает здесь около трех тысяч в шести общинах, в основном на полуострове Кенай.

Global Look Press

Самым большим поселением является Николаевск, основанный «харбинцами», прибывшими в Штаты из Манчжурии. Здесь обитает около 400 жителей, держащихся своего уклада и духовных правил: одеваются в традиционную вышитую одежду, мужчины не бреют бороды, дети в местной школе проходят (хоть и сокращенную) русскую программу.

Вторая большая община — в поселке Нинильчик, основанном в 1847 г. калужанином Григорием Квасниковым и его женой-креолкой с Кадьяка Маврой Расторгуевой, к которым присоединились другие русские семьи. 80 лет село жило практически в изоляции, отчего здесь сохранился «нинильчикский русский язык», исчезающий архаичный диалект, в котором, в частности, мало используется средний и женский род, зато присутствуют англицизмы, эскимосские и индейские слова.

Некоторое число владеющих старорусским проживает в городах Кадьяк, Кенай и Анкоридж. Многие наизусть знают молитвы и песнопения в русском изводе церковнославянского, не владея при этом русским языком и не понимая истинного смысла текстов.

В целом основная масса русскоязычных на Аляске — потомки смешанных браков, большинство из них — люди старшего поколения, последние носители такого знания.

Русская география

После 1867 года с карты исчезли тысячи русскоязычных названий, США начали активный процесс американизации топонимов. Однако многие всё равно сохранились повсюду как напоминание о легендарных временах.

Самый нижний уровень — улицы, названные по фамилиям бывших русских домовладельцев, в Кадьяке это Wolkoff и Malutin Lаnе, Simeonof Street, Metrokin Way. Что же касается названий местностей, то даже после реколонизации русский язык в топонимии остается на третьем месте после английского и языков коренных народов. Хотя в некоторых случаях это механический перевод — так, Крысьи острова стали Rat Islands.

А имена первооткрывателей сохранились из уважения к ним.

Карта Аляски сохранила множество русских топонимов

На карте можно найти архипелаг Александра — в честь императора Александра II и остров Баранова — в честь знаменитого губернатора Александра Баранова. Остались на своем месте пролив Шелихова, вулкан Вениаминова, острова Прибылова и куча других островов — Врангеля, Чичагова, Купреянова и людей поменьше.

При этом удивительным образом прижились названия, которые русские моряки и промысловики давали по приметам.

Мыс Потайникоф (Potainikof)— это старое поморское слово «потайник», то есть «мель». И тут же — острова Отстоя, Поворотни и Неповоротни, мысы Малина, Красный и Бобровый, скала Белая, залив Низменный, острова Еловый, Сосновый, Чаячий и Урилов (урилами называли краснолицых бакланов).

А дальше можно найти озеро Говорушка (по имени одного из видов чаек); озёра Собака (Sabaka), Игумен (Egumen), Тайга (Taiga) и Тундра (Tundra) — все находятся на территории Кенайского национального парка.

Причем ряд объектов американцы называли как бы в память о прежних жителях региона, как холмы Самовар (Samovar Hills) или прилагательное «русский» для именования на карте: парк Русский Джек Спрингс, Русские горы, Русская река.

А в память о первой православной миссии во внутренних районах Аляски, которую возглавил священник Яков Нецветов, остался поселок Рашен-Мишен (Russian Mission).

Военное кладбище

Есть на Аляске еще одно памятное место, связанно с общей историей двух стран — захоронение советских военных летчиков, погибших в годы Второй Мировой войны при перегоне боевых самолетов из США в СССР.

Как известно, в рамках ленд-лиза действовала авиатрасса Аляска — Сибирь, также известная под названием АЛСИБ. Советский Союз присоединился к программе в ноябре 1941 года, и на Аляске советские летчики проходили обучение управлению американскими самолетами, после чего направлялись по секретному тогда маршруту с промежуточными посадками для дозаправки на различных аэродромах СССР.

Global Look Press Могилы советских летчиков, погибших при перегоне самолетов из США в СССР. Анкоридж. Аляска

За годы войны на маршруте погибли 205 человек, но непосредственно в американской земле остались лежать останки девяти советских летчиков, двух военнослужащих, умерших в 1945 году, а также двух гражданских людей.

Первоначально погибших пилотов хоронили в Номе и Фэрбенксе. Но в 1946 году по распоряжению властей США останки перенесли на мемориальное кладбище на объединенной авиабазе ВВС США Элмендорф-Ричардсон неподалеку от Анкориджа.

Советским гражданам на кладбище выделен отдельный участок. Усилиями директора мемориала Вирджинии Уолкер установлены надгробия с общей информацией о погибших: фамилия и инициалы, звание, дата смерти, за что в 2019 году Уолкер стала лауреатом российской премии «Серебряный лучник».

В том же году министерство по делам ветеранов США установило новые памятники на аллее советских пилотов. До недавнего времени представители российского посольства регулярно ездили возлагать цветы на могилы, но после 2022 г. такая возможность американской стороной была ограничена.

Русская столица

Город Ситка тоже стал жертвой переименования на новый лад, а основан он был Александром Барановым под именем Ново-Архангельск. Точнее, первоначально на удобной скале появилась деревянная крепость св. Михаила, вскоре захваченная индейцами-тлинкитами, пытавшимися выбить чужаков со своих охотничьих угодий.

Однако в ходе русско-тлинкитской войны (формально законченной только в 2004 году) крепость русские вернули, и с 1808 года вплоть до продажи Аляски город Ново-Архангельск был столицей Русской Америки.

Крепость св. Михаила и флаг Российско-Американской компании над ней

Из построек русского периода в городе сохранился лишь Епископский дом. В нём, в полном соответствии с названием, жил упомянутый в начале первый православный епископ в здешних местах, митрополит Иннокентий. Сейчас в доме находится его музей с воссозданными жилыми комнатами, библиотекой, коллекцией икон.

Уникальный экспонат — собственноручно сделанный митрополитом рабочий стол с потайными ящиками.

А вот скалу Баранова, на которой стояла крепость и находилась резиденция правителя Русской Америки, время не сохранило. Ее взорвали во время Второй мировой войны при строительстве оборонительных сооружений.

Туристам теперь предлагают взглянуть лишь на огромный валун у побережья Тихого океана, на котором, если верить легенде, любил сидеть сам губернатор.

Имеется в городе и памятник ему, тоже сидячий. Однако 14 июля 2020 г., на фоне охвативших США протестов движения BLM, городской совет Ситки решил переместить его из центра города в исторический музей, поскольку Баранов, как говорится в решении, руководил «порабощением, убийствами и грабежами коренного населения Аляски».

Зато никуда не делось старое русское кладбище в Ситке. Здесь похоронена, в частности, княгиня Аглаида Максутова — жены последнего правителя Русской Америки.