На днях израильское правительство официально согласовало план по расширению операции в секторе Газа. Тель-Авив нацелился не просто добиться поставленных ранее целей, но и взять анклав под полный контроль — чего бы это ни стоило.

Иван Шилов ИА Регнум

Недовольство решением правых взять анклав под контроль спровоцировало новые массовые протесты в Израиле. Которые, впрочем, довольно быстро стали ширмой для мобилизации более широкой группы протестных сил. Причем каждая из них решает свою задачу в отрыве от остальных.

Контуры нового плана

Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху обещает, что новое наступление в Газе будет «стремительным и коротким». Армии поставлена задача ликвидировать оставшиеся ячейки ХАМАС и взять под контроль город Газа — один из ключевых опорных пунктов в анклаве.

Кроме того, решено охватить все крупные лагеря беженцев в центральной части анклава и провести там фильтрационные мероприятия, чтобы исключить бегство ключевых командиров движения под видом гражданских лиц.

Официальный Тель-Авив сулит, что после завершения операции под «днями Черного октября» (как называют конфликт в Газе сами израильтяне) наконец-то будет подведена черта.

Однако «на земле» ситуация выглядит куда менее благоприятной, нежели на бумаге: амбициозный план требует мобилизации значительной части сил. Этот факт дает хорошую почву для спекуляций.

Едва были озвучены контуры нового плана, по стране поползли слухи, что власти планируют поставить под ружье до 430 тысяч резервистов — каждого 24-го израильтянина.

Для маленького ближневосточного государства это огромная цифра — примерно столько же сил Тель-Авив задействовал в ходе Войны Судного дня (1973 год), когда противостоял одновременно четырем арабским государствам с профессиональными армиями, артиллерией и авиацией.

На этом фоне обыватели (главным образом родственники заложников и военнослужащих, задействованных в операции) стали задавать неудобные вопросы: неужели ХАМАС, который (если верить Нетаньяху и его сторонникам) уже давно «балансирует на грани поражения», силен так же, как арабские армии XX века?

И если это действительно так, почему Тель-Авив не может закончить конфликт хотя бы «вничью», не проливая зря кровь? И почему ставит идею контроля над территорией выше, чем жизни заложников? Большинство из которых к тому же законопослушные граждане Израиля.

В поисках ответов население Израиля в количестве около 120 тысяч человек вышло на манифестации.

Общая численность митингующих оказалась сильно меньше, чем в 2023 году, когда шли протесты против судебной реформы (в митингах за все время приняло участие около 500 тысяч человек). Однако это одно из самых крупных выступлений с начала операции в Газе.

Впоследствии начальник Генштаба Эяль Замир попытался успокоить общественность, заявив о планах мобилизации максимум 200 тысяч резервистов. Это тем не менее сопоставимо с численностью израильских сухопутных войск по штату мирного времени.

Высказывания Замира не слишком успокоили израильтян еще и потому, что тот уже несколько дней находится в конфликте с премьер-министром.

Некогда обласканный Нетаньяху «Генерал Танк», выступавший за «борьбу до победного», был назван пораженцем и отстранен (пусть и неофициально) от принятия ключевых решений по операции. А потому он вряд ли владеет объективной информацией о реальных масштабах призыва.

Израильтяне ждут, что ясность внесет премьер Нетаньяху, но тот пока отвечает уклончиво. И, кажется, почти не замечает волнений населения.

Опасения ортодоксов

Впрочем, против планов Нетаньяху по полному захвату Газы выступают не только родственники заложников и простых солдат. Сильны волнения в рядах ультраортодоксов (харедим), для которых призыв в войска — очень больная тема.

Консервативные духовные авторитеты требуют гарантий, что призванные в войска харедим не будут отправлены воевать в Газу. И более того — вообще не получат повесток до конца конфликта. Если власти их не услышат, они угрожают парализовать работу аэропорта Бен-Гурион — ключевого воздушного хаба страны.

Религиозные партии, представляющие в кнессете интересы ультраортодоксов, пока не комментируют происходящее. Видимо, в надежде, что правительство сумеет сделать правильные выводы из ситуации и не пойдет на эскалацию, например через показательные аресты авторитетных в среде харедим фигур.

Сильно ссориться с религиозными силами у блока Нетаньяху желания нет. Тем более что, судя по недавним опросам общественного мнения, между правительством и оппозицией образовался паритет.

В таких условиях любой дрейф сторонников Нетаньяху может оказаться фатальным. Особенно учитывая то, что коалиция сама оттолкнула игравшие роль противовеса арабские партии, обвинив их в тайном финансировании ХАМАС.

Палестинцы готовят дипломатический удар

По мере того, как израильская кампания в Газе вновь набирает обороты, на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), где базируется правительство международно признанной палестинской автономии, потихоньку нарастает нервозность.

Местные элиты опасаются, что после того, как сопротивление в Газе будет сломлено, приоритетным направлением экспансии станет Западный берег. Тем более что «внешние ограничения» на продвижение Тель-Авива в долине Иордана ранее были сняты в ходе визита Нетаньяху в США, а намерение «натиска на Запад» символически закреплено в соответствующем призыве кнессета.

В ответ на это палестинское руководство в Рамалле рассматривает возможность преобразования автономии в государство и провозглашения его в одностороннем порядке на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года. Расчет, по всей видимости, в том, чтобы получить поддержку и защиту от европейских стран.

Тему активно раскручивают палестинские блогеры, близкие к правительству палестинского лидера Махмуда Аббаса, что косвенно подтверждает правдивость озвученного.

С другой стороны, такое решение, призванное сплотить палестинцев в трудное время и продемонстрировать Израилю собственную решимость, может иметь обратный эффект.

Помимо того, что провозглашение независимости гарантированно спровоцирует трения между фракциями, стремящимися попасть во «временное правительство», оно сподвигнет израильских «ястребов» наращивать темпы экспансии на Западном берегу до того, как закроется «окно возможностей».

При этом на планы Тель-Авива наступать в Газе многозначительные публичные шаги Рамаллы никак не влияют.