В Китае зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья, власти ввели карантинные меры.

Сделано ИИ/ИА Регнум

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний повысил уровень предупреждения для путешественников. Вокруг заговорили о новой глобальной угрозе и новом витке ограничений «как при ковиде».

Никаких масок

«Многие журналисты совершенно неправильно поняли ситуацию. Называть китайские меры антиковидными просто смешно», — отметила в беседе с ИА Регнум вирусолог Анча Баранова, профессор Университета Джорджа Мейсона (США). По ее словам, чикунгунья — это не респираторное заболевание, никто в Китае не заставляет людей носить маски.

Меры борьбы с вирусом совершенно другие: больных накрывают противомоскитными сетками. Но это не значит, что людей заворачивают в кокон. Просто комната закрывается сеткой, чтобы комары не могли туда залезть. Человек служит резервуаром для вируса, и важно, чтобы больного не кусали комары, которые потом полетят и заразят кого-то еще.

Второй важный шаг — уничтожение мест размножения комаров. Речь идет о любых емкостях со стоячей водой: поддонах, ведрах, старых шинах. «Эти меры прописаны во всех учебниках эпидемиологии еще со времен Второй мировой войны, когда боролись с малярией», — отмечает вирусолог.

Вирус чикунгунья переносят особые комары рода Aedes — те же, что распространяют лихорадку денге и вирус Зика. И здесь кроется главная причина, почему России можно не беспокоиться.

«Эти комары живут только в субтропическом климате. В России практически везде слишком холодные зимы, даже в южных регионах недостаточно тепло, чтобы комары рода Aedes начали обживаться в наших экосистемах», — пояснил в интервью ИА Регнум вирусолог Кирилл Ермин,ассистент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ.

По словам Барановой, такие комары встречаются лишь на Черноморском побережье Кавказа, да и то в единичных случаях. «Представить себе, что человек с чикунгуньей приедет из Китая в Сочи, там его укусит нужный комар, а потом полетит кусать других, — теоретически возможно, но вероятность микроскопическая».

Важный момент: регионы России, граничащие с Китаем (Дальний Восток и Сибирь), живут в суровом климате, где комары-переносчики вообще не водятся. «Наши обычные комары вирус не переносят, и он не приспособлен к размножению в них», — добавляет Ермин.

Бьёт по суставам

Название «чикунгунья» в переводе означает «та, которая скрючивает». И это не преувеличение — главный удар вирус наносит по суставам. «Шансы умереть небольшие, но дело не в этом. Любое воспаление суставов нарушает их геометрию. С однажды нарушенной геометрией — это болящие суставы на всю жизнь», — предупреждает Баранова.

Мухаммад Сайфуллин, доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского университета, в беседе с ИА Регнум приводит конкретные цифры: «Длительные артриты, продолжающиеся более трех месяцев, развиваются у 10–15% переболевших. Чем старше возраст, тем выше вероятность хронизации. Описаны даже единичные случаи развития ревматоидного артрита».

Первые симптомы похожи на тяжелый грипп: резкий подъем температуры до 40 градусов, головная боль, ломота в мышцах. Затем появляется характерная сыпь, увеличиваются лимфоузлы. Но главное — сильнейшая боль в суставах, которая может сохраняться месяцами.

Логично задать вопрос: есть ли возможность профилактики? В США в конце 2023 года одобрили вакцину IXCHIQ, а в феврале 2025-го — VIMKUNYA. Казалось бы, проблема решена. Но оказывается, что не совсем.

«Вакцину рекламировали для пожилых американцев, отправляющихся на Карибы. Привили около 60 тысяч человек — двое погибли, у многих возникли серьезные сосудистые осложнения. Вероятность встретиться с вирусом не очень большая, а побочные эффекты серьезные. Поэтому целесообразность вакцинирования под большим вопросом», — рассказывает Баранова.

Специфического лечения вируса нет. Врачи могут лишь облегчать симптомы: сбивать температуру, обезболивать, обеспечивать покой и обильное питье. «В России, вероятно, назначали бы интерфероны, но доказательных методов лечения чикунгуньи нет», — отмечает вирусолог.

Что делать путешественникам

Российская система здравоохранения готова к единичным завозным случаям. Институт эпидемиологии Роспотребнадзора и Центр имени Гамалеи разработали методы диагностики — как прямые (обнаружение РНК вируса), так и непрямые (выявление антител). «В России периодически регистрируются единичные случаи чикунгуньи после посещения Индии, Таиланда, Индонезии. Все случаи — завозные», — подтверждает Сайфуллин.

Главная защита для путешественников — репелленты и противомоскитные сетки. Носить маску для защиты от чикунгуньи бессмысленно — вирус передается только через укус комара.

На вопрос о безопасности контактов с китайцами Баранова отвечает с юмором: «Если к больному китайцу не подлетает комар вида Aedes aegypti или Aedes albopictus, то делайте с этим китайцем что хотите!»

Вирус не передается воздушно-капельным путем, через рукопожатия или предметы быта. Единственный путь заражения — укус инфицированного комара. Причем период, когда вирус находится в крови больного и может быть подхвачен комаром, довольно короткий.

Текущая вспышка привлекла внимание не масштабом (в Юго-Восточной Азии ежегодно фиксируют тысячи случаев), а местом возникновения.

«Интересно, что вспышка произошла в Китае, где раньше в таких масштабах чикунгунья не регистрировалась. Это может быть связано как с изменением климата, так и с циклическим увеличением популяции комаров», — объясняет Сайфуллин.

При этом эксперт напоминает: многие случаи остаются незамеченными, поскольку часть заболеваний протекает бессимптомно и не требует медицинской помощи.

Вирусолог Баранова резюмирует: «Ничего сверхъестественного не происходит. Во Франции сейчас мини-вспышка чикунгуньи, в Италии была довольно большая в 2017 году. Но для России потенциальная опасность микроскопическая».

Так что пока китайские медики борются с комарами и накрывают больных сетками, россиянам остается следить за новостями без паники. География и климат — наши главные защитники от экзотической напасти.