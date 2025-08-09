Визит президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву 7 августа 2025 года стал знаковым событием в развитии российско-эмиратских отношений, демонстрирующих устойчивость и глубину стратегических двусторонних связей.

Иван Шилов ИА Регнум

После начала СВО нынешний визит президента Эмиратов в Россию уже четвертый. Регулярность диалога впечатляет: только с начала 2025 года лидеры стран трижды общались по телефону (в марте, мае и июне), что свидетельствует о взаимной заинтересованности в координации позиций по ключевым вопросам международной повестки.

Можно сказать, что динамика российско-эмиратских контактов сравнима разве что с российско-белорусскими отношениями, что, безусловно, подчеркивает значимость ОАЭ для России, а России — для ОАЭ.

На полях переговоров президентов двух стран были подписаны несколько соглашений, касающихся торгово-экономического взаимодействия между Москвой и Абу-Даби. Это свидетельствует об умении сочетать прагматизм с дипломатической гибкостью, что позволяет ОАЭ сохранять особые отношения с Россией, не вступая в открытую конфронтацию с западными партнёрами.

Достигнутые договорённости по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, подкреплённые личным доверием между лидерами, создают прочную основу для дальнейшего развития стратегического партнёрства.

На фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и Украине российско-эмиратский диалог демонстрирует возможность конструктивного взаимодействия между державами, принадлежащими к разным цивилизационным и политическим мирам.

Устойчивость этих связей перед лицом глобальной турбулентности делает их значимым элементом формирующейся полицентричной системы международных отношений, где ОАЭ всё увереннее позиционируют себя как мост между Востоком и Западом, Севером и Югом, превращаясь в новый полюс многополярного мира.

Поэтому важным аспектом взаимодействия РФ и ОАЭ стало сотрудничество на многосторонних площадках.

Стремясь закрепить за собой место в формирующемся новом мире, ОАЭ становятся с 2024 года участником БРИКС, демонстрируют большую активность в рамках этого объединения, проявляют интерес к более глубокой интеграции и в иные структуры многополюсного мира, такие как ШОС.

Кроме того, ОАЭ недавно подписали договор с ЕАЭС, предусматривающий обнуление пошлин по 85% товарных позиций, что создаёт институциональные предпосылки для расширения экономической интеграции.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров: «Мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС, подписан договор с ЕврАзЭС, хорошие решения там приняты. По-моему, по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины».

Геополитическая роль ОАЭ проявилась особенно ярко в контексте обсуждения международных вопросов. Эмираты позиционируют себя как активный игрок, стремящийся к «укреплению международного сотрудничества для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания», что нашло отражение в многоязычном посте шейха Мухаммеда в соцсети после переговоров.

«Мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран», — написал шейх Мухаммед по-русски, сопроводив сообщение переводом на арабский и английский.

Шаг для арабского лидера беспрецедентный. Этот жест выходит за рамки протокола, свидетельствуя о стремлении эмиратского руководства обращаться непосредственно к российскому обществу, подчёркивая эмоциональную составляющую двусторонних отношений.

Фраза о «стремлении укреплять мосты между нашими странами», прозвучавшая ранее во время переговоров, получила таким образом новое наполнение.

Давнее сотрудничество

Особый характер отношений между Россией и ОАЭ определяется Декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной еще в 2018 году в Москве президентом России Владимиром Путиным и тогда еще наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего Мухаммедом бен Заидом.

Поэтому дружественная позиция ОАЭ по отношению к России в нынешних условиях вряд ли должна вызывать удивление.

Российско-эмиратская декларация от 2018 года не ограничивается лишь экономической составляющей, указывая и на общие цели обеих стран по укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны через активизацию консультаций между соответствующими государственными учреждениями.

ОАЭ и Россия также поддерживают идею создания международной контртеррористической коалиции, которая действовала бы на основе «уважения суверенитета государств», непосредственно пострадавших от террористических атак.

После начала СВО в феврале 2022 года ОАЭ отказываются присоединиться к западным санкциям против России. Также Эмираты балансировали на международных площадках, то воздерживаясь при голосовании по проекту резолюции СБ ООН, осуждающей действия России на Украине, то поддерживая антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН.

С учетом нынешней международной динамики этот подход воспринимается как благожелательный для Москвы. Он, собственно, и отражает стратегический уровень взаимодействия между двумя государствами, а также дает возможность Эмиратам стать посредником в мирных переговорах по Украине, не вступая в конфликт с Западом.

В этом контексте особое значение имеет заявление Владимира Путина о том, что ОАЭ рассматриваются как возможное место для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», — сказал президент России.

Вне зависимости от того, состоится ли сама встреча, подобное заявление можно считать высокой оценкой деятельности и ОАЭ, и их президента в качестве посредника в различных гуманитарных и иных миссиях, связанных с проведением СВО. Например, в организации обменов пленными.

Экономика прежде всего

Экономическая составляющая партнёрства стала центральным элементом переговоров. Как отметил Владимир Путин во время встречи, ОАЭ являются «дружественной для нас страной», контакты с которой поддерживаются на высшем политическом уровне, а экономические связи динамично развиваются в сферах торговли и инвестиций.

Президент ОАЭ привёл конкретные цифры, свидетельствующие о позитивной динамике: двусторонний торговый оборот достиг $11,5 млрд, а товарооборот между ОАЭ и странами ЕАЭС составил $30 млрд.

Лидерами двух стран была поставлена серьезная цель — удвоить эти показатели в ближайшие пять лет, что свидетельствует о взаимном стремлении вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень.

Инвестиционное взаимодействие развивается через кооперацию суверенных фондов. Однако, по словам российского президента, инвестиции РФ в ОАЭ существенно (почти вдвое) превышают эмиратские вложения в Россию, что Путин особо отметил, поблагодарив за доверие к российским специалистам.

Тем не менее, видимо, здесь содержался и определенный намек на необходимость вернуться к реализации тех инвестиционных соглашений, которые были поставлены на паузу из-за давления со стороны Запада.

Это касается, например, отказа эмиратского суверенного фонда Mubadala от дальнейших инвестиций в Россию после 24 февраля 2022 года, хотя и о выводе капиталов речь не шла. Всего фонд планировал вложить в Россию около $6 млрд.

В 2013 году Mubadala договорился с Российским фондом прямых инвестиций о создании совместного фонда с капиталом $2 млрд. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, на 2020 год организации совместно вложили $2,3 млрд более чем в 50 проектов.

РФПИ и Mubadala в составе консорциума инвесторов вложили $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi, в 2018 году — купили 49% компании «Газпромнефть-Восток». В 2021 году Mubadala купил 1,9% крупнейшей российской нефтехимической компании СИБУР примерно за $500 млн (точная сумма сделки не раскрывалась), а также приобрел 2,6% в холдинге En+.

Роль ОАЭ в период проведения Россией специальной военной операции заслуживает отдельного внимания.

Хотя открытой поддержки оказано не было, Эмираты последовательно выступали в качестве важного экономического партнёра, не присоединившегося к западным санкциям.

Сохранение и наращивание торгово-инвестиционного сотрудничества, включая взаимодействие суверенных фондов, несмотря на сокращение инвестиций, стало для Москвы значимым фактором адаптации к санкционному давлению.

А подписание новых соглашений по итогам переговоров указывает на наличие конкретных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт и высокие технологии, традиционно составляющих основу двустороннего сотрудничества.

И в этом плане ОАЭ постепенно становятся важнейшим партнером России.

Высокие технологии и оборонная сфера

Хотя зависимость ОАЭ от нефти всё еще является серьезной долгосрочной проблемой, государство уже смогло в значительной степени преодолеть зависимость от экспорта углеводородов и диверсифицировало экономику. Доля нефтегазового сектора в ВВП составляет 30%, а в эмирате Дубай — и того меньше.

Растет металлообработка, нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов, мебели, алюминия, удобрений. Производится и высокотехнологичная продукция, включая даже автомобили.

В этом контексте важно отметить широкие перспективы сотрудничества России и Эмиратов в производственной сфере. В качестве уже реализованных проектов можно привести в пример сборку российских люксовых автомобилей Aurus Senat. Реализация проекта планировалась на 2024 год, но началась досрочно, в 2023-м.

Особые успехи Эмиратов отмечены в сфере оборонной промышленности, лидерами которой являются компании «Мубадала», «Тавазун», «Эмирейтс Эдвансд Инвестментс» и ряд других. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими мировыми производителями оборонной продукции ОАЭ в настоящее время могут проектировать, производить и продавать широкий спектр вооружений и оборудования как на внутреннем, так и на международном рынке.

Россия также рассчитывает на кооперацию с ОАЭ в сфере разработки и производства вооружений, да и опыт такой уже имеется. Тут можно вспомнить и ЗРПК «Панцирь», разрабатывавшийся изначально для Вооруженных сил ОАЭ, но затем нашедший свое место и в ВС РФ.

Или бронеавтомобиль «Тигр», широко используемый разведывательными подразделениями и военной полицией в России, — изначально он создавался по заявке из ОАЭ, где хотели получить продукт, аналогичный американским «Хаммерам».

После создания изделия в 2001 году российский разработчик и арабский заказчик пошли разными путями, продолжая развивать базовый проект в соответствии с собственными потребностями. Взяв «Тигр» за основу, ОАЭ наладили производство бронеавтомобилей Nimr (переводится как «тигр»), которые пользуются большим успехом на международном рынке.

Также в свое время Россия была близка к заключению контракта на закупку производимого в ОАЭ ударного БПЛА United 40. Во время проходившей в Абу-Даби в феврале 2013 года выставки IDEX-2013 посетивший ее генерал-полковник Владимир Чиркин, тогдашний главнокомандующий Сухопутными войсками России, проявил к БПЛА United 40 особый интерес.

Были и проекты совместного создания легкого истребителя, к которому стороны еще могут вернуться.

Странами подписан меморандум о сотрудничестве в развитии искусственного интеллекта и беспилотных технологий в наземном транспорте, что открывает двери для более продуктивного взаимодействия в этой сфере.

На фоне конфликта Запада с Россией и КНР Дубай, ставший финансовым и деловым центром мирового уровня, может получить большой приток инвестиций благодаря своему статусу геополитически нейтральной гавани для капитала. Это позволит реализовать экономические программы эмирата, стоимость которых оценивается в $8,7 трлн.

Поэтому для России Эмираты имеют важное значение в качестве партнера, который на фоне незаконных западных санкций поможет осуществлять обмен технологиями. В этом плане ОАЭ, сделавшие серьезный технологический рывок, не только способны опередить многие европейские государства, но и стать для нас альтернативой в том числе и для доступа к новейшим технологиям.

Мягкая сила

Кроме экономики и технологий, важное значение для российско-эмиратского партнерства имеет гуманитарное измерение и человеческий капитал.

Инструментом мягкой силы, помогающим развитию отношений между Москвой и Абу-Даби, является присутствие 25 000 граждан России, которые работают в качестве высококвалифицированных специалистов в различных секторах экономики ОАЭ. В свою очередь, в России представлены более 300 компаний из Эмиратов.

В ходе переговоров президент Путин упомянул интерес шейха Мухаммеда к образовательным проектам России, особенно к центру для одарённых детей «Сириус» в Сочи.

Визиты членов семьи президента ОАЭ в этот центр и личное посещение шейхом московской школы Примакова демонстрируют осознанный подход Эмиратов к заимствованию российского опыта в подготовке интеллектуальной элиты.

Эти контакты выходят за рамки формальных обменов, указывая на формирование устойчивых связей в сфере образования и культуры, что в долгосрочной перспективе способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран.