Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в самое ближайшее время проведут двусторонний саммит. Об этом заявил советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум

С большой долей вероятности местом встречи могут стать Объединённые Арабские Эмираты. Отвечая на вопрос журналистов о возможном месте проведения переговоров с Трампом, Путин заявил, что у России есть много друзей, которые могли бы организовать саммит: «Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест».

Соглашение о встрече было достигнуто в два этапа. Первым стал визит в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, который прилетел в российскую столицу впервые за почти три месяца.

Как и ранее, он встречался с Владимиром Путиным, которому передал послание от Дональда Трампа. Не ультиматум, не угрозу — а именно некую формулу урегулирования ситуации на Украине. «Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — говорит Юрий Ушаков.

Именно приемлемым — то есть достойным как минимум обсуждения. И по итогам начального обсуждения с Уиткоффом российский президент передал американской стороне свои предложения.

Западные СМИ сразу же взорвались серией различных «утечек» — например, говорили о том, что речь идет о «воздушном перемирии», то есть о взаимном отказе от нанесения ракетных, бомбовых и дроновых ударов по районам, находящимся далеко от линии фронта. Однако Москва хранила молчание.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — пояснял Юрий Ушаков вечером 6 августа.

В переводе с дипломатического на русский язык это означает, что Москва передала Вашингтону предложения. И ждала от Трампа ответов на них.

А ответы зависели не только от самого американского президента. Не случайно хозяин Белого дома сразу же после визита Уиткоффа провел телефонную конференцию с Зеленским и рядом европейских лидеров.

Кое-кто из российских экспертов написал о том, что Трамп, мол, просто не хотел говорить с Зеленским без свидетелей. Однако это не главная причина подключения европейцев — скорее всего, Трамп попытался заставить их всех вместе принять те условия, о которых он договорится с Путиным. Чтобы потом на переговорах с российским президентом всё-таки говорить от имени всего коллективного Запада.

А это сейчас проблема — в чём косвенно признаются даже американские лидеры. «На мой взгляд, мы сейчас лучше понимаем те условия, на которых Россия готова закончить войну. Мы сейчас должны сравнить их с теми, на которых готовы закончить войну наши европейские и украинские союзники. Украинские в первую очередь», — говорит госсекретарь Марко Рубио.

И это не какой-то реверанс в отношении киевского режима. Украинские и европейские чрезмерные, оторванные от реальности желания являются на сегодняшний день главной помехой для любой мирной сделки. А также одним из ключевых препятствий для Трампа в его переговорах с Владимиром Путиным.

Ведь каждый раз, когда американский президент что-то предлагает, Москва может (и должна) требовать гарантий исполнения этих инициатив киевским и брюссельским режимами. Трамп же такие гарантии вплоть до сегодняшнего дня дать не мог. И если он рассчитывает на достижение каких-то договоренностей с Россией по Украине, они ему нужны.

Впрочем, даже если стороны не договорятся по Украине, будущий саммит вполне может пройти успешно. Во-первых, потому, что отсутствие компромисса по украинским делам отнюдь не означает начала эскалации. Скорее, Москва и Вашингтон продолжат вести стратегический диалог в то время, как российские войска будут проводить успешные наступательные операции. И если Америка не будет мешать, то России этого достаточно.

Во-вторых, у Москвы и Вашингтона есть и другие темы, которые вполне можно и даже нужно обсуждать на уровне лидеров.

«Любые встречи первых лиц, как правило, всегда охватывают весь спектр взаимоотношений стран. И с учетом того, что после первых очных встреч наших дипломатов у нас заработали несколько рабочих групп, будут обсуждаться итоги их работы», — объясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Например, вопросы нормализации дипломатических отношений. Российская дипсобственность в США до сих пор заблокирована, а количество дипломатов в учреждениях сведено к минимуму. Американских дипломатов тоже в Москве немного, и они на этом основании практически отказались от выдачи россиянам виз.

Также могут обсуждаться экономические вопросы. «Для Трампа вообще это приоритетный момент. Не исключено, что именно здесь мы сделали какие-то ему вкусные предложения, которым он так обрадовался», — говорит Андрей Клинцевич.

Речь может идти как о разработке российских месторождений, так и о продаже углеводородов в ЕС через американские компании. Правда, для этого Штаты должны снять с России ряд санкций.

Однако самой важной темой всё-таки является стратегическая стабильность. Например, вопрос продления договора СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году. Его нужно продлевать — и, по-хорошему, в рамках не двустороннего, а многостороннего соглашения. С участием других ядерных стран — Китая, Индии, Франции, Великобритании, Пакистана.

«Кроме того, это вопросы, связанные с ПРО — тут есть сильный перекос в сторону США», — говорит Андрей Клинцевич. Элементы американской системы ПРО уже находятся в Европе и размещаются в Восточной Азии. Размещение этих ракет вкупе с планами США по милитаризации космоса является серьезным вызовом для мировой стабильности.

И если хотя бы по одному из вышеперечисленных вопросов Владимир Путин и Дональд Трамп достигнут публичного соглашения, то саммит уже можно будет назвать успешным.