В Турции возлагали большие надежды на приход Дональда Трампа к власти. Республиканец циничен в вопросах прав человека, не чурается дружбы с теми режимами, которых демократы называют «авторитарными», и проявляет гибкость в вопросах внешнеполитических, где глобалисты тоже часто делают упор на распространение демократии и права меньшинств.

Иван Шилов ИА Регнум

После победы республиканца, в прошлом ноябре глава МИД Турции и возможный следующий президент Хакан Фидан проанализировал деятельность Трампа и составил прогноз его действий.

В нем Фидан рассчитывал на вывод американских военных из Заевфратья, но сомневался, что это произойдет быстро. «Мое впечатление о Дональде Трампе таково: несмотря на его заявления по различным вопросам, он будет откладывать решение критических проблем», — отмечал тогда Фидан.

Турции в итоге повезло. Между избранием и инаугурацией Трампа пал режим Башара Асада, Турция стала главным игроком в Сирии, а американец позже источал комплименты Реджепу Тайип Эрдогану.

Казалось бы, с его плеч спал самый большой груз, который с 2018 года отравлял двусторонние отношения с США: Вашингтон поддерживал курдов и мешал вести против них военные операции.

За последние полгода связи Турции и Соединенных Штатов пережили ренессанс. Трамп называет Эрдогана другом, американского президента ждут в гости. Даже действия Израиля в Сирии не испортили турецкие связи с самым произральским американским лидером.

Трамп дал втык Биньямину Нетаньяху и попросил его уладить споры с союзником по НАТО. Мало того, что США играют роль посредника между Турцией и Израилем, так и сам Стамбул стал миротворческой площадкой для Вашингтона. Именно там прошли переговоры между американскими и российскими представителями по восстановлению дипотношений.

И там же идут переговоры между Россией и Украиной, которых так упорно добивался глава Белого дома. Турция также стала посредником между Дамаском и Вашингтоном, организовав встречу Трампа и сирийского главы Ахмеда Аш-Шараа в Эр-Рияде.

Кроме того, в перспективе у двух стран есть еще ряд интересных совместных проектов. Турция рассчитывает на снятие санкций из-за покупки российских систем С-400 и возвращение в программу строительства истребителей F-35. В середине мая турецкий президент сказал, что вроде как договорился с США по смягчению санкции, введенных законом CAATSA.

Отношения могут стать еще теснее, если американцы заполучат контроль над Зангезурским коридором, а Армения и Азербайджан подпишут мирный договор. В последнем Трамп тоже намерен участвовать, для чего в ближайшее время примет у себя президентов этих стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Человек, инициировавший американское участие в проекте создания коридора, Том Баррак — по совместительству посол США в Турции. Через него Америка постоянно консультируется с союзником по кризисным вопросам на Ближнем Востоке. В частности, по этой схеме удалось остановить столкновения людей аш-Шараа с друзами и военную интервенцию израильтян в Сирию.

Казалось бы, что еще нужно Трампу и Эрдогану для счастья? Наверное, остается только провести личную встречу, и турецкий лидер делает для этого всё. Но приезд Трампа упирается в украинское урегулирование, ведь в Стамбуле рассчитывают на четырехсторонний саммит с участием Путина, Трампа, Эрдогана и Зеленского.

Однако как раз урегулирование украинского конфликта может испоганить «романтичный период», наметившийся между двумя партнерами по НАТО. И вот почему.

С июля Трамп начал поднимать бровь на Кремль: нетерпеливого миллиардера не устраивает медленный темп мирного процесса, он хочет добиться режима прекращения огня как можно скорее.

Россия не против, но напоминает о первопричинах кризиса — расширении НАТО, притеснении русскоязычного населения, гонении на православие на Украине и других.

Если в феврале вину за провал миротворчества Трамп возлагал на Зеленского и в итоге заставил его пойти на стамбульские встречи, то сейчас он решил попытаться надавить на Россию.

В результате он сначала выкатил 50-дневный ультиматум, а затем сократил его до 10-12 дней, угрожая начать тарифную войну против России и ее торговых партнеров. Первой под раздачу уже попала Индия.

А после Индии и Китая в списке ключевых торговых партнеров России значится как раз Турция. С 2022 года товарооборот между странами бил исторические рекорды, достигнув $60 млрд. Из-за давления экс-президента США Джо Байдена и введенных им санкций против десятков турецких фирм темпы снизились, но все еще остаются высокими.

В 2024 году они находились на отметке выше $50 млрд — это на 7% меньше, чем в предыдущем году. Турция — третий главный импортер российской нефти, а Россия — ведущий поставщик нефти, газа и угля в страну на берегу Босфора. Турция импортирует 100% потребляемого газа, а ее зависимость Турции от российских поставок оценивается в 40%. По «черному золоту» зависимость 90-процентная.

С другой стороны, Соединенные Штаты — третий экспортный рынок для железа, стали, ковров, машин и изделий из камня и цемента. Турция ежегодно поставляет в Америку товары на сумму 14 млрд долларов. В турецком импорте США хоть и сильно отстают от Европейского союза, но все же занимают пятое место с долей в 5%.

Если Трамп решится ввести драконовские тарифы, Турцию ожидает колоссальный экономический ущерб. И весь последний опыт говорит о том, что, что Турция уязвима. В 2019 году Трамп почти обрушил лиру, когда Эрдоган отказывался освобождать обвинённого в связях с гюленистами пастора Эндрю Брансона. В итоге его отпустили. Кстати, санкции за покупку С-400 вводила именно администрация республиканца.

При демократе Байдене, помимо прямых санкций за параллельный импорт-экспорт с Россией, Турция получила удар по проекту первой атомной станции «Аккую». В феврале Минюст США заморозил $2 млрд, поступившие из России на счета банка JPMorgan.

Администрация Эрдогана пока не реагирует на угрозы Трампа по тарифам, видимо, стараясь оттянуть вспышку конфликта, однако турецкие наблюдатели уже выражают обеспокоенность.

Эксперт по внешней политике Гекхун Гечмен сразу после объявления 50-дневого ультиматума написал в соцсети: «Угроза Трампа в адрес России касается Турции. Трамп заявил, что введет «вторичные тарифы», если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Это касается и стран, которые торгуют с Москвой напрямую».

Но и без публичной реакции отношение официальной Анкары вполне предсказуемо. 30 июля спикер парламента Нуман Куртулмуш объявил, что новые санкции против России не приведут к урегулированию украинского конфликта.

«Нельзя остановить войну с помощью эмбарго или мер, аналогичных ему. Задача не в том, чтобы принимать такие меры, а в том, чтобы проложить путь к миру с помощью переговоров», — сказал он.

В начале феврале Фидан заявлял, что Анкара хочет начать обсуждать с Вашингтоном антитурецкие рестрикции, введенные в рамках CAATSA. А 19 сентября прошлого года в интервью ИА «Анадолу» он указал на отказ Запада вести экономическую войну против России как на часть общего сценария остановки конфликта на Украине: «санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет».

Но одно дело, когда речь идет о санкциях против России, имеющих опосредованное влияние на турецкую экономику, а другое — прямые санкции против Анкары. Последние по своему масштабу гораздо сильнее и болезненнее.

Турция еле выходит из кризиса лиры. Инфляция замедлилась до 33% — минимального показателя с ноября 2021 года, ключевая ставка снижена с 46 до 43 процентов. Прямые санкции не только поставят крест на позитивных темпах восстановления, но, как и угрожал еще в прошлую каденцию Трамп, разрушат турецкую экономику.

Одним словом, в Турции затаили дыхание перед 8 августа — сроком истечения ультиматума Трампа по тарифам. За визитом его спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву там наверняка следили очень внимательно, надеясь хотя бы на минимальный прогресс в российско-американских переговорах.

К большому сожалению Турции, несмотря на всю роль Эрдогана в стамбульских переговорах, вопрос введения санкций находится не в его компетенции: все зависит от Путина и Трампа. При этом не стоит исключать, что за кулисами или открыто Турция будет предпринимать всевозможные шаги, чтобы найти общий язык с Белым домом. Такой опыт у Эрдогана имеется: в прошлую каденцию Трампа у него уже получалось выбить исключения для Турции по санкциям США против Ирана и России.

Сценарий, который для Турции намного страшнее санкций — это риск прямого столкновения России и США на фоне угроз Трампа подвинуть американские атомные подлодки к России.

Но и здесь определенные рычаги в руках Эрдогана все же имеются. Эксперт по международному праву Хакан Эркинер рассказал газете Turkiye, что американец должен будет получить добро Анкары, если решит отправить субмарины США в Чёрное море.

«Турция в соответствии с конвенцией Монтрё имеет право разрешать таким военным кораблям только заходить в свои порты. Я не думаю, что Турция даст такое разрешение», — отметил он.

Учитывая предыдущий опыт блокировки Турцией прохода натовских кораблей в Чёрное море, можно предположить, что Анкара и на этот раз будет мешать развязыванию эскалации.

Что касается санкций, то, если США и Турция не договорятся, Эрдоган может решиться по примеру Китая и Индии послать своего американского визави куда подальше. Прижатый в угол, он может пересмотреть свою «дружбу» с Трампом. Да и самому американскому президенту стоит пять раз подумать, прежде чем бить своего союзника ради «наказания России».

Турция может ответить давлением на американцев и их союзников курдов в Сирии, на Израиль в Газе и усилить свою стратегическое дистанцирование от НАТО в пользу БРИКС и ШОС, куда Анкара хочет вступить.