На 8 августа в Вашингтоне назначен саммит, где премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии (или, скорее, под сенью) главы Белого дома Дональда Трампа подпишут какой-то документ. Либо меморандум о намерении, либо полноценное мирное соглашение.

Иван Шилов ИА Регнум

Любопытно, что армянское население узнало об этом историческом подписании буквально за пару суток.

Ереванский сюрприз

Да, слухи о встрече ходили в азербайджанских СМИ, однако официальный Ереван всё отрицал.

И лишь после того, как о грядущей встрече как об очевидном факте написали американцы, правительство Пашиняна вынуждено было признать, что находящийся в официальном отпуске (с 28 июля по 15 августа) премьер полетит «на отдых» в Вашингтон.

Скрытность Пашиняна и его администрации понятна — ведь он фактически подписывается под сдачей национальных интересов. Таким образом, население страны узнало о грядущем саммите из вражеских источников.

Речь пойдет о передаче Азербайджану армянских территорий (которые Баку назвал «спорными»), окончательном отказе от Нагорного Карабаха — Арцаха, вероятных изменениях армянской конституции под нужды Азербайджана, а также вывод из-под юрисдикции Армении полосы территории, которую называют «Зангезурским коридором». Это часть Сюника, через которую будет выстроено автомобильное и железнодорожное сообщение между «континентальным» Азербайджаном и Нахичеванью.

Судя по всему, эта территория перейдет под контроль американской компании — по сути, ЧВК. Она будет обеспечивать безопасность транзита, а заодно и охранять его физически. То есть, проще говоря, на территории Южной Армении будет размещена американская военная база, которая в дальнейшем будет использована для создания напряжения возле иранских и российских границ.

Такие разные интересы

Понятно, зачем это нужно американцам. Даже если потом база на условиях субподряда будет отдана туркам, Штаты всё равно получают ослабление российского и иранского присутствия на Кавказе. Сам же хозяин Белого дома получает еще один номинально решённый конфликт.

«Трамп слишком многое провалил на внешнем треке, ему важно где-то поиграть в миротворца», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Так, глядишь, и до Нобелевской премии мира недалеко. И если для ее получения Трампу нужно закрыть глаза на возможный геноцид христиан, он это сделает.

Понятно, зачем это нужно Азербайджану. «Ильхам Алиев считает, что может получить от Армении максимум — полную нейтрализацию армянского фактора в регионе Южного Кавказа. И пока проект мирного договора не обеспечивает выполнение этой цели, Алиев не станет его подписывать. Если, конечно, не будет мощного внешнего давления на него. Чего мы сейчас не наблюдаем», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

А значит, получается, что Алиев получает всё, что хочет. И территории, и контроль — и, самое главное, подкрепление имиджа великого победителя, столь нужного сейчас Баку.

Но вот зачем это нужно Армении? Зачем делать Ильхаму Алиеву такой подарок за счет своих национальных интересов? Речь ведь не идет о том, чтобы просто потрафить Трампу. Если премьер даже подпишет меморандум, то он уже не сможет от него отказаться: на геополитических интересах Армении будет поставлен жирный крест.

Чего на самом деле хочет Пашинян

По сути, это нужно не Армении, а лично премьер-министру Пашиняну. И у него на это три причины.

Во-первых, внешнеполитическая. «Во внешней политике он реализует курс на отказ от союзных отношений с Россией и сближение с Западом», — говорит Айк Халатян. Соответственно, подписание соглашения не в Москве, без учета российских интересов и, самое главное, легализующего американское военное присутствие в Армении является серьезным шагом в геополитической переориентации Еревана.

Во-вторых, внутриполитическая. «Во внутренней политике ему нужен козырь на грядущих парламентских выборах — мирный договор или хотя бы какой-то документ, который может ему помочь убедить общество, что после победы на выборах он сможет довести до конца процесс подписания мирного договора. И этим оправдать сдачу Арцаха и другие уступки Азербайджану», — говорит Айк Халатян. То есть, проще говоря, он скажет, что принес стране мир.

Да, конечно, в Армении найдется много тех, кто скажет, что он принес позор и капитуляцию, однако Пашинян и подконтрольные ему СМИ, которых поддержат «крупным калибром» западные коллеги, тут же заявят, что это лучший вариант мира из возможных. И прикроют массой красивых слов фактическую потерю Арменией суверенитета.

Наконец, в-третьих, — и это для Пашиняна самое важное — он получит ту самую условную виллу в Калифорнии или во Флориде — гарантии безопасности для себя и своей жены Анны Акопян на Западе.

Ведь если в ближайшие годы Армения каким-то чудом сохранится как государство, если армянское общество проснется от нынешней апатии и пассивности, то Пашиняна заклеймят как предателя и капитулянта. После чего очень многие будут готовы свести с ним счеты.

Поэтому он заранее продал Родину за банку варенья и пачку печенья, а также последующие гарантии безопасности в случае бегства из страны и судебного преследования.

Правда, Армении это будущее преследование не особо поможет: все документы о сдаче территорий уже будут подписаны. И не исключено, что там будет пункт о решении всех спорных вопросов по контролю за Сюником в американских судах. Которые будут принимать нужные Вашингтону решения — в том числе и в ситуации, когда коридор будет использоваться для переброски оружия в Нахичевань для дальнейшего вторжения на территорию Армении.

Да, с юридической точки зрения подписание Пашиняном соглашения о капитуляции будет, мягко говоря, небезупречным. «Учитывая, что все нынешние договоренности были достигнуты под угрозой применения силы, любая новая армянская власть имеет право от них отказаться. На основании как внутреннего, так и международного законодательства», — говорит Айк Халатян.

Однако для того, чтобы оспорить подписание в реальности, нужна сила государства, готовность народы идти на жертвы, политическая воля лидера и могущественные друзья за спиной. Силы у Армении нет, готовности идти на жертвы сейчас не наблюдается, лидера с волей не просматривается — а от настоящих друзей армянский премьер сейчас отказывается.